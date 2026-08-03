Ведь от действий россии погибли (были убиты) по меньшей мере 350 тыс поляков (!!!) - в 10 раз больше, чем в "Волынской разные"...

Факты:

Главные истории дня

- подавление восстания Костюшко и "Разня Праги" (1794) убито 20 000

- Ноябрьское восстание (1830–1831) убито до 30 000. Более 10 000 человек ушли в эмиграцию, около 5 000 семей сослано.

- Январское восстание (1863–1864) убито до 20 000. Около 40 000 человек отправлены на каторгу и поселение в Сибирь (высокая смертность в пути).

– "Польская операция" НКВД (1937-1938). Осуждено 139835 человек. Из них 111 091 человек расстреляно, около 28 000 отправлено в ГУЛАГ (многие погибли).

– Катынский расстрел (1940) убито 21 892 человека (польские офицеры, полицейские, государственные служащие).

- Депортации граждан Польши (1940-1941), высланы в Сибирь и Казахстан, по разным оценкам, от 320 000 до 500 000 человек. Сверхсмертность в ссылке и ГУЛАГе до 100 000 человек

- Репрессии на освобожденных от нацистов территориях (1944–1947) убиты до 50 000 поляков

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В то же время, в ответ польского подполья (Армии Крайовой и батальонов самообороны) против украинских сел на Волыни, Холмщине и Закерзонне было убито до 20 000 украинцев...

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