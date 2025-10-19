Это исключительно результат санкций, вводимых против агрессора украинскими беспилотниками ВВС, СБС, ГУР и СБУ. На фоне атак дронов российские АЗС опустошаются, очереди на заправках растут, а цены улетают в гору.

Например, в Сургуте Ханты-Мансийского округа России выстроились с самого утра километровые очереди водителей к АЗС, где самые низкие цены. Следующий шаг – нужен бензин любой ценой. Дальше – деньги не решают, чтобы иметь бензин нужно иметь банду и патроны.

Эй, соседи, кто не смотрел кино "Безумный Макс"? Скоро будет повтор. Везде на россии. Не в кинотеатрах