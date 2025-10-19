''Томагавки'' и мирные переговоры: ничего неожиданного не произошло

Произошедшее в Вашингтоне 16 и 17 октября (телефонный разговор между Путиным и Трампом; встреча Трампа и Зеленского) многие люди в Украине, Европе и даже в США восприняли с разочарованием и с определенными опасениями. Снова проявился феномен трамповских качелей, когда Президент США шатается от одной к другой политической позиции.

Однако в действительности не произошло ничего сенсационного. Нынешнее развитие событий было достаточно ожидаемым, а также частично анонсировалось Трампом. Я имею в виду заявления Трампа еще неделю назад, что он собирается выйти на разговор с путиним и о перспективах мирных переговоров и о "Томагавках" для Украины. Я еще после встречи Зеленского с Трампом в Нью-Йорке 23 сентября писал, что пути обеспокоены изменением риторики Трампа и определенных его позиций относительно России и Украины, соответственно Кремль будет пытаться восстановить прямую коммуникацию между Путиным и Трампом хотя бы на уровне телефонного разговора, а в перспективе и новой. Собственно, это и произошло. По "Томагавкам" многие военные и политические эксперты (в том числе и я) с большим сомнением относились к тому, что США уже сейчас предоставят нам эти ракеты. Было очень заметно, что и сам Трамп и его администрация используют тему "Томагавков" только для давления на Россию, чтобы заставить пути вернуться к мирным переговорам. И как только пути позвонили по Трампу и подтвердили свою готовность к возобновлению мирных переговоров, для Президента США этого было достаточно, чтобы снять тему "Томагавков" (возможно временно) с повестки дня.

Вообще тема "Томагавков" очень показательна и в политическом и в психологическом плане. По некоторым данным, Президент Зеленский впервые попросил США о "Томагавках" как об "оружии сдерживания" в сентябре прошлого года. Но тогда нам ожидаемо сказали: нет. Почти все военные эксперты (и у нас и за рубежом) говорили, что предоставление Украине этих мощных дальнобойных ракет крайне маловероятно. И тут вдруг несколько недель назад именно американская сторона начала публично поднимать эту тему. Как я уже отметил, делалось это для давления на Россию. Но эту тему в США настолько разогрели, что в Украине начали понемногу в это верить. А вдруг дадут? Мне кажется, что и Президент Зеленский решил воспользоваться моментом и пытался в Вашингтоне убедить Трампа, что нам действительно стоит предоставить "Томагавки", в том числе и для более эффективного давления на россию. Но к моменту встречи с Зеленским Трамп уже думал о переговорах с путиным в Будапеште, и тема "Томагавков" для Президента США стала излишней и даже чрезмерно конфликтной.

В конце концов, чрезмерный разогрев темы "Томагавков" привел к неожиданному и противоречивому эффекту. Настойчивость Зеленского, желавшего получить эти американские ракеты, Трамп воспринял как желание продолжить и даже эскалировать войну с россией. А Трамп уже снова настроен на скорейшее завершение этой войны. В этой связи в отношениях между президентами США и Украины уже не в первый раз возник когнитивно-политический диссонанс. А в Украине возник диссонанс между разогретыми и слишком завышенными ожиданиями относительно получения "Томагавков" и отказом США предоставить нам эти ракеты уже сейчас. Известный еще с детства эффект – поманили конфетой, но не дали. Отсюда и такая волна разочарования. Хотя, казалось бы, мы уже привыкли, что не стоит ждать подарков от Трампа.

Окончу тему "Томагавков" на положительной ноте. Этот вопрос был на столе, сейчас его отложили до ближнего ящика стола, но в любой удобный и необходимый момент его можно быстро актуализировать. Наши переговоры с американцами о различных видах оружия часто происходили по следующему алгоритму: сначала нам говорят "нет", потом начинается обсуждение возможности поставки этого оружия, а уже на третьей фазе (иногда через год-полтора после начала обсуждения) мы это оружие все же получаем, хотя и небольшой партией и с определенными ограничениями. По "Томагавкам" мы уже вышли на второй этап обсуждения. Как отметил Президент Зеленский, нам не сказали "да", но не сказали "нет".

Что касается встречи Трампа с Путиным в Будапеште, то сейчас я не вижу явных предпосылок для какого-то переговорного прорыва. США реанимировали свою предварительную переговорную модель – отдельные переговоры с Украиной и Россией. Но осталась традиционная проблема – принципиально противоположные позиции Украины и России относительно условий и формата завершения войны. Украина выступает за полное прекращение огня вдоль линии фронта. Россия требует предварительных уступок со стороны Украины, в частности, вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей.

Издание "Вашингтон пост" опубликовало материал, в котором утверждается, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным президент РФ предложил в обмен на вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей вернуть Украине часть Запорожской и Херсонской областей. И якобы Трамп воспринимает это как определенную готовность путина к мирному компромиссу, хотя в Белом доме также понимают, что украинцы вряд ли согласятся на добровольный отказ от части своей территории или на обмен одних своих территорий на другие. Однако никаких подтверждений или каких-либо конкретизаций путинских мирных предложений пока нет. Некоторые комментаторы вполне обоснованно предполагают, что на самом деле пути ничего не собирается обменивать, он как будто бы не будет претендовать на те части Запорожской и Херсонской областей, которые контролирует Украину. Если да, то речь идет о тех же предложениях, которые россия предлагала в Анкоридже, и которые Украина категорически отвергает. Тогда снова патовая ситуация.

Обратите внимание на заявления Трампа сразу после завершения переговоров с Зеленским: "Пора прекратить убийства и заключить сделку" и "они должны остановиться там, где они есть". Это можно толковать как призыв к прекращению огня по линии фронта. Именно об этом завершении войны США и Украина договорились еще 11 марта 2025 года в Саудовской Аравии. И если Трамп будет принуждать путина к соглашению о прекращении огня, то это вполне приемлемый для нас сценарий. Другое дело, согласится ли это российский диктатор. В противном случае, что дальше будет делать Президент США. По всей вероятности, либо до встречи в Будапеште, либо после саммита в столице Венгрии может возникнуть американский мирный план по прекращению российско-украинской войны.

Однако есть и очевидные риски. С высокой вероятностью, Путин, как это было и на Аляске, может предложить новые псевдомирные и коварные инициативы, которые американцы воспримут как определенный компромисс, но для нас они будут неприемлемы. И это будет сделано для того, чтобы вновь сформировать (или усилить) представление Трампа, что сейчас украинцы не хотят прекращения войны и нужно давить на Зеленского. Еще один риск связан с тем, что Трамп снова может совершить определенные уступки путину. Наконец, Путину может подыгрывать Орбан, который будет принимать Трампа и российского лидера. Глава венгерского правительства может настраивать Трампа против Украины и склонять к соглашению с Путиным.

Однако почти до встречи Трампа с Путиным и сразу после нее с Президентом США будут активно контактировать ведущие европейские лидеры, которые будут предупреждать о недопустимости соглашения на российских условиях. Вновь началась активная переговорная борьба, в том числе и борьба за позицию Трампа по поводу условий завершения российско-украинской войны.

Вывод прост – пока ничего критического, а тем более апокалиптического, не произошло. Мы заходим на новый веток переговорного процесса. В лучшем случае, через некоторое время мы выйдем на соглашение о прекращении огня. Если нет, что на данный момент более вероятным, то война продолжится на неопределенное время, и при ее прекращении еще придется побороться и на фронте, и на дипломатических площадках.