Переговоры и ''кит'' веры Кремля в гибридную войну

Мединский на двухчасовой встрече в Стамбуле выполнял роль Компьенского вагона, в котором сначала Антанта и Тройственный союз подписали перемирие в 1918 г., а затем в 1940 г. Франция и Германия. Рашисты поведены на символизмах не меньше гитлеровцев, чем и воспользовался Трамп, когда дважды пообещал им встретиться с "путиным".

Сначала Трамп пообещал им приехать в Турцию, если там будут Зеленский и "путин". Второй раз 16 мая перед вылетом из ОАЭ в интервью Fox News. Из Эмиратов это звучало так: "У меня очень хорошие отношения с путиным. Думаю, мы заключим соглашение. Мы должны встретиться и, надеюсь, мы, вероятно, запланируем это, так как мне надоело, что другие ездят и встречаются". Под "другими" имел ввиду Виткоффа, которого и похвалил за проделанную работу.

Повторное приглашение сложно понять иначе как, если не явишься со второй попытки, то у нас будут очень плохие, а не "очень хорошие" отношения. Можно не сомневаться, Трамп сильно озадачил кремлёвцев вопросом, что им делать, если он публично назначит встречу "путину" в какой-то третьей стране. А именно это он и собрался сделать с утра в понедельник 19 мая, когда написал 17 мая в "Социальной правде", что в 10 часов позвонит по линии "кремль. путин". В Москве в этот момент будет 17 часов вечера.

Воскресенье и понедельник у кремлёвцев испорчены, поскольку Трамп не скрывает, что потребует от них встречи на троих и немедленного прекращения огня. Трампу не нравится игра кремлёвцев – сначала обмен пленными "тысяча на тысячу", а затем неопределённые и долгие разговоры о перемирии на месяц. При этом кремлёвцы могут заявить, что так как у Украины пленные закончились, то и обмены закончились.

Поэтому Трамп готовит встречный ход – сначала прекращение огня и только затем встреча на троих. Рубио тоже 17 мая для подстраховки позвонил лаврову и рассказал о неприятностях, если в кремле не поднимут трубку, отключат телефон или заявят после звонка, что о дате встречи договориться не удалось. Вариант отправить "путина" в турне по РФ с понедельника, чтобы автоответчик говорил – он вне зоны связи, не пройдёт, как и ответ, что "путин" на совещании. Заодно Рубио сообщил миру, что назначает лаврову и остальным встречу в Ватикане, и что Папа Лев XIV в курсе.

Мединский-вагон в Стамбуле, как и парад 9 мая, был игрой кремлёвцев в символизмы по сценарию сохранения лица при отползании. Си Цзиньпин, говоривший в Москве, что Китай стоял и будет стоять за спиной у расеи, тоже элемент сохранения лица. Теперь им предлагают встречу с Трампом, не менее великим, чем Си Цзиньпин, и не где-нибудь, а в Ватикане. Всё предельно символично, супер прилично и контрастирует с обещанием ЕС трибунала над рашизмом, санкций совместно с США, и вежливым напоминанием Трампа в Эмиратах, что "Джавелины" дал Украине он, а не Обама. Трамп намекает, могу дать и что-то поувесистей, если "путин" не явится в базилику святого Петра, где будут стоять три стульчика. После неё можете укладывать "путина" в ящик рядом с Лениным, но все бумаги о перемирии перед этим подпишите.

Не явиться в Ватикан, или явиться как в Стамбул в стиле ретро-вагона, – означает для кремлёвцев отказ от переговоров с США, которых они при Байдене добивались три года. Но кремлёвцы могут и не явиться, или что-нибудь учудить, чтобы продемонстрировать такую хуцпу, от которой даже у Нетаньяху отвиснет челюсть. Этим путинисты покажут своим подданым, насколько они великие, но главное – протестируют США. Если Трамп согласится принять унижение в формате переговоров, то возможно, согласится признать собственностью РФ и пять регионов Украины. Такое тестирование должно показать им, насколько сильно можно наглеть в переговорах с США.

С Евросоюзом наглеть сейчас получается так себе. Стоило лидерам Великобритании, Германии, Польши и Франции на саммите в Киеве 10 мая потребовали от РФ прекратить огонь с 12 мая, пригрозив новыми санкциями, как в полночь с 10 на 11 мая в эфир вышел "путин" и предложил встречу в Стамбуле 15 мая. Песков потом целый день его уточнял и дополнял, а профессор Соловей и другие растолковывали, с кремлёвцами нельзя говорить языком ультиматумов, у них очень ранимые души. Соблюдайте приличия, господа.

Уверенность кремлёвцев, что ещё можно понаглеть, держится на их "трёх китах" по убывающей – на вере в доктрину гибридной войны герасимова, на вере в военную мощь РФ и на вере, что Центробанк, системные либералы и Китай не дадут экономике РФ уйти в каменный век. Поэтому прямо с 12 мая они стали рывками проводить наступления для взятия в "клещи" агломерации Покровск – Мирноград. Повторяли историю с Дебальцево во время переговоров в Минске в марте 2015 г.

Но главный "кит" – это герасимов со своей доктриной. Однако, допускают ошибку – её методы эффективны только в начале, как например, при захвате Крыма в 2014 г., а затем их результативность неуклонно и резко падает. Чем дольше идёт война, даже если она только информационная, тем ниже эффект, и в итоге вся "гибридка" сводится лишь к локальным диверсиям.

Похоже, президентские выборы 18 мая в Румынии и Польше это и продемонстрируют. Но кремлёвцы, вероятно, и после них продолжат верить во всесилие гибридной войны, и что они смогут манипулировать общественным мнением в странах, где есть хоть какая-то демократия. Соответственно, продолжат носиться с планами вторжения в страны Балтии и глубже в Европу, с расчётом найти в них поддержку. Из провала операции "Киев за три дня" они сделали лишь вывод, что спецслужбы должны работать тщательней и больше вербовать. То, что массовая вербовка имеет порог, после которого количество не только не переходит на более высокий уровень качества, а наоборот – падает, остаётся пока тайной для "чекистов".

В результате, до тех пор, пока кремлёвцы будут верить во всесилие гибридной войны, они продолжат наглеть, в том числе и в отношениях с США. В свою очередь в США и в Европе продолжат это использовать, подобно тому, как сейчас используют пристрастие московитов к символизмам и к самолюбованию.