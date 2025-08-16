Путин не поообедал, переговоры в расширенном формате не состоялись

Да, но об остановке подготовки встречи Путина и Зеленского пока не сообщили.

А это означает, что переговорный трек продолжается. Как по бизнес-проектам (где, судя по всему, встреча первых лиц не обязательна), так и по политическими.

При этот ни один из участников не сказал на каком этапе остановлена дискуссия.

Такая ситуация в первую очередь в украинском информационном пространстве (потому что для Украины это важнее чем для других) породит полярные оценки:

ура-переможные. Трамп унизил Путина встречей, пулу дали поспать на раскладушках, не накормил обедом. Соответственно вывод о едва ли не геополитической победе. Наоборот, качание зрады. Поговорили, но не поругались. Значит Трамп "сдаёт Украину". Тем более, что тезис "обмена земель" опровергнут не был.

На самом деле ситуация несколько иная и я её пытался описать в предыдущих постах.

РФ действительно работает через экономику и геополитику. Предлагает Трампу выгоду тут и сейчас а так же расторговывает тему участия в сдерживании КНР. Тем более, что Путин (и его экономический блок который был там) а так же Ушаков прекрасно осознают, что Москва всё быстрее движется к статусу критически зависимой от Пекина территории. на основании этого Кремль пытается выторговать политические уступки, которые бы позволили РФ подтвердить свои амбиции на сатус геополитического центра. То есть перевести разговоры о двухполярном мире в трёхполярный. И Украина лишь производная - важная, но всё же производная - этих процессов.

Следующая часть списка о США

Для США тема №1 - конкуренция с КНР. И тут Вашингтону важно продемонстрировать политическое лидерство (в том числе в разрешении конфликтов) в "спорных" регионах. К таковым, например, относится Ближний Востой, Южный Кавказ и, да Украина. Увы, но запись в Конституции о евроатлантическом выборе важна для граждан Украины. В США своя Конституция и свои интересы. Поэтому по Украинскому направлению для Трампа важна скорость и условное "американское лидерство" в процессе. А так же ситуация при которой Украина, как минимум, не проигрывает окончательно. Для Вашингтона актуальна идея о треугольнике противостояния Вашингтон-Москва-Пекин, где американский интересы - не допустить слияния интересов Москвы и Пекина. Поскольку ключевая проблема для США сегодня - это КНР, для Трампа вполне приемлемо и желанно обсуждать и договариваться об экономических проектах и экономико-политическом взаимодействии с РФ. И, как следствие, США не заинтересованы в полном поражении и кризисе в России. Увы, для нас. Трагикомично, но ситуация, когда поражение любой из сторон не выгодно, актуальна как для США, так и для КНР. Для них обоих так же не выгодно подтверждение геополитических амбиций России на статус третьей мировой супердержавы. "Делить мир" на двоих проще и более прибыльно, если использовать логику Трампа. Поэтому идея Путина об усилении в результате войны находит лишь частичное понимание - до статуса мощной региональной державы, но не более. Для Китая выгодна ситуация, когда Трамп всё же обратится за помощью в разрешении проблемы. Это подтверждение статуса КНР и открытые двери для расширения своего влияния в Восточной Европе. Причём делать дополнительные шаги Пекину не обязательно - накопившиеся противоречия между Соединёнными Штатами и Китаем должны быть урегулированы либо серией встреч (часть из них уже началась) либо/и встречей на высшем уровне. Которая состоится. То есть Си понимает, что время работает против Трампа.

И вот тут возвращаемся к теме Украины. Путин понимает, что Трамп ограничен во времени, но очень хочет договориться. Логично, что в таких условиях выставляется как можно больше политических требований. И демонстрируется готовность быстро договариваться и держать слово в других направления.

Что и произошло вчера. Пока двое говорили, в РФ заработали заблокированные ранее сервисы Google, а в российское законодательство внесены изменения, которые позволяют американской Exxon вернуть свои 30% проекта "Сахалин-1".

Путину нужно время. Для того, чтобы попробовать "дожать" Украину. А так же как фактор, который заставляет Трампа быть более покладистым: каждые дополнительные сутки "консультаций" означают "минус сутки" для Трампа перед большим разговором с Си.

Путин время получил. Но и Трамп получил следующий раунд (возможно уже с Зеленским) под его "мудрым руководством".

Для нас это означает активность на фронте. И активизацию мобилизационных мероприятий в РФ.

Так сказать, ничего нового.

И, да, к воздушным тревогам, особенно на протяжении ближайшей недели надо быть особенно внимательным.