Путин не поообедал, переговоры в расширенном формате не состоялись
Да, но об остановке подготовки встречи Путина и Зеленского пока не сообщили.
А это означает, что переговорный трек продолжается. Как по бизнес-проектам (где, судя по всему, встреча первых лиц не обязательна), так и по политическими.
При этот ни один из участников не сказал на каком этапе остановлена дискуссия.
Такая ситуация в первую очередь в украинском информационном пространстве (потому что для Украины это важнее чем для других) породит полярные оценки:
- ура-переможные. Трамп унизил Путина встречей, пулу дали поспать на раскладушках, не накормил обедом. Соответственно вывод о едва ли не геополитической победе.
- Наоборот, качание зрады. Поговорили, но не поругались. Значит Трамп "сдаёт Украину". Тем более, что тезис "обмена земель" опровергнут не был.
На самом деле ситуация несколько иная и я её пытался описать в предыдущих постах.
- РФ действительно работает через экономику и геополитику. Предлагает Трампу выгоду тут и сейчас а так же расторговывает тему участия в сдерживании КНР. Тем более, что Путин (и его экономический блок который был там) а так же Ушаков прекрасно осознают, что Москва всё быстрее движется к статусу критически зависимой от Пекина территории.
- на основании этого Кремль пытается выторговать политические уступки, которые бы позволили РФ подтвердить свои амбиции на сатус геополитического центра. То есть перевести разговоры о двухполярном мире в трёхполярный.
- И Украина лишь производная - важная, но всё же производная - этих процессов.
Следующая часть списка о США
- Для США тема №1 - конкуренция с КНР. И тут Вашингтону важно продемонстрировать политическое лидерство (в том числе в разрешении конфликтов) в "спорных" регионах. К таковым, например, относится Ближний Востой, Южный Кавказ и, да Украина. Увы, но запись в Конституции о евроатлантическом выборе важна для граждан Украины. В США своя Конституция и свои интересы. Поэтому по Украинскому направлению для Трампа важна скорость и условное "американское лидерство" в процессе. А так же ситуация при которой Украина, как минимум, не проигрывает окончательно.
- Для Вашингтона актуальна идея о треугольнике противостояния Вашингтон-Москва-Пекин, где американский интересы - не допустить слияния интересов Москвы и Пекина. Поскольку ключевая проблема для США сегодня - это КНР, для Трампа вполне приемлемо и желанно обсуждать и договариваться об экономических проектах и экономико-политическом взаимодействии с РФ. И, как следствие, США не заинтересованы в полном поражении и кризисе в России. Увы, для нас.
- Трагикомично, но ситуация, когда поражение любой из сторон не выгодно, актуальна как для США, так и для КНР. Для них обоих так же не выгодно подтверждение геополитических амбиций России на статус третьей мировой супердержавы. "Делить мир" на двоих проще и более прибыльно, если использовать логику Трампа. Поэтому идея Путина об усилении в результате войны находит лишь частичное понимание - до статуса мощной региональной державы, но не более.
- Для Китая выгодна ситуация, когда Трамп всё же обратится за помощью в разрешении проблемы. Это подтверждение статуса КНР и открытые двери для расширения своего влияния в Восточной Европе. Причём делать дополнительные шаги Пекину не обязательно - накопившиеся противоречия между Соединёнными Штатами и Китаем должны быть урегулированы либо серией встреч (часть из них уже началась) либо/и встречей на высшем уровне. Которая состоится. То есть Си понимает, что время работает против Трампа.
И вот тут возвращаемся к теме Украины. Путин понимает, что Трамп ограничен во времени, но очень хочет договориться. Логично, что в таких условиях выставляется как можно больше политических требований. И демонстрируется готовность быстро договариваться и держать слово в других направления.
Что и произошло вчера. Пока двое говорили, в РФ заработали заблокированные ранее сервисы Google, а в российское законодательство внесены изменения, которые позволяют американской Exxon вернуть свои 30% проекта "Сахалин-1".
Путину нужно время. Для того, чтобы попробовать "дожать" Украину. А так же как фактор, который заставляет Трампа быть более покладистым: каждые дополнительные сутки "консультаций" означают "минус сутки" для Трампа перед большим разговором с Си.
Путин время получил. Но и Трамп получил следующий раунд (возможно уже с Зеленским) под его "мудрым руководством".
Для нас это означает активность на фронте. И активизацию мобилизационных мероприятий в РФ.
Так сказать, ничего нового.
И, да, к воздушным тревогам, особенно на протяжении ближайшей недели надо быть особенно внимательным.