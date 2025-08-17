Трамп готовит ''битву смыслов и народов'' на юбилее ООН

Трамп и "путин" не провели в Анкоридже совместный брифинг для прессы и это ясный показатель – о главном не договорились, но процесс пошёл и вступит в апогей через три недели на юбилейной Генассамблее ООН.

Главным в Анкоридже был выбор формулы: или формула США и Европы – сначала прекращение огня на месяц и затем международные переговоры, или формула Москвы – сначала Украина быстро подпишет Стамбул-2 о передаче РФ более 20% территории и выполнит другие её желания, а затем переговоры о снятии санкций с РФ и о гарантиях ей безопасности.

Под этими гарантиями в кремле подразумевают, что Украина или любая другая страна, или международная структура – ООН или НАТО никогда не будут даже пытаться ставить вопрос о незаконности пунктов Стамбула-2. Даже в том символическом виде, как делает каждый год 8 августа партия Иванишвили, напоминая РФ, что той надо вернуть Грузии 20% территории. Тем более не в виде японских напоминаний о Курилах, которые всегда бесят кремлёвцев, в отличие от нот из Тбилиси. Бесят, так как Япония и Грузия в разных весовых категориях, и в Токио всегда настроены более решительно, чем в Тбилиси лет десять.

У РФ нет мирных договоров ни с Японией, ни с Грузией, и поэтому для кремлёвцев, исходя из этого опыта, крайне важно получить такой договор с Украиной. Причём на бланке ООН, с печатью ЕС и автографом Трампа во избежание крупных неприятностей в будущем. Но Трамп не лох, а мастер сделок и ясно представляет, сколько может стоить его автограф, и что это сейчас значит для кремлёвцев. Без его автографа, печати ЕС и бланка ООН любой договор, который с РФ может подписать Зеленский – это в международном праве почти филькина грамота.

Эту грамоту можно повесить на стене в кремле, устраивать к ней паломничество послов и указывать на подпись Зеленского. Но без автографов Трампа и Евросоюза это не даёт даже юридических гарантий, что США или ещё кто-то вместе с Украиной не потребуют от РФ в любой момент награбленное и репарации. В Польше с 2000-ых периодически хотят получить репарации с Германии за оккупацию 1939-1945 гг., а в Израиле продвигают тему получения компенсаций от Великобритании, так как вытребовать их с Польши не удаётся. Благодаря Гитлеру в Израиле утверждают, что почти все, начиная с Изабеллы кастильской и Фердинанда арагонского, должны евреям как афроамериканцам.

Кремлёвцы не хотят, чтобы подобные процессы были запущен в отношении Московии – РФ, и поэтому им крайне важно выбить из Украины себе "охранную грамоту". Важно, притом, что в кремле прекрасно представляют всю зыбкость международных гарантий, в том числе и из истории гарантий Украине по Будапештскому договору от РФ и США. Но очень хотят их получить в качестве дополнения к ядерной бомбе, лучшей гарантии из всех гарантий, как им ошибочно кажется. Ошибочно, так как хакеры и эмбарго на торговлю с РФ могут причинить неудобства не меньшие, чем ядерная бомба.

Поэтому сейчас они вписывают в такую охранную грамоту от Украины всё, что только могут придумать, и очень заинтересованы получить её именно в Стамбуле, чтобы всё это выглядело как некая последовательность с элементом исторической, эзотерической или ещё какой-то предопределённости. Но согласны и не на Стамбул, лишь бы побыстрей, так как попы у них и РФ не резиновые, вопреки указаниям "путина", и время давит на них, а не только на всех. Даже "молодые республики Донбасса" постарели и сморщились.

Кремлёвцы могут до бесконечности и до тошноты фантазировать, сколько должно быть в Украине языков, церквей, пушек, ракет и какой дальности, и какие тексты над вписать в конституцию, но без согласия на это США, Европы и ООН – всё это пустое. Даже если под таким договором будет подпись Зеленского, заверенная Ермаком и печатью Верховной Рады. Тем более, что кремлёвцы сами заигрались, эксплуатируя тему нелегитимности всех властей в Украине. В результате стали идиотами, требующими охранной грамоты от тех, кого они считают нелегитимными.

С этим багажом они и прикатили к Трампу на Аляску, имея задачу-минимум поездки – уговорить его, чтобы помог получить охранную грамоту от Зеленского. Задачей-максимум было уговорить Трампа поставить на ней автограф. Задачей сверх максимума было, чтобы Трамп уговорил сделать это ЕС и ООН, а также пообещал никогда-никогда не принимать Украину в НАТО. В никогда-никогда кремлёвцы и сами не верят. Но так как они не нашли ни одной бумаги, где Горбачёву обещали, что НАТО никогда-никогда не будет принимать новых членов, то надеются, может Трамп выдаст им такую.

Американцы формулу московитов в Анкоридже отклонили, но те тоже не согласились с формулой США и ЕС. Поэтому совместного брифинга не было. Но так как у Трампа на руках более сильные "карты", то кремлёвцы не могли просто рассказать о том, что они лихо двигают линию фронта в Украине, что им море по колено вплоть до ядерной войны и уехать. Американцы всё это слышали от них сто раз, и пригласили на Аляску не для того, чтобы выслушать в сто первый. Такое могло закончиться тем, что Трамп начал бы ходить козырными "картами" и дошло бы до изменения "реалий на земле". Патрушев и другие с июля не просто так вспоминают про Кёнигсберг и пытаются дать объяснение, по какому праву РФ владеет Пруссией. Явно не успокаивают утверждения, что американцы тупые, а Трамп самый тупой из них, особенно в географии.

Так как по итогам встречи Трамп дал им новый дедлайн в 2-3 недели, то кремлёвцы явно были вынуждены пообещать ему сделать нечто за этот срок. Это нечто очевидно – неофициальное "воздушное перемирие" и официальная встреча "путина" с Зеленским, с Трампом или без Трампа до начала с 9 сентября юбилейной Генассамблеи ООН. Именно к этой дате и истечёт новый дедлайн Трампа и до этого срока он логично обещал не вводить против РФ "энергетические санкции". "Утечки" о "воздушном перемирии" шли до Аляски и появились уже на следующий день после переговоров. В понедельник Зеленский летит к Трампу за консультациями, а тот в субботу 16 августа ввёл в курс дела кого счёл нужным в Европе, включая президента Финляндии Александра Стубба. Похоже, Москве предстоит объясняться не только по поводу Пруссии.

Вероятность встречи Зеленского с "путиным" до 9 сентября, тем более в присутствии Трампа, стремится к нулю. Более вероятен до этой даты четвёртый раунд в Стамбуле с объявлением о "воздушном перемирии" и ещё о чём-то, – Мелания Трамп не просто так передала письмо "путину" о похищенных по его указанию детях в Украине. Кремлёвцам придётся выполнить пожелания Мелании, так как перед ними замаячил новый бонус – приезд "путина" в Нью-Йорк на юбилей ООН. Вероятно, в её пожелания входят не только похищенные россиянами дети. Допуск "путина" на юбилей ООН – это такая "плюшка", за которую кремлёвцы способны на многое.

В этой связи неизбежна тема моральной стороны вопроса и ещё более остро, чем по поводу переговоров на Аляске. Похоже, ответ дал телемарафон "Єдиних новин", где в освещении встречи на Аляске использовали выражения "Владимир путин" и "президент россии", вопреки тому, что в Украине, Европе и Америке весной 2024 г. постановили, что "путин" не является президентом РФ, как и лукашенко в Беларуси. Формально по причине проведения им выборов на оккупированных территориях Украины. Но на телемарафоне об этом забыли и прогнулись под кремль. Не удивительно, если вспомнить, что это гибрид из телеканалов Ахметова, Коломойского и Медведчука, ставший новостями от Зеленского.

Письмо Мелании к "путину", а морально ли с ним переписываться, тем более для жены президента США, – это "козырная дама", которую Трамп ввёл в игру в паре с "козырным королём" по фамилии Нобель.

Трамп не первый месяц подогревает тему о желании получить Нобелевскую премию за мир. На пресс-конференции в Анкоридже несколько раз сказал, что остановил пять войн и остановит ещё две – российско-украинскую и войну Израиля со всеми вокруг, включая далёкий Иран. Притормозить израильскую агрессию против Сирии ему явно удалось, но именно притормозить. Нетаньяху, выдвинувший Трампа на Нобелевку от имени Израиля, лишь скомкал эту войну, но не прекратил. Скомкал, так как диверсии против Сирии он продолжает и 16 августа группа друзов в Сувейде махала флагами Израиля и требовала отделения этого региона. До крика "Нетаньяху, введи войска!" остался один шаг.

На неделе перед встречей на Аляске вокруг Израиля всё было не менее динамично, чем вокруг Украины. Его военный министр 13 августа опять обещал оккупировать всю Газу, чему есть сильная оппозиция в Израиле и в Европе, а Турция подписала с Сирией договор об обучении её войск. Премьер-министр Дании, председательствующей в ЕС, заявила 16 августа, что "Нетаньяху сам по себе проблема" и обещала санкции против Израиля, если там решатся на полную оккупацию Газы.

Динамика такая, что 15 августа посла Израиля в Москве вызвали в МИД, где один из замов лаврова выразил ей свою обеспокоенность идеей оккупации всей Газы, а заодно побеседовал с ней об Украине и развитии сотрудничества РФ с Израилем. Если в день отлёта "путина", ушакова, лаврова и всего начальства в кремле так озадачились Израилем, не только в контексте Газы, что сообщили всем, то тема в паритете с Украиной. Послание об обеспокоенности Газой адресовали соседям Израиля, но разговор с его посланницей об Украине без Украины – не троллинг, а ход на упреждение той "битвы смыслов и народов", которая будет на юбилее ООН.

Трамп с командой восемь месяцев методично убивает нарративы Москвы и Пекина о войне, которую США и РФ якобы ведут между собой в Украине непонятно за что, о голодном и вездесущем американском империализме и тому подобном. Крайней точкой в этой кампании Трампа будет юбилей ООН с выдвижением его на Нобелевку за мир. Это тот момент, на который пока не обращали внимания, и который после Аляски уже можно приоткрыть. Письмо Мелании – элемент этой кампании. Если Трамп получит Нобелевку, то это станет торжественными похоронами указанных нарративов Москвы и Пекина, а они сами будут выглядеть дикими противниками "гегемонии" мира без войн. Имидж крайне неудобный.

Поэтому кремлёвцам пришлось 15 августа срочно прогружать Газой и Украиной посла Израиля, – вся ситуация слишком динамична, времени до битвы на юбилее ООН мало, а Аляска очевидный плюс в карму Трампу как миротворцу. Трамп говорит, что остановил пять войн и вот-вот остановит ещё две, а "путин" может лишь перечислить сколько войн он начал и ни одной не остановил. Поэтому в Москве после рукопожатий Трампа, Алиева и Пашиняна недовольно пробурчали, что она тоже пыталась в Минске помирить Армению и Азербайджан. Но США могут предъявить дорогу имени Трампа в Зангезуре, а РФ нечего предъявить, кроме разбомбленной Украины и похищенных людей и вещей. Нарратив про "восемь лет бомбили Донбасс" везде, кроме РФ, воспринимают как подлую ложь на грани бреда.

Так что, битва на юбилее ООН обещает быть знатной, и в её эпицентре окажутся не только РФ, но и Израиль. Поэтому кремлёвцы кинулись аврально наводить новые мосты к Нетаньяху, у него тоже есть ордер на арест от МУС. Наводят в том числе и через Украину, и вызов посла не единственный их шаг в данном направлении.