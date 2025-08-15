Праздник Китая на Аляске

Шумная встреча на Аляске президентов США и России – это очередная навязчивая попытка Трампа оторвать Россию от Китая, а не остановить войну России против Украины. Трампу удалось надолго и глубоко разорвать отношения России с Европой. А вот с Китаем так не получилось.

Дело в том, что за годы войны путинской России против Украины Кремль неожиданно глубоко стал зависим от Пекина. Неожиданно для себя Путин сам не потянул войну против Украины и пришлось обращаться за помощью к Китаю, Ирану, С.Корее.

Чем больше длилась война, тем глубже путинская Россия погружалось в зависимость от Китая. Сейчас у Москвы практически нет шансов вырваться из-под опеки Пекина.Путин опоздал "продать" Украину в обмен на дистанцирования Кремля от Пекина. Поэтому главным героем этой шумной, по пустой встречи Трампа и Путина будет Китай, а не США, Россия или Украина, ибо он не даст Кремлю стать "ядерным зонтиком" Пекина в случае конфликта США и Китая.Саммит США и России на Аляске – это очередная попытка Трампа и Путина выгодно для себя оставить войну в Украине, без учета интересов Европы и Китая, закончится провалом.