Есть ли у нас опция отказаться от мирного ультиматума Трампа?

Ситуация меняется очень динамично. К сожалению, пока хороших новостей немного.

Последующие события будут зависеть от позиции Европы. Зеленский будет говорить с Трампом, де-факто, от имени европейцев. На данный момент у нас есть две реакции: Стармер заявил о скором мире, Макрон сказал, что надо собрать коалицию решительных. Пока не ясно, какое решение будет принято. Решений может быть два: в той или иной степени согласие с предложениями Трампа или отказ в каком-либо формате. Но при этом главный вопрос, на который также нет ответа, сохранится ли поставка оружия от США в случае нашего отказа. Это ключевой вопрос переговоров. От этого будет зависеть практически все. Судя по всему, частью соглашения должно быть снятие санкций с РФ, что невозможно без ЕС. Точно так же, как невозможно (так кажется сейчас) продавать Европе под американским флагом российские углеводороды. Как будет имплементироваться эта часть сделки неясно. От нас потребуют выйти из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности по принципу 5 статьи НАТО. Похоже, Путин согласовал это, считая, что это Будапештский меморандум-2. Пока у нас также нет реакции америнюканских тяжеловесов. Заявление Грэма было слишком осторожным. Но в выходные ситуация точно изменится. Мы увидим ряд заявлений, но пока неясно какого они будут содержания. В случае так называемого обмена территориями, мы даже не представляем себе, как это можно имплементировать юридически. Разговоры о референдуме вообще недопустимы. Несмотря на это, мы должны иметь четкие красные линии: не признание оккупированных территорий российскими де-юре (наверное, главное требование Путина); невозможность запрета на поставку оружия и ограничение нашего ВПК; принятие закона о русском, как втором государственном. Возможное подписание соглашения открывает еще одну проблему: финансирование Украины в послевоенный период (дотация в районе 65 млрд евро). Кто и как ее будет покрывать? Отдельно нам наверняка стоит увязывать переговоры со вступлением в ЕС.