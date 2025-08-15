Встреча Трампа с Путиным и его разговор с Лукашенко окончательно разрушают идеалистическое отношение многих украинцев к западным ценностям, стандартам демократии и США.

Диктаторы выходят из изоляции благодаря президенту США. Те, кто вчера считались нерукопатискаемыми, сегодня вместо наказания за свои преступления получают вознаграждение в виде милого общения и коммуникаций и возможный выход из под санкций. Это трэш.

Понятно, что в современном мире право силы заметно доминирует над силой права, морали и демократии, а репутация ничего не стоит перед собственными целями.