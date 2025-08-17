Вот и Рейтерс обнародовал условия прекращения огня, которые я выложил еще вчера утром. И это не потому, что у меня есть какие-то источники информации на высшем уровне в США и России, а потому, что память нормальная. Потому что кремлевский фюрерок эти условия не менял с 2023 года.

Здесь важно понимать, что каждое из выдвигаемых нам условий принципиально важны для недоимперии, ибо каждое из них разрушает Украину и приближает ее к статусу российского федерального округа.

Путину плевать на Донбасс, который он вроде бы "освобождает от гнета бандеровцев". Поскольку после прихода "русского мира" многие города, Донецк в частности, оказались без водопровода и канализации. Что будет с отоплением зимой – большой вопрос. Но ведь россия никак не исправляет катастрофическую ситуацию, хотя о ней докладывают лично путину. Были бы жители Донбасса россии важны, она давно бы объявила гуманитарную катастрофу, возможно, обратилась бы в Украину и мир о помощи. Однако нет.

России нужно, чтобы бойцы ВСУ, понурив головы и отводя глаза, вышли из контролируемой частей Донбасса. А в других городах Украины такой уход вызвал бы протесты и беспорядки. Чем враг, безусловно, воспользуется.

С гуманитарными вопросами тоже. В Кремле уже хорошо понимают призрак НАТО и не боятся его, даже к вооруженному конфликту готовятся. Поэтому пути нужно, чтобы НАТО официально вычеркнули из Конституции Украины, а такое унижение неизбежно будет сопровождаться драками в парламенте и столкновениями на улицах. Что опять-таки ослабит Украину, и это будет не вымышленный, а реальный "шатун".

С языком и церковью так же. Но нам нужно немедленно прекратить подыгрывать врагу, призывая к силовым методам решения гуманитарных проблем, что сейчас происходит регулярно.

В Украине должна исчезнуть церковь, ориентированная на московский патриарший престол, где Украина провозгласила "священную войну". Но это должно происходить естественно и постепенно, не вызывая беспокойства наших партнеров, которое еще и активно подогревается из Москвы. Если мы хотим и дальше получать от партнеров оружейную и финансовую помощь, без которой Украина упадет быстро и неизбежно, то придется и выполнять гуманитарные условия того же ЕС.

С языком – так же. Судьба российского будет снижаться, но полностью в Украине она не исчезнет еще несколько поколений. При этом процесс должен быть естественным и ненасильственным. Потому что преждевременные роды — это проблема, а не достижения.

А главное, чтобы оставалась Украина. Ибо враг сознательно навязывает нам вопросы, которые порождают раздор, который мы слишком охотно поддерживаем, и это разрушает Украину не менее мощно, чем военная агрессия.