Беседа Трамп-Лукашенко: в какую игру играет президент США

Беседа Трамп-Лукашенко

Все станет понятнее после разговора Трампа с Путиным, но сейчас, с большой долей вероятности, можем говорить о следующей игре Трампа:

Беларусь интересна Трампу через газопровод Ямал-Европа. Исходя из предложений Дмитриева о создании российско-американских торговых домов, которые под американским флагом будут продавать подсанкционные товары в ЕС, мы имеем ситуацию, когда кроме нашей ГТС Трамп хочет получить контроль над газопроводом Ямал-Европа. Де-факто это позволит американцам не только зарабатывать на посредничестве, но получить рубильник, который будет держать в тонусе и ЕС и Россию. Правда, пока нет согласования самого ЕС, но Трамп здесь может не торопиться. И опять-таки, пока это предположение. Визиты американских чиновников в Минск, которые мы видели в последние месяцы, прежде всего имели цель "прощупать" вопросы с ядерным оружием. Похоже, частью будущих договоренностей может стать не размещение (вывод) ядерного оружия в Белоруссии. Стратегия Трампа более глобального уровня – ослабление всех союзников Китая (Беларусь – один из главных друзей Китая) накануне главных переговоров для него – переговоров Вашингтон – Пекин.

Этот звонок также может являться частью давления Трампа на Путина (я могу оторвать от тебя твоего главного союзника), хотя этот фактор явно не нужно переоценивать. В то же время, этот звонок показывает, что вероятность результативных переговоров явно возрастает.

И напоследок. Все это еще раз показывает актуальность моей и Виталия Пировича книги Постпутин. Россия, с которой нам придется жить следующие 50 лет". Она, к сожалению, позволит отвергнуть мифы о скором развале России. Ссылка на эту книгу в комментариях.