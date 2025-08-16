''Встреча, которая могла бы быть эмейлом'': журналисты об итогах саммита

После пресс-конференции без вопроса от прессы - Дональд Трамп дал эксклюзивное интервью FOX News. Я надеялся услышать ответ о результатах встречи, но было очень много воды. Впрочем, вот несколько цитат от Трампа, дающих понимание, с каким впечатлением он возвращается в Вашингтон.

"Встреча состоялась на 10 из 10, она была очень теплой... Я думаю, что сейчас Путин уважает нашу страну - а вот при Байдене он ее не уважал. ... У него была очень хорошая речь. Я был очень рад услышать его слова о том, что если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было". (Эту фразу Путина Трамп упомянул несколько раз в течение интервью).

"Владимир Путин - умный мужчина - сказал мне одну из самых интересных вещей: "В 2020 году ваши выборы были сфальсифицированы, потому что у вас голосуют по почте". Мы говорили о выборах 2020 года - и он сказал, что я выиграл эти выборы с большим преимуществом. Он бы сказал: "Если бы вы победили.

"Из-за того, что произошло сегодня, мне сейчас не нужно думать о санкциях против России. Возможно, мне придется подумать об этом через две-три недели, но нам не нужно думать об этом сейчас".

(на вопрос об уступках территориями и гарантиях безопасности для Украины). "Это пункты, которые мы обсудили, и это пункты, по которым мы в основном пришли к согласию. Но это еще не решенное дело, и Украина должна с этим согласиться. Это будет зависеть от президента Зеленского. Возможно, они скажут нет. … Теперь собираются организовать встречу между Зеленским, Путиным и мной. Они оба присутствуют".

Ведущий: По нынешним итогам - каким был бы ваш совет для Зеленского?

Трамп: Заключить сделку. Россия – это очень большая сила.