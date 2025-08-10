Трамп, вдохновлённый в пятницу 8 августа решением Алиева и Пашиняна о мире между Арменией и Азербайджаном, назначил на следующую пятницу "путину" встречу на Аляске. Ушаков сразу согласился, так как отказаться означает сделать себя только хуже во всех отношениях. К тому же такие предложения дважды не делают. Теперь Трамп будет миротворствовать по пятницам.

Заявление кремлёвцев, что встреча состоится в ОАЭ, первоначально вызывало сомнение скоропалительностью, и тем, что "путину" пришлось бы лететь через Иран, а тамошнее ППО могло легко принять его самолет за израильский. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Теперь "путин" ничем не рискует. Ему надо пролететь только через всю РФ и без всяких надежд, что по дороге его собьют или арестую. На Аляске его точно не арестуют, так как США не подписант договора МВД, и Нетаньяху дважды в год слетал в Вашингтон и вернулся целым и невредимым.

Зато Трампу весь неделю будет прилетать от Демпартии и не только от нее по графе – сдает Украину, а теперь еще и Аляску задумал сдать. Вдобавок Нетаньяху подложил ему огромную свинью, когда 7 августа утвердил на заседании своего Кабинета план полной оккупации сектора Газа на полгода. В настоящее время Израиль оккупирует 75% сектора и для полного счастья ему недостает еще 25%.

По факту – самих лагерей беженцев, где Нетаньяху не хочет поставить солдат в каждой палатке. В СМИ уже "слили" – Трамп из-за этого еще 24 июля накричал на Нетаньяху по телефону. Выглядит убедительно, так как Мерц заявил 8 августа о вводе Германией запрета на продажу оружия Израилю. Если Мерц решился на такое, то значит в Белом доме что-то меняется. Совбез ООН собирался экстренно рассмотреть с 8 на 9 августа по европейскому времени этот уступок Нетаньяху, но в итоге перенес на 10 августа.

Не факт, что к следующей пятнице Нетаньяху еще что-то не отчубучит. Заявление о намерении на полгода оккупировать весь сектор Газа он сделал 6 августа, когда Виткофф прибыл в РФ, а заседание своего Кабинета провел поздно вечером 7 августа на фоне протестов израильтян и брожения в кремлевском информационном бульоне на тему: Трамп сдаст Украину при встрече "путину".

Из кремлёвского котелка это брожение мигом перетекло в украинские медиа. Притом, что все здесь знают, сначала Байден три года сдавал Украину по пипетке, а теперь полгода Трамп делает все, чтобы закончить это побыстрей. Байден сдал Чонгар и Херсон, а также полк "Азов" в Мариуполе, крайне нужный "путину" для показных судилищ над укро-нео-нацистами. Потом зажимал оружие, и когда Зеленский прижимал его к стенке, то вяло отвечал, что у того нет армии, которой можно его передать. Что-то сонно бормотал, о большом некомплекте во фронтовых частях, о зигзагах мобилизации, и предлагал если не возвратят призыв в армию, то снизит мобилизационный возраст. Зеленский не сдавался и следовал линии Януковича, который тоже отменил призыв и перевел армию на рекрутинг и контракт. Теперь, если пройдет демобилизация фронтовиков, то армия сократится до того ничтожного числа контрактников, которого требует "путин", и без всякого резерва из призывников.

Трамп в этом пошел еще дальше Байдена. При нем рашисты стали группами по два-три солдата проползать до 8 км в день. Иногда ползут эти 5-8 км прямо по дороге, несмотря на то что над ними летает миллион наших дронов, которые по уверению специалистов, контролируют все пространство от линии фронта на глубину в 30 км. Контролируют так, что никакой московит не проползёт. Тем не менее, проползают по несколько километров в день, через минные поля, зубы дракона и другие преграды. Ладно, если бы проползали по одному километру в день, но по 5-8 – это уж слишком. Виноват Трамп, так как зажим ракеты с дальностью полета в 500 км и больше. Если бы дал, то поразили бы где-нибудь под Саратовом склад, и из-за этого ни один московит по Украине не ползал бы.

Поэтому в следующую пятницу Зеленскому обязательно надо быть на Аляске, иначе Трамп без него окончательно сдаст все "путину". Лететь непременно, даже если в кремле будут возражать. Пусть возражаю, для Трампа это принципиальный вопрос, и он точно не ответит Зеленскому в такой мелочи, как подбросить самолетом из Вашингтона в Аляску. При этом у них будет время основательно поговорить пока прилетят.