Трамп, вдохновлённый в пятницу 8 августа решением Алиева и Пашиняна о мире между Арменией и Азербайджаном, назначил на следующую пятницу "путину" встречу на Аляске. Ушаков сразу согласился, так как отказаться означает сделать себе только хуже во всех отношениях. К тому же, такие предложения дважды не делают. Теперь Трамп будет миротворствовать по пятницам.

Заявление кремлёвцев, что встреча состоится в ОАЭ, изначально вызывало сомнение скоропалительностью, и тем, что "путину" пришлось бы лететь через Иран, а тамошнее ПВО могло легко принять его самолёт за израильский. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Теперь "путин" ничем не рискует. Ему надо пролететь только через всю РФ и без всяких надежд, что по дороге его собьют или арестую. На Аляске его точно не арестуют, так как США не подписант договора МУС, и Нетаньяху дважды за год слетал в Вашингтон и вернулся целым и невредимым.

Зато Трампу всю неделю будет прилетать от Демпартии и не только от неё по графе – сдаёт Украину, а теперь ещё и Аляску замыслил сдать. Вдобавок Нетаньяху подложил ему огромную свинью, когда 7 августа утвердил на заседании своего Кабинета план полной оккупации сектора Газа на полгода. На данный момент Израиль оккупирует 75% сектора и для полного счастья ему недостаёт ещё 25%.

По факту – самих лагерей беженцев, где Нетаньяху хочет поставить солдат у каждой палатки. В СМИ уже "слили" – Трамп из-за этого ещё 24 июля накричал на Нетаньяху по телефону. Выглядит убедительно, поскольку Мерц заявил 8 августа о вводе Германией запрета на продажу оружия Израилю. Если Мерц решился на такое, то значит в Белом доме что-то меняется. Совбез ООН собирался экстренно рассмотреть с 8 на 9 августа по европейскому времени этот поступок Нетаньяху, но в итоге перенёс на 10 августа.

Не факт, что к следующей пятнице Нетаньяху ещё что-то не отчубучит. Заявление о намерении на полгода оккупировать весь сектор Газа он сделал 6 августа, когда Виткофф прибыл в РФ, а заседание своего Кабинета провёл поздно вечером 7 августа на фоне протестов израильтян и брожения в кремлёвском информационном бульоне на тему: Трамп сдаст Украину при встрече "путину".

Из кремлёвского котелка это брожение мигом перетекло в украинские медиа. Притом, что все тут знают, сначала Байден три года сдавал Украину по пипетке, а теперь полгода Трамп делает всё, чтобы закончить это побыстрей. Байден сдал Чонгар и Херсон, а также полк "Азов" в Мариуполе, крайне нужный "путину" для показных судилищ над укро-нео-нацистами. Потом зажимал оружие, и когда Зеленский прижимал его к стенке, то вяло отвечал, что у того нет армии, которой можно его передать. Что-то сонно бормотал, про большой некомплект в фронтовых частях, про зигзаги мобилизации, и предлагал если не вернуть призыв в армию, то снизить мобилизационный возраст. Зеленский не сдавался и следовал линии Януковича, который тоже отменил призыв и перевёл армию на рекрутинг и контракт. Теперь, если пройдёт демобилизация фронтовиков, то армия сократится до того ничтожного числа контрактников, которого требует "путин", и без всякого резерва из призывников.

Трамп в этом пошёл ещё дальше Байдена. При нём рашисты стали группами по два-три солдата проползать до 8 км за день. Иногда ползут эти 5-8 км прямо по дороге, несмотря на то, что над ними летает миллион наших дронов, которые по уверению специалистов, контролируют всё пространство от линии фронта на глубину в 30 км. Контролируют так, что никакой московит не проползёт. Тем не менее, проползают по несколько километров в день, через минные поля, "зубы дракона" и другие преграды. Ладно, если бы проползали по одному километру в день, но по 5-8 – это уже слишком. Виноват Трамп, так как зажал ракеты с дальностью полёта в 500 км и больше. Если бы дал, то поразили бы где-нибудь под Саратовом склад, и из-за этого ни одни московит по Украине не ползал бы.

Поэтому в следующую пятницу Зеленскому обязательно надо быть на Аляске, иначе Трамп без него окончательно сдаст всё "путину". Лететь над обязательно, даже если в кремле будут возражать. Пусть возражаю, для Трамп это принципиальный вопрос, и он точно не откажет Зеленскому в такой мелочи, как подбросить самолётом из Вашингтона до Аляски. Заодно у них будет время обстоятельно поговорить пока прилетят.