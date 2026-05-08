В 2014 році на в’їзді в ОРДЛО окупанти та колаборанти наставили табличок "Добро пожаловать в Ад". Вони вважали, що це смішно. Але Всесвіт прийняв їх мрію чи побажання, чи просто прочитав й махнув рукою – най буде – й реалізував цей лозунг. Окупований Донбас таки став Пеклом, пише Олена Степова для "Інформаційного спротиву".

Сморід від палаючого сміття на сміттєзвалищах, сморід від каналізації, сморід від териконів, сморід від людей…

Сміття в ОРДЛО усюди. На вулицях, у парках та скверах, біля будинків, у рідких вцілілих лісопосадках. Води в ОРДЛО немає, але каналізація ллє.

Сміття стало візитівкою ОРДЛО. Окрім свого тут ще добавилося російське. Я зараз не про окупантів, а про сміття, яке в ОРДЛО завозять з Ростовської області.

Коли хтось починає говорити про деокупацію та життя після війни, я завжди думаю лише про одне: як жити на тій отруєній землі? Чи розуміють люди усі ризики того, що на Донбасі знищено усе – земля, вода, надра.

Після війни тут буде така собі зона відчуження. Окупанти усе зробили саме для цього.

Якщо хтось думає, що у кремля немає плану на випадок виходу з України на кордони 1991 року, помиляється. Такий план є, й передбачає він абсолютно безлюдну мілітаризовану зону на місті того, що колись називали містом троянд – Донецька та Луганська.

Але Всесвіт вирішив, що сміття, закритих шахт, відсутності води та інших негараздів буде малувато, щоб виконати побажання мешканців ОРДЛО жити у пеклі, тому слово пекло перестало бути фігуральним й стало реальним.

Недбало закриті шахти почали горіти, земля почала провалюватися, на поверхню почав виступати вогонь, а у повітрі магічно пахне сіркою. Ну, й чим вам не Пекло?

У закритих окупантами шахтах фіксують підземну пожежу, яка швидко розповсюджується під землею й у деяких місцях її видно провалах та глибоких ямах, які утворюються в наслідок обвалу землі.

Скоро мертві Жилухівського кладовища в Петровському районі Донецька потраплять у пекло в буквальному варіанті, бо саме під кладовищем горять підземні виробітки.

Донецький кам’яновугільний басейн, який усі звикли називати Донбас, має різні по складу пласти.

От, наприклад, Краснодон стоїть фактично на метановому "озері". Загазованість шахт там найвища. Й якщо метан десь загориться, то вибух може утворити Ростовське море, бо закінчується "Донбас" десь біля Таганрогу.

А вибухнути метан може від детонації боєприпасів, яких напхали у закриті шахти, від зсуву пластів, від зміни температур, ну й від пожежі, яка сунеться під землею.

Окрім метану, у вугільних пластах у різній концентрації знаходиться сірка. У Донецькій області її більше, у Луганській менше.

Оце читала, як окупанти вирішили засипати ями, з яких видно підземну пожежу, землею, щоб закрити доступ кисню до вогню й "само погаснет". Ой, важко з людьми, які скурили не тільки буквар, а й підручники хімії, фізики й геології. Бо шахти, це не тільки підземні виробітки наповнені киснем, а й повітря-подаючі штреки, вентиляційні штреки.

Для виводу метану з шахт колись виводили на поверхню такі метанові трубки й не дай боже підпалити там повітря…

Природа усе підготувала на Донбасі, усе, щоб пекло з ілюзії стало реальністю. Один сірник й…

А сірник буває різним. "Референдум", на якому мешканці сходу у критичній своїй більшості захотіли пожити по-російські та повернутися в срср, є таким собі "сірником", який підпалив пекло.

Цю пожежу вже не зупинити, не локалізувати, не потушити. Це до повного вигоряння пластів.

Ні, можна порадити залити усе то водою (сарказм), щоб швидше вже тоє Ростовське море побачити, але води в ОРДЛО немає.

Консервація шахт потребує знань, а та шелупень, яка стала "владою" в ОРДЛО, не має спеціальних знань, окрім одного – красти.

Тому пласти будуть вигоряти, а вигорілі вугільні пласти будуть призводити до провалів та просідань ґрунту, звісно вони потягнуть за собою будинки та комунікації, дороги, залізничні колії.

Донбас буде просідати, провалля будуть збільшуватися, а вислів "хай земля горить під ногами окупантів" теж з фігурального стане буквальним, бо прокляття українців мають страшну силу.