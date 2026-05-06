Тревожная информация из Беларуси: насколько реален сценарий вторжения 2.0

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле озвучил опасения, что Россия продолжает оказывать давление на Александра Лукашенко в вопросах втягивания Беларуси в войну против нашей страны и что на территории республики ведется строительство пограничной инфраструктуры. Впоследствии информация о повышенной активности на территории РБ неоднократно подтверждалась. Неужели Москва действительно дожала Минск и повторное вторжение с территории РБ неизбежно?

Подробнее о ситуации – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление" .

Призрак белорусской угрозы

Согласно публикуемой со второй половины апреля в СМИ информации, Александр Лукашенко подписал указ №132 от 17.04.2026 года, согласно которому начат плановый призыв офицеров запаса, который, со своей стороны, связали со скрытой мобилизацией в стране и, соответственно, ростом угрозы для Украины.

Между тем, на этой неделе спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил, что на территории Беларуси продолжает отмечаться активность в вопросах обустройства логистики и пограничной инфраструктуры, но подчеркнул, что на сегодняшний день реальной угрозы вторжения сопредельной территории – нет.

В этом потоке информации многим сложно определиться в понимании степени и уровня угроз, исходящих сейчас или в перспективе, со стороны Беларуси, а потому постараемся разобраться в этой растущей напряженности. Стоит ли паниковать? Или же посыпать голову пеплом не просто рано, но вообще нет смысла?

Тему угрозы со стороны Беларуси мы рассматривали неоднократно: начиная с 2022 года – после того, как территорию РБ покинула основная ударная группировка российских оккупационных войск, тотально провалившая наступление на Киев. Несмотря на то, что в Беларуси не оставалось опасного для повторного вторжения контингента, угрозы разного порядка и уровня сохранялись и сохраняются до сих пор.

В феврале в материале на OBOZ.UA "Кремль дергает за ниточки и готовит новую военную кампанию: как Беларусь стала угрозой для Украины и Европы" я отмечал, что Россия использует в последние годы режим Лукашенко как многофункциональный инструмент для постоянного давления как на Украину, так и на страны ЕС.

В основном для этого используют гибридные или имитационные методы, в частности:

– развертывание системы ретрансляторов для управления ударными дронами;

– сотрудничество белорусского военно-промышленного комплекса с Россией и поставки продукции, необходимой для производства вооружений;

– размещение (или его имитация) комплекса "Орешник".

Но если говорить о военных угрозах со стороны Беларуси, риски осуществления с территории республики общевойсковой наступательной операции в направлении одной из европейских стран или непосредственно Украины, то такой угрозы на сегодняшний день – нет.

По одной простой причине: на территории Беларуси сегодня отсутствует ударная тактическая группировка, способная совершить вторжение с достаточно высокими результатами, например, оцепление и захват Киева.

Потенциал Вооруженных Сил РБ

Да, мы сейчас можем наблюдать за улучшением логистики у границы с Украиной со стороны Беларуси, обустраивают инфраструктуру, возводят инженерные сооружения и проводят другие работы, вызывающие опасения относительно угрозы проведения наступления. Но проведение наступления ЧЕМ?

На сегодняшний день концентрация сил и средств ВС РБ вблизи границы с Украиной не претерпела каких-либо поразительных изменений и выглядит так:

– 383 ДШБ 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск., Брестская область;

– 5-я ОБр СпН – Иваново, Брестская обл., и Приболовичи, Гомельская обл.;

– 317 ПДБ 103-й ОВГБр – с. Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл.;

– 336-я РеАБр (Зябровка);

– 51-я АБр – г. Гомель.

Кроме того в ближней пограничной зоне сосредоточены подразделения из состава 33 СпП, 339-й ОМБ 120-й ОМБр, 355-й ОТБ 120-й ОМБр, 357-й ДБ 336-й РеАБр.

Суммарное количество имеющихся в распоряжении этих подразделений единиц техники и вовсе не поражает своим пробивным потенциалом:

– ОБТ – 30 единиц;

– ББМ – 135 ед.;

– ствольная артиллерия – 60 ед.;

– РСЗО – 10 ед.

Повторюсь, такой состав с небольшими изменениями, но в приграничной зоне находится уже несколько лет и на постоянной основе.

В целом условно боеспособный потенциал сухопутных войск Беларуси – это примерно 14 тысяч человек. Чтобы довести это количество до уровня хотя бы тактической группировки РОВД, которая наступала на Украину в 2022 году с территории РБ, а именно – 40 тысяч, провести скрытую мобилизацию просто невозможно.

В этом вопросе любая активность РБ, связанная с увеличением личного состава своей армии, будет привлекать внимание и повышать уровень угроз. Кроме того, мобилизованные должны пройти этап базовой подготовки, комплектования, формирования новых подразделений, согласования и т.п. Всё это незаметно организовать и подготовить в нынешних условиях просто нереально. За каждым шагом и действием белорусской стороны ведется наблюдение и контроль.

Потенциал РОВ в Беларуси

Силы и средства российских оккупационных войск в Беларуси также не претерпели каких-либо серьезных изменений (как в количестве, так и в качестве) и выглядят так:

– 1450 об/ с базируются на радиотехническом узле "Барановичи" и 43-м узле связи "Вилейка";

– 530 о/с базируются на аэродромах "Барановичи", "Зябровка" и "Мозырь";

– 20 о/с входят в состав 313-й военной прокуратуры гарнизона и 484-го военного следственного отдела;

– 20 о/с базируются на 1405 базе артиллерийских боеприпасов (в/ч 42707, н.п. Большая Горожа, Осиповичский р-н).

Если это количество начнет увеличиваться с целью формирования ударной группировки хотя бы численностью более 40 тысяч, то на этот процесс может уйти от одного до трех месяцев – в зависимости от комплектации подразделений.

То есть внезапного, неожиданного вторжения 2.0 с территории Беларуси, даже при условии проведения всех вышеперечисленных работ в приграничной зоне, провести ни ВС РБ, ни РОВ не смогут.

Все упирается в одно неизменное правило – формирование ударной тактической группировки, которую осуществить незаметно не сможет ни одна из вероятных сторон вторжения.

Гибридные сценарии

Однако, если на сегодняшний день общевоенная наступательная операция со стороны Беларуси маловероятна, которые все же могут исходить с учетом нынешних сил и средств угрозы с этой территории? Исключительно гибридного, провокационного, диверсионно-рейдового характера.

Гибридные сценарии Беларусь под кураторством России уже не раз реализовывала. К примеру, миграционный кризис, который несколько лет назад Минск устроил на границе с Польшей и Литвой. Такие варианты не следует исключать. Кроме того, уже упоминалось размещение в пограничных ретрансляторах для российских дронов под видом телекоммуникационных вышек.

Провокации тоже уже совершались – и не раз. Это могут быть провокационные действия белорусских силовиков у границы, без его пересечения. Пролет военных вертолетов или проезд военной техники в непосредственной близости от границы, запуск воздушных шаров с уголковыми отражателями.

Диверсионно-рейдовые действия могут носить характер как террористической деятельности, например, заминирование основных дорог и маршрутов патрулирования пограничной зоны с украинской стороны, так и сценарий захвата пограничных сел – как это делают РОВ в Сумской и Харьковской областях.

На протяжении всех 1084 километров границы Украины с РБ находится около сотни украинских сел, которые расположены как на расстоянии от него в 1-3 км, так и непосредственно размещены на нем, даже формируя агломерации с белорусскими н.п.

Безусловно, третий сценарий может привести к тому, что белорусский диктатор в полной мере почувствует, что такое соответствующие действия Украины.

В нынешних условиях любое действие Беларуси, которое можно будет расценить как вступление страны в войну против Украины, не останется без ответа как в 2022 году. И к такому развитию событий Минск как не был готов раньше, так и не готов сегодня.

Выводы

Россия продолжает использовать Беларусь для отвлечения внимания от других, более важных направлений – особенно на фронте. Граница протяженностью более тысячи километров превратилась в зону сковывания и потенциальных рисков. Но на сегодняшний день угрозы общевойсковой наступательной операции с территории РБ – нет.

С другой стороны , это не означает, что уже завтра в Беларусь не начнут свозить из России подразделения для формирования тактической группировки войск, которая и будет осуществлять вторжение в Украину с севера 2.0.

К более вероятной угрозе относятся гибридные, провокационные и диверсионно-рейдовые операции, которые может проводить Беларусь под давлением России. Вот только третий сценарий может закончиться для самого режима Лукашенко крайне плачевно, поскольку это развяжет Украине руки в вопросах ответных действий.