Российская истерика с ''парадом в Москве'': какова настоящая цель истории

Может быть, я ошибаюсь. Но история с "парадом в Москве" все больше похожа на классическую информационно-психологическую операцию Кремля. Вопрос только в том, какова ее подлинная цель.

Судите сами. Последние две недели в Москве нагнетается сплошная конспирология. Вбрасывается информация, что пути где-то скрывается не в своих резиденциях, а Компартии разрешают проведение оппозиционных митингов (где, очевидно, переписывают участников). Собчак записывает Илью Ремесло – военкора, который говорит о Навальном, Пригожине и остановке войны. Куда смотрит ФСБ?

Это выглядит как контролируемый выпуск пара и одновременно тестирование общественной реакции. Параллельно в Кремле обостряется конкуренция между политическими игроками за влияние.

На этом фоне пути посылает сигналы кнаружи. Якобы было какое-то обращение к Трампу, какие-то письма европейским лидерам, разговоры о "перемирии". Все это накладывается на украинский информационный контекст, где активно распространяется тезис, что "путин боится Украины". И на предложение Зеленского начать перемирие 6 мая отвечает дроновыми ударами.

Но здесь возникает ключевое противоречие. Если "боится", то почему отвечает ударами на предложения Киева ввести перемирие 6 мая? Почему вместо деэскалации мы имеем наоборот – наращивание атак?

Именно в этом противоречии и может скрываться настоящий ответ. Потому что логика таких спецкампаний не в том, чтобы в ком-то убедить. А в том, чтоб наоборот запутать. Создать одновременно несколько реальностей и заставить аудиторию самую выбрать наиболее ложную. Это очень похоже на классическую модель управляемого информационного хаоса.

Что это дает Кремлю? Во-первых, создать внешний эффект. Россия в очередной раз пытается убедить, что в Кремое ищут мир, а Украина хочет эскалации.

Во-вторых, внутренний эффект. Атмосфера нестабильности, слухи об угрозах, странные сигналы сверху – все это готовит российское общество к непопулярным решениям. В том числе к новой волне мобилизации – открытой или скрытой.

В-третьих, военный аспект. Информационный шум отвлекает и смещает фокус, он создает иллюзию, что главное событие уже происходит (парад, "перемирие", внутренние проблемы РФ), в то время как реальные действия могут готовиться в другой плоскости.

Именно поэтому привязка к 8–9 мая может быть не целью, а лишь прикрытием для организованной атаки, о которой предупреждают иностранные разведсообщества. Как вариант.

Важно понимать, что все эти сигналы обязательно являются частью единого плана. Но и не нужно преуменьшать риски. Информационный фон разогрет, месседжи противоречивы, аудитории – как внутренняя, так и внешняя – постепенно подводятся к нужным выводам. И вся эта история может оказаться только дымовым занавесом для решений, которые Кремль уже готов реализовать.

Вопрос – каких?