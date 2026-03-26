На нефтяных биржах списали РФ со счетов

Рекордную атаку 24 марта на удалённые от фронта города Украины логично увязать с налётом дронов 22 марта на нефтетерминал Приморск в оккупированной РФ части Финляндии, но следует взглянуть шире.

В результате налёта РФ прекратила с утра в понедельник 23 марта отгрузку нефти из двух терминалов на Балтийском море – в поражённом Приморске и из непострадавшей Усть-Луги. К концу дня отгрузку из Усть-Луги возобновили. По Приморску достоверной информации на 26 марта нет. Так как загорелись лишь 4 из 31 хранилищ нефти и станции перекачки её на корабли не пострадали, то отгрузка либо уже возобновлена, либо будет возобновлена.

В итоговом балансе – эффектный фейерверк перед открытием после выходных бирж, где гадали – Трамп "выключит свет" в Иране или нет, если во вторник 24 марта теократия "не включит" Ормузский пролив. "Фейерверк" в Приморске мог дать новый стимул скачку цен на нефть, но вышло наоборот, так как Трамп передумал и дал теократии ещё пять дней для размышлений. Цена "Брент" в течение понедельника снижалась до 8%. Могла упасть и ниже, если бы не "фейерверк" в Приморске с временным отключением нефти с Балтики.

Примечательно, что в воскресенье 21 марта ответственные лица во главе с Умеровым доложили Зеленскому из Флориды: встреча с американцами прошла продуктивно. Вопрос – подготовку "фейерверка" на ней согласовали или как?

Второй вопрос – искусственный интеллект в украинском дроне, взорвавшемся в Литве на границе с Беларусью, был пьян и поэтому круто отклонился от курса на Приморск или так было задумано? Дрон взорвался после того, как 20 марта Минск покинула делегация США, которая привезла письмо Мелании Трамп с просьбой помочь вернуть в Украину детей, украденных рашистами. Глава делегации Джон Коул пообещал беларусскому диктатору сделать визу в США и решить, как провозить его тело над Европой. Взамен тот сразу щедро освободил 250 политзаключённых. Но тут 23 марта на границе и произошёл сильный взрыв. Не где-нибудь, а в Варенском районе, в зоне так называемого Сувалкского "коридора". Излишне объяснять, что подумали литовские пограничники, когда услышали взрыв.

Оставим в стороне вопросы о целесообразности "фейерверка" из нефти, идущей на экспорт, во время того, что называют переговорами, и о том, сколько сёл и местечек было освобождено в 2025-2026 г. без мистификаций с "серой зоной". Лишь отметим, в 2022 г. была практика дважды сообщать об освобождении уже освобождённого села, но то таке.

Московиты не могли отреагировать на "фейерверк" в стиле украинца-философа на службе в советской армии "Что сгорело, то не сгнило". Не могли отреагировать и как это сделал КСИР, когда объявил 24 марта 79-ую волну налёта своих дронов на базы США в Заливе и показал старые видеозаписи их групповых пусков. Московиты отреагировали как московиты – ударом по роддому в Ивано-Франковске, по жилым домам в Виннице, Львове и Житомире.

Возникли естественные вопросы о ПВО и наших специалистах, прикрывающих небо над Аравийским полуостровом.

Если взглянуть на резолюцию ООН о поддержке Украины, принятую в годовщину второго вторжения РФ, то "подержать небо" над Аравией надо было по любому. Все обратили внимание, что Венгрия и США воздержались при голосовании. Но мало кто заметил, что кроме них воздержалось ещё 50 мусульманских государств, в том числе и Залива. Это "звонок" – там не имеют вопросов к народу Украины, но имеют их к её правительству.

Через три дня 27 февраля стало известно – экс-премьер Великобритании Риши Сунак устроился на работу без зарплаты советником в Офис Зеленского по вопросам экономики. На следующий день началась "Эпическая ярость" и именно из Лондона первым поступил совет Киеву поддержать сборную Аравийского полуострова в вопросе с небом.

17 марта Зеленский слетал на встречу с королём, премьером и Сунаком. Пошли новости – украинцы поедут прикрывать небо над Аравией и соблазнительную послыню в Омане. Блестящая пиар-акция. Как говорил итальянский премьер Сильвио Берлускони: "Главное пообещать, а не выполнить". Это так всем понравилось, что Буданов объявил 25 марта – Украина увеличит военное и экономическое присутствие в Африке. Африка – это круче, чем кофе в Ялте и тортик в форме карты РФ. Поговорка "Вміла Галя готувати, та не вміла подавати" точно не про них. Подавать они умеют, из-за чего Трамп и называет Зеленского лучшим продавцом в мире.

Что касается ПВО Аравийского полуострова, то в ОАЭ к 23 марта сбили своими силами 352 баллистические ракеты Ирана. К 20 марта сбили 15 крылатых ракет и 1700 ударных дронов. В первый день – 132 баллистические ракеты и 195 ударных дронов. Коэффициент поражения выше 95%. ПВО Украины в 2025 г. сбили 1161 баллистическую ракету из 1774 – показатель не хуже, чем у ПВО ОАЭ.

После того, как Трамп объявил в понедельник, что даёт теократии ещё 5 дней, чтобы открыла Ормузский пролив, там наступило почти полное ракетно-дроновое затишье. Так что, наши специалисты вряд ли понадобятся, если они всё-таки выехали.

Для пресечения слуха – Трамп идиот, влип и не знает, что делать, в понедельник были нанесены удары по двум электростанциям на юге Ирана. Удары в стиле "фейерверк" – дыма много, но серьёзных повреждений нет. Мало ли что, вдруг в Тегеране начитаются газет и уверуют в то, что принято писать о Трампе и войне в Заливе.

Но не Трампом единым. Саудиты собрали 19 марта в Эр-Рияде экстренное совещание глав МИД из Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Пакистана, Катара, Сирии и ОАЭ. Совещание приняло резолюцию, или Иран прекратит обстрелы и откроет Ормуз, или будет задействована статья 51 устава ООН о праве на коллективную самооборону.

Не сложно представить, как это может выглядеть – армии Азербайджана, Турции и Пакистана войдут в Иран под прикрытием с воздуха авиации США и Израиля. Арабские страны уговорят отсутствовавший на совещании Ирак пропустить через свою территорию их армии. При этом никто не знает, как поведут себя талибы и исламисты из Афганистана, претендующие на иранский город Мешхед, историческая область Хорасан. Похоже, Пакистан начал боевые действия против них в унисон с "Эпической яростью" не только по своим причинам, но и чтобы удержать талибов от захвата Мешхеда. Явно у Трампа был длинный план и не один.

Совещание в Эр-Рияде и отложенный ультиматум Трампа действие на Иран возымели – налёты на Аравийский полуостров почти прекратились, танкеры и другие суда начинают выходить через Ормуз. Теократия пробует брать с танкеров за проход по 2 млн. долларов, но это ненадолго. КСИР даже заявил, что он пролив не минировал, но акваторию вокруг острова Харк заминировал. Зайти за нефтью на Харк стало сложно и даже опасно – мины может снести течение.

В результате биржи вяло отреагировали на "фейерверк" в Приморске и на удар дронов по нефтетерминалу в Усть-Луге под утро 25 марта. Брокеры не успевают за военными или свыклись торговать нефтью, когда она воспламеняется, а газеты обещают Конец света. У брокеров появился стимул успеть продать нефть до Конца света, так как после она будет никому не нужна.

В пятницу 27 марта пройдёт совещание глав МИД "Семёрки" с участием Марка Рубио, где он представит план, что делать по истечению пяти дней ультиматума Трампа, покажет его 15 пунктов для Ирана и скажет что-то о стратегии в переговорах с РФ. Украина и Иран – это официальная тема совещания.

Если с Ираном всё в тумане, то с нефтью РФ всё прозрачно – на биржах перестают на неё реагировать. После продолжительных санкций брокеры уже психологически готовы к тому, что нефть из РФ выйдет из оборота и будет доступна только китайцам с терминала в Козьмино восточнее Владивостока и в 200 км от КНР. Поэтому её цена на биржах 25 марта снизилась на 3%, несмотря на атаку по терминалу в Усть-Луге и остановку разлива на нём.

Пока достоверно известно только о пожарах в порту Усть-Луги и на двух танкерах, но неясно – повреждена система прокачки или нет. Опять "фейерверк" как предупреждение. В этой истории тоже есть "пьяный" дрон, врезавшийся в трубу электростанции Аувере в Эстонии. Есть и сведение счётов СБУ с ФСБ за два удара возле здания СБУ во Львове. В Выборге тоже произошёл взрыв возле здания ФСБ и загорелся фэсбэшный катер-ледокол серии "Пурга". СБУ напомнила ФСБ о конвенции – по президентам и зданиям спецслужб не бить.

Но по-настоящему важно, что Москве показали – все три её нефтетерминала Усть-Луга, Приморск и Новороссийск могут быть выведены из строя, если основательно ударить по системам прокачки на них. Системы за месяц-другой может и восстановят, до следующего удара, но зачем тогда РФ сотни танкеров, если возить нечего. Патрушеву, как смотрящему за флотом РФ, есть смысл задуматься, стоит ли толкать ход событий в этом направлении.