На нафтових біржах списали РФ із рахунків

Рекордну атаку 24 березня на віддалені від фронту міста України логічно пов'язати з нальотом дронів 22 березня на нафтотермінал Приморськ в окупованій РФ частині Фінляндії, але слід поглянути ширше.

В результаті нальоту РФ припинила з ранку в понеділок 23 березня відвантаження нафти з двох терміналів на Балтійському морі - в ураженому Приморську та з Усть-Луги, що не постраждала. До кінця дня відвантаження з Усть-Луги відновили. Щодо Приморська, достовірної інформації на 26 березня немає. Оскільки спалахнули лише 4 з 31 сховищ нафти і станції перекачування її на кораблі не постраждали, то відвантаження або відновлено, або буде відновлено.

У підсумковому балансі – ефектний феєрверк перед відкриттям після вихідних бірж, де гадали – Трамп "вимкне світло" в Ірані чи ні, якщо у вівторок 24 березня теократія "не включить" Ормузьку протоку. "Феєрверк" у Приморську міг дати новий стимул стрибку цін на нафту, але вийшло навпаки, оскільки Трамп передумав і дав теократії ще п'ять днів для роздумів. Ціна "Брент" протягом понеділка знижувалась до 8%. Могла впасти і нижче, якби не "феєрверк" у Приморську з тимчасовим вимкненням нафти з Балтики.

Примітно, що у неділю 21 березня відповідальні особи на чолі з Умеровим доповіли Зеленському із Флориди: зустріч із американцями пройшла продуктивно. Питання - підготовку "феєрверку" на ній узгодили чи як?

Друге питання – штучний інтелект в українському дроні, який вибухнув у Литві на кордоні з Білоруссю, був п'яний і тому круто відхилився від курсу на Приморськ чи так було задумано? Дрон вибухнув після того, як 20 березня Мінськ покинула делегація США, яка привезла листа Меланії Трамп із проханням допомогти повернути в Україну дітей, викрадених рашистами. Глава делегації Джон Коул пообіцяв білоруському диктатору зробити візу до США та вирішити, як провозити його тіло над Європою. Натомість той одразу щедро звільнив 250 політв'язнів. Але тут 23 березня на кордоні стався сильний вибух. Не де-небудь, а у Варенському районі, в зоні так званого Сувалкського "коридора". Зайве пояснювати, що литовські прикордонники подумали, коли почули вибух.

Залишимо осторонь питання про доцільність "феєрверку" з нафти, що йде на експорт, під час того, що називають переговорами, та про те, скільки сіл та містечок було звільнено у 2025-2026 р. без містифікацій із "сірою зоною". Лише зазначимо, у 2022 р. була практика двічі повідомляти про звільнення вже звільненого села, але таке.

Московити не могли відреагувати на "феєрверк" у стилі українця-філософа на службі у радянській армії "Що згоріло, те не згнило". Не могли відреагувати і як це зробив КВІР, коли оголосив 24 березня 79 хвилю нальоту своїх дронів на бази США в Затоці і показав старі відеозаписи їхніх групових пусків. Московити відреагували як московити – ударом по пологовому будинку в Івано-Франківську, по житлових будинках у Вінниці, Львові та Житомирі.

Виникли природні питання про ППО та наших фахівців, які прикривають небо над Аравійським півостровом.

Якщо поглянути на резолюцію ООН про підтримку України, ухвалену в річницю другого вторгнення РФ, то "потримати небо" над Аравією треба було будь-кому. Усі звернули увагу, що Угорщина та США утрималися під час голосування. Але мало хто помітив, що, крім них, утрималося ще 50 мусульманських держав, у тому числі й Затоки. Це "дзвінок" – там немає питань до народу України, але мають їх до її уряду.

Через три дні 27 лютого стало відомо – екс-прем'єр Великобританії Ріші Сунак влаштувався на роботу без зарплати радником до Офісу Зеленського з питань економіки. Наступного дня розпочалася "Епічна лють" і саме з Лондона першою надійшла рада Києву підтримати збірну Аравійського півострова у питанні з небом.

17 березня Зеленський злітав на зустріч із королем, прем'єром та Сунаком. Пішли новини – українці поїдуть прикривати небо над Аравією та спокусливу посланцю в Омані. Блискуча піар-акція. Як казав італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі: "Головне пообіцяти, а не виконати". Це так сподобалося всім, що Буданов оголосив 25 березня – Україна збільшить військову та економічну присутність в Африці. Африка – це крутіше, ніж кава в Ялті та тортик у формі карти РФ. Приказка "Вміла Галя готувати, та не вміла подавати" точно не про них. Подавати вони вміють, через що Трамп і називає Зеленського найкращим продавцем у світі.

Що стосується ППО Аравійського півострова, то в ОАЕ до 23 березня збили своїми силами 352 балістичні ракети Ірану. До 20 березня збили 15 крилатих ракет та 1700 ударних дронів. Першого дня – 132 балістичні ракети та 195 ударних дронів. Коефіцієнт ураження вище 95%. ППО України у 2025 р. збили 1161 балістичну ракету з 1774 – показник не гірший, ніж у ППО ОАЕ.

Після того, як Трамп оголосив у понеділок, що дає теократії ще 5 днів, щоб відкрила Ормузьку протоку, там настало майже повне ракетно-дронове затишшя. Тож наші фахівці навряд чи знадобляться, якщо вони таки виїхали.

Для припинення слуху – Трамп ідіот, влип і не знає, що робити, у понеділок було завдано ударів по двох електростанціях на півдні Ірану. Удари у стилі "феєрверк" - диму багато, але серйозних пошкоджень немає. Мало що, раптом у Тегерані начитаються газет і увірують у те, що прийнято писати про Трамп і війну в Затоці.

Але не Трампом єдиним. Саудити зібрали 19 березня в Ер-Ріяді екстрену нараду глав МЗС з Азербайджану, Бахрейну, Єгипту, Йорданії, Кувейту, Лівану, Пакистану, Катару, Сирії та ОАЕ. Нарада ухвалила резолюцію, або Іран припинить обстріли та відкриє Ормуз, або буде задіяна стаття 51 статуту ООН про право на колективну самооборону.

Не важко уявити, як це може виглядати – армії Азербайджану, Туреччини та Пакистану увійдуть до Ірану під прикриттям з повітря авіації США та Ізраїлю. Арабські країни вмовлять Ірак, який був відсутній на нараді, пропустити через свою територію їх армії. При цьому ніхто не знає, як поведуться таліби та ісламісти з Афганістану, які претендують на іранське місто Мешхед, історична область Хорасан. Схоже, Пакистан розпочав бойові дії проти них в унісон з "Епічною люттю" не лише зі своїх причин, а й щоб утримати талібів від захоплення Мешхеда. Явно Трампа мав довгий план і не один.

Нарада в Ер-Ріяді та відкладений ультиматум Трампа дію на Іран отримали – нальоти на Аравійський півострів майже припинилися, танкери та інші судна починають виходити через Ормуз. Теократія намагається брати з танкерів за прохід по 2 млн доларів, але це ненадовго. КСІР навіть заявив, що він протоку не мінував, але акваторію навколо острова Харк замінував. Зайти за нафтою на Харк стало складно і навіть небезпечно – міни може знести течію.

В результаті біржі мляво відреагували на "феєрверк" у Приморську та на удар дронів по нафтотерміналу в Усть-Лузі під ранок 25 березня. Брокери не встигають за військовими або звикли торгувати нафтою, коли вона спалахує, а газети обіцяють Кінець світу. У брокерів з'явився стимул встигнути продати нафту до кінця світу, тому що після вона буде нікому не потрібна.

У п'ятницю 27 березня пройде нарада глав МЗС "Сімки" за участю Марка Рубіо, де він представить план, що робити після п'яти днів ультиматуму Трампа, покаже його 15 пунктів для Ірану і скаже щось про стратегію в переговорах з РФ. Україна та Іран – це офіційна тема наради.

Якщо з Іраном все у тумані, то з нафтою РФ все прозоро – на біржах перестають на неї реагувати. Після тривалих санкцій брокери вже психологічно готові до того, що нафта з РФ вийде з обігу і буде доступна лише китайцям з терміналу в Козьминому на схід від Владивостока і за 200 км від КНР. Тому її ціна на біржах 25 березня знизилася на 3%, незважаючи на атаку по терміналу в Усть-Лузі та зупинку розливу на ньому.

Поки що достовірно відомо лише про пожежі в порту Усть-Луги та на двох танкерах, але неясно – пошкоджено систему прокачування чи ні. Знову "феєрверк" як попередження. У цій історії також є "п'яний" дрон, що врізався в трубу електростанції Аувере в Естонії. Є й зведення рахунків СБУ із ФСБ за два удари біля будівлі СБУ у Львові. У Виборзі теж стався вибух біля будівлі ФСБ і спалахнув фесбешний катер-криголам серії "Пурга". СБУ нагадала ФСБ про конвенцію – за президентами та будівлями спецслужб не бити.

Але по-справжньому важливо, що Москві показали - всі три її нафтотермінали Усть-Луга, Приморськ і Новоросійськ можуть бути виведені з ладу, якщо ґрунтовно вдарити по системах прокачування на них. Системи за місяць-другий може і відновлять до наступного удару, але навіщо тоді РФ сотні танкерів, якщо возити нічого. Патрушеву, як дивиться за флотом РФ, є сенс задуматися, чи варто штовхати перебіг подій у цьому напрямі.