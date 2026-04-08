С 2022 г. Москва стала настойчиво требовать многополярности в мире и отказа США, даже шире – Запада, как она выражалась, от навязывания всем демократии, прав человека и других сомнительных ценностей. О глобальной смерти либерализма "путин" объявил летом 2019 г. в интервью "Financial Times", а в КНР давно утверждают: коммунистическая демократия лучше любой другой. "Окей", сказал Трамп в 2024 г. и пошёл в президенты с обещанием вывести США из ООН и НАТО и устроить многополярность по самой полной программе.

Если в 2024 г. Москва перекупила у Бразилии право проведения очередного саммита БРИКС, чтобы объявить в Казани глобальную многополярность и назвать РФ мозгом и ещё чем-то "глобального Юга", то в 2025 г. подобные нарративы исчезли из её лексикона. Вместо этого с конца 2025 г. она стала молиться "духу Анкориджа" и мечтать о туннеле на Аляску с Чукотки.

Поразительная перемена и всего за год. Притом, что РФ была инициатором создания БРИКС в 2006 г. и главным зазывалой в него после Второй карабахской войны 2020 г. С 1 января 2024 г. Иран стал членом БРИКС вместе с ОАЭ, Египтом и Эфиопией. Теперь два члена БРИКС – Иран и ОАЭ обещают ликвидировать друг друга, а Египет посредник. Саудовская Аравия и Бахрейн собирались вступать в БРИКС, также как Азербайджан, Турция и Казахстан, который в 2025 г. официально передумал.

Про БРИКС не вспоминает уже даже Москва, которая год назад рекламировала его как противовес "Западу" и оплот свободы и многополярности. Рухнула попытка РФ слепить под себя военный блок как альтернативу экономической "Двадцатке", оформившейся в 1999 г. по инициативе "Семёрки". Пересаживание Бразилии, Индии, КНР, РФ и ЮАР из "Двадцатки" в БРИКС оказалось пустой затеей и тратой ресурсов. Принятие проблемного Ирана добило её затею с БРИКС, который Пекин тихо планировал сделать приложением к теме "Пояс и путь". Но помпезное празднование в Пекине в 2025 г. победы над Японией в компании с "путиным" и Кимом Третьим, насторожило даже тех, кто приехал в Китай за инвестициями. "Пояс и путь" резко потерял привлекательность.

Виновен, разумеется, во всём этом Трамп, так как сразу после инаугурации потребовал от Дании продать Гренландию, отправил Джей Ди Вэнса отчитать европейцев за низкие взносы в НАТО и отношение к войне РФ против Украины как к терпимой неприятности. В апреле устроил "День освобождения" США от уплаты пошлин всем в мире. К 19 марта 2026 г. он таки добился своего с пошлинами – Евросоюз отменил их на товары из США и согласился на уплату 15% пошлин со своих товаров. В апреле соглашение должно пройти финальное утверждение. Трамп создаёт "Общий рынок" по обе стороны Атлантики, с чем не смог справиться Обама.

Взимание 15% пошлин с товаров ЕС выглядит несправедливостью на фоне обнуления их для товаров из США, разумеется, если от СМИ не скрывают каких-то деталей. Но так как это соглашение появилось в разгар войны в Заливе и заявлений о возможном выходе США из НАТО, то оно похоже на непрямую форму оплаты Европой военной помощи США. В том числе на случай военного столкновения Европы с РФ. Слишком очевидно, что США будут защищать те страны, которые поставляют им товары и отчисляют 15% от цены, и Белый дом может передавать эти деньги Пентагону, не особо оглядываясь на Конгресс.

Такой подход позволяет Трампу наглядно доказать Конгрессу почему надо защищать Нарву, и США не оказываются в заложниках у парламентов стран НАТО, где одни готовы вооружаться, другие лишь кивают головами и ничего не делают, а третьи требуют выхода своих стран из НАТО. При этом президенту не надо брать разрешение у Конгресса на активацию статьи 5 устава НАТО и на объявление войны РФ. Войну с РФ можно провести по документам как помощь союзнику в Европе, подобно тому, как в 2025 г. Трамп провёл участие США в 12-дневной войне Израиля с Ираном. Конституция такое позволяет.

Похоже, команда Трампа нашла более действенный механизм финансирования своих военных услуг Европе, чем постоянные напоминания партнёрам по НАТО, что им надо тратить больше на оборону, так как они граничат с маниакальной РФ. Байден вежливо уговаривал ЕС делать это, Трамп год топал ногами, но в обоих случаях результат был далёким от ожиданий.

Мало кто реально стал выделять на оборону по 5% от ВВП. Но и большинство из тех, кто согласился, сместили это куда-то к 2030 г. Вопреки тому, что ряд политиков, военных и аналитиков убеждают – РФ может вторгнуться в любой момент, и не стоит надеяться, что она ограничится лишь оккупацией стран Балтии и не пойдёт сразу на Париж через Берлин.

Не стоит обманываться вялостью боевых действий рашистов в Украине. Это вызвано не дефицитом у РФ солдат и снарядов, а их накоплением и другими причинами. Поэтому пиар-кампания среди зет-блогеров – "Путин" наступай в Украине по полной", больше похожа на операцию прикрытия, чем на "тихий бунт", как назвали её "хорошие русские". Гиркин тоже до 2022 г. озвучивал такое, Пригожин требовал снарядов и это брюзжание там было всегда. Нет веских причин видеть в этом прямо-таки агонию режима, зато есть причины подозревать операцию прикрытия, так как в Госдуме опять возятся с законом о военной защите граждан РФ за рубежом.

Возятся по двум причинам. Во-первых, РФ оказалась перед фактом, что ей надо учиться жить в условиях многополярности и отсутствия НАТО, членов которого Трамп обозвал "бумажными тиграми", такими же как РФ. Во-вторых, кремлёвцы с 1 марта убеждают себя – Трамп увяз в Иране и Демпартия его "съест" если не прямо сейчас, то осенью наверняка. Не только Зеленский с Ермаком ждут не дождутся его ухода из Белого дома.

Поэтому в Госдуме стали неспешно ковать юридическую базу под защиту русских от Таллинна до Лиссабона, авось сгодится. Неспешно, так как 11 марта пессимист Зюганов изрёк: РФ следующая после Ирана. Зюганова ещё не внесли в список пророков вслед за Жириновским, но шансы у него есть.

Пока о выходе США из НАТО громко говорил только Трамп – это было одно. Но когда 2 апреля с этим обстоятельно выступил Кит Келлог и его поддержал экс-госсекретарь Майк Помпео, стало очевидно – это не блажь Трампа, а позиция руководства Республиканской партии. По крайней мере, какой-то его части.

Формула Келлога – любая страна Альянса согласно 13-ой статье Устава может выйти из него через год после подачи уведомления. Согласия Альянса на это не требуется. Келлог объявил, пришло время новых альянсов, и предложил на пробу альянс из США, Украины, Австралии, Японии, Польши, Германии и ещё кого-нибудь из стойких европейцев. Страны Балтии и Скандинавии называть не стал, полагая, что в РФ и сами догадаются. СМИ также очень своевременно привлекли всеобщее внимание к мемуарам Йенса Столтенберга.

У московитов случилось великое горе – "агрессивный блок" НАТО не будет продолжать с ними воевать и намерен самораспуститься. Сложно даже представить, что станется с РФ после этого и как там будут жить без НАТО. Впору и РФ самораспуститься, так как НАТО отказывается расширяться на восток и выполнит кремлёвский ультиматум декабря 2021 г.