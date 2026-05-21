Путин приехал в Пекин с многополярностью с нею и уехал

Си Цзиньпин принял предложение Трампа стать посредником в переговорах между РФ и Украиной и подтолкнуть их. Слова Ушакова о том, что он якобы ничего не знает о "духе Анкориджа" и ни разу не употреблял это выражение, но готов говорить о "духе Пекина" – очевидное свидетельство тому. Особенно с учётом того, как Ушаков воровато произнёс их и как журналисты быстро изобличили его во вранье. Именно его, а не "путина" или кого-нибудь из ведомства лаврова.

У московитов опять острый приступ склероза, но задача у Си Цзиньпина не из лёгких. В апреле 2023 г. Си Цзиньпин уже брался за это и создал должность спецпредставителя по делам Евразии. Назначил им Ли Хуэя, работавшего десять лет до 2019 г. послом в РФ. Ли Хуэй тогда посетил Киев, Москву и ряд столиц в Европе, но единственным практическим результатом его миссии можно считать увольнение Алексея Данилова (позывной Лёша-мяч) с поста секретаря РНБО за фривольности с фамилией китайского спецпосланника. Делегации КНР даже не было на Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне 2024 г. – настолько в Пекине сочли всё это безнадёжным или неинтересным для себя.

Трамп уговорил 15 мая Си Цзиньпина снова взяться за это дело и явно обещал, что на Банковой будут максимально содействовать процессу. Заявление Андрей Сибиги от 15 мая, что он собирается в Пекин на встречу с Ван И, чтобы подготовить визит Зеленского, более чем красноречиво. Кремлёвцы тоже 20 мая выразили согласие – пышный визит "путина" и слова Ушакова не менее красноречивы.

У Си Цзиньпина есть просьба и "благословение" Трампа, есть согласие Украины и РФ, но есть три вопроса: зачем всё это Пекину, как он на практике может влиять на позиции сторон и самый сложный вопрос – глобальный контекст происходящего и возможности в нём КНР. Эти возможности ограничены гораздо больше, чем кажется, и сумма этих трёх составных стала причиной, по которой миссия Ли Хуэя закончилась ничем. Притом, что в 2023 г. Си Цзиньпин брался за эту работу в почти геополитический штиль, а сейчас все – Армения, Гренландия, Израиль, ОАЭ, Пакистан и даже Сомалиленд создают волны.

Но лишь в Москве этого не замечают, видят везде гегемонию США, происки "Запада", и требуют многополярности, с прошением о которой "путин" приехал в Пекин. С таким же основанием кремлёвцы могли бы потребовать у Пекина помочь им включить гравитацию Землю. Китайцы по многим причинам подписали с московитами декларацию о включении многополярности и неких "международных отношений нового типа". Подписали ещё и договор о стратегическом партнёрстве, что напомнило о подобном договоре, подписанном в начале 2025 г. между РФ и Ираном.

После их подписания московиты оказались в долгу перед Пекином и у Си Цзиньпина появился инструмент политико-психологического давления на них. Теперь Москва должна что-то изобразить для него на треке переговоров с Украиной. Иначе Си Цзиньпин, подобно Трампу скажет, что "разочаровался в друге Владимире" и умывает руки. Для них это будет катастрофой. Придётся ехать на поклон в "Вашингтонский обком" и говорить, что Ушаков с Дмитриевым будут лично копать туннель на Аляску.

Но у кремлёвцев не для того перед отъездом "путина" дроны залетали в Эстонию и в Латвию, чтобы вернуться к теме туннеля. Кремлёвцы хотели показать Пекину, что могут сделать Латвии и Эстонии нервы за наличие у них представительств Тайваня. Но уже на следующий день 19 мая эта операция пошла не по плану из-за Кястутиса Будриса, главы МИД Литвы, пообещавшего разнести укрепрайон "Калининград". У Литвы нет нефти как у ОАЭ, нет ядерного оружия как у Израиля, но она подняла такую волну, что в кремле задёргались все, кто не поехал в Пекин за многополярностью.

Кремлёвцы, как и все, твёрдо знают – единственное, на что по-настоящему реагируют в Пекине, – это Тайвань. Поэтому самонадеянно жали на эту точку. МИД КНР случайно это в который раз подтвердил, когда гордо заявил 18 мая: десятый год подряд удаётся сорвать принятие Тайваня в статусе наблюдателя во Всемирную организацию здравоохранения ООН. МИД заверил, о здоровье тайваньцев из Пекина заботятся как и о других китайцах, поэтому если что-то надо, то пусть эта провинция обращается в столицу, а не в ВОЗ ООН. Если ей очень хочется обратиться в ВОЗ, то только через Пекин.

В Пекине философски отнеслись к выводу двух китайских компаний из управления Панамским каналом, к похищению Мадуро, к развороту политики Венесуэлы и, похоже, смирятся с закрытием на Кубе станций КНР для слежения за США. На войну РФ против Украины, как и на ситуацию вокруг Залива, в Пекине смотрят по имперской привычке как на дрязги варваров, из которых надо извлекать бонусы и минимизировать неудобства для себя. Поэтому быстро в 2023 г. охладели к миссии Ли Хуэя – слишком всё сложно.

Но Трамп никому не даёт расслабиться, даже китайским коммунистам, и от торговой войны с КНР перешёл к процедурам с иглоукалыванием в точках "Ормуз" и "Тайвань". В сумме получил согласие Си Цзиньпина выйти из состояния обезьяны, наблюдающей за тиграми. Московиты, самобытно "зрящие в корень", решили, посредник на переговорах – это верховный арбитр, как присудит, так и будет. Поэтому приехали к китайскому судье с широким набором "подарков" и расчётом, что взамен он присудит РФ 15-20% территории Украины плюс "денацификацию".

Неутомимый Трамп, чтобы процесс шёл и никто не расслаблялся, потыкал 20 мая "иголочкой" везде – пообещал бомбовый удар Ирану, если не подпишет соглашение, и беседу с Конгрессом на тему: как юридически правильно продать Тайваню оружия на 14 млрд. долларов. Трамп демонстрирует Си Цзиньпину – в США демократия, если Конгресс решит, что надо продать, то я должен буду подчиниться. Но если ты принудишь Москву к прекращению огня и переговорам с Украиной, то я смогу предъявить это обеим партиям и кое-что сделать для тебя, мой великий китайский друг. Например, отсрочить продажу или изменить ассортимент. Ещё могу продать недорого нефти из госхранилища США пока мы тут все разбираемся с иранской и израильской религио-кратиями. Как человек, который в бога не верует, ты понимаешь, насколько это сложный процесс. Ты тоже великий человек, и может так сложиться, что мы в этом году разделим Нобелевскую премию мира на двоих, но надо потрудиться.

Нельзя сказать, чтобы Си Цзиньпин очень активно рвался остановить войну РФ против Украины, но Трамп смог склонить его к этому разными бонусами и китайской терапией с иглоукалыванием. Теперь председатель Си будет сглаживать позиции Украины и РФ своим коммуно-бюрократическим "утюгом" с китайским вежливым "увлажнителем".

По лицу Ушакова после переговоров можно было догадаться, кремлёвцы уже поняли – позицию им придётся пригладить. В Китай с 24 по 28 мая срочно едет Александр Вучич, который по возвращении обещает принять Зеленского в Белграде. В Пекин под китайский "утюг" может отправиться для надёжности и Сибига.

Похоже, китайцы решили, Пекин – это не как Швейцария – дом, который всегда открыт для любых переговоров, и вводят в процесс Сербию. Вводят с расчётом на долгий процесс и если он запустится, то Сербия будет на слуху, не меньше, чем Литва, обещающая снести укрепрайон "Калининград". Сербия как место встреч удобна и для переговоров ЕС с РФ, которых Москве не избежать. Многополярность, как и заказывали.

Трамп тоже добавит от себя многополярности – с 11 июня в США, Канаде и Мексике начнётся месяц мундиаль с футболом. Зная умение американцев из всего сделать шоу, и учитывая празднование с 4 июля 250-летия США за неделю до конца мундиаля, на которое прибудет с 250 сакурами Санаэ Такаити, можно не сомневаться – Трамп будет с трибуны делать Америку снова великой по полной программе и опускать партию "сонного Джо".

Москва и Тегеран, тем более лукашенко, вряд ли рискнут испортить всем этот праздник многополярности. Заявление Зеленского о новом вторжении из Беларуси – явная попытка переключить внимание с Миндич-гейта и засилия "кротов" при содействии учений кремля с носителями ракет, на которые можно установить ядерную боеголовку.

В случае с Тегераном всё прозрачно – самым проигравшим стал Нетаньяху. Он уже не может провести в венке триумфатора выборы летом, а не по плану 27 октября. Оппозиция говорит об этом не без радости, но озабочена тем, что не имеет плана как устранить его. Израиль и Иран одинаково движутся к антиклерикальной революции, и вопрос в том, где раньше. Трамп этому посодействовал тем, что с 13 апреля начал разговор – ни войны, ни мира, но армию наращивал, а не обещал распустить как Троцкий. Какое-то время Тегеран и Вашингтон ещё будут делать грозные заявления, но в итоге в Иране "пойдёт процесс" и если Нетаньяху выборы проиграет, то процесс ускорится.

Москва со своей риторикой о "денацификации Украины" выглядит идиотски на фоне истории с советско-еврейским кооперативом "Династия". После того как еврейка Юлия Мендель пришла к "антисемиту" Такеру Карлсону и нажаловалась на еврея Зеленского градус идиотизма в нарративах Москвы подскочил так, что это уже нельзя было продать даже в Пекине. Продавать там Донбасс как административную единицу, которой нет в Украине, и в одном пакете с Мариуполем, где нет и не было угля, нельзя из-за Тайваня, который дорог всем. При этом Токаев чисто случайно именно 19 мая объявил Казахстан наследником Золотой Орды, чем отрезал московитам доступ к Великой Степи и к торговле половцами и печенегами.

В результате кремлёвцы смогли продать Си Цзиньпину только многополярность, нефть, лес и свои уверения в стратегическом партнёрстве. Даже "Силу Сибири-2" опять продать не смогли. "Путин" как приехал с многополярностью, так с многополярностью и уехал, в которую Си Цзиньпин добавил ещё и Сербию.