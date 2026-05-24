Россия готовит госпереворот

Провальная внешняя политика Кремля на Южном Кавказе вынуждает В.Путина прибегать к откровенным угрозам в адрес Армении из-за её курса на вступление в ЕС. Глава Кремля во время пресс-конференции в Москве заявил, что Армении необходимо как можно скорее "определиться" по вопросу членства в Евросоюзе, после чего возможно "мягкое расставание", и такое решение могло бы быть принято на основании результатов референдума. Однако далее Путин начал угрожать Еревану, указывая на Украину и утверждая, что "то, что сейчас происходит на украинском направлении", началось с "попытки вступления Украины в ЕС". Таким образом, за риторикой Путина о "цивилизованном разводе" скрывается жёсткий ультиматум, в котором Кремль даёт понять, что выход Армении из российской сферы влияния будет рассматриваться как экзистенциальный вызов с соответствующими последствиями.

Упоминая украинский сценарий, Кремль фактически перечёркивает собственные слова о согласии на свободный выбор Еревана. Особый акцент российский президент сделал на словах об Украине: мол, попытка её движения к ЕС "привела к государственному перевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям".

Угроза Путина о возможном воплощении "украинского сценария" в Армении является показательной демонстрацией готовности РФ использовать силовые сценарии против стран, стремящихся самостоятельно определять свой внешнеполитический курс. Это свидетельствует о том, что Россия воспринимает евроинтеграцию соседей как угрозу собственному влиянию, а не как суверенное право других государств. Манипулятивная трактовка Кремлём событий в Украине является попыткой переложить ответственность за российскую агрессию на Киев и его европейский выбор. На самом деле именно вмешательство России для дестабилизации Донбасса и оккупации Крыма стало причиной конфликта, а не стремление украинцев к присоединению к Европейскому союзу.

Следует понимать, что угрозы Путина Еревану в день Парада Победы — это не просто слова. Кремль понимает, что если 7 июня текущего года в Армении состоятся демократические выборы, то, скорее всего, победит партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". В Армении достаточно сильны пророссийские силы, в частности блок "Сильная Армения", однако сейчас у них мало шансов на победу. Поэтому Путин будет стремиться действовать на опережение. Он понимает, что кардинально изменить ситуацию после объявления официальных результатов выборов и победы Никола Пашиняна будет практически невозможно. Следовательно, нельзя исключать, что Москва попытается применить крымский сценарий военного вторжения.

Что имеется в виду. Кремль готовит группировку высоко боеспособных подразделений специального назначения военной разведки (ГРУ) и десантно-штурмовые части. По размерам территории и численности населения Армения похожа на Крым. Поэтому около 10–12 тысяч российских военнослужащих могут быть переброшены самолётами в Армению, где они, вероятнее всего, высадятся на территории аэродрома Эребуни неподалёку от армянской столицы, где базируются российские военные самолёты, вертолёты и военно-космические силы 102-й российской военной базы в Гюмри.

Россияне понимают, что это незаконно, дерзко и опасно, поэтому о проведении операции десантирования будут знать лишь несколько человек из окружения Путина, а также командир и заместитель командира 102-й российской базы в Армении. По крымскому сценарию российская военная группировка должна вторгнуться в ночь с пятницы 5 июня на субботу 6 июня. Как раз завершится вся предвыборная агитация и наступит день тишины. Однако вместо тишины россияне попытаются захватить аэропорты и отрезать Армению от внешнего мира. Параллельно войска будут направлены в центр Еревана с попыткой установить контроль над зданиями правительства, парламента, администрации президента, министерств обороны и внутренних дел, а также органов безопасности. И здесь большой вопрос — окажут ли россиянам сопротивление охрана этих государственных объектов и успеет ли действующий премьер Н.Пашинян поднять армию для отражения российского вторжения. Если охрана и армия окажутся деморализованными, это существенно облегчит выполнение задач российскому контингенту вторжения.

Очевидно, что будет несколько сценариев использования пророссийской оппозиции. Вероятно, она объявит о смещении Пашиняна с должности и создании некоего самопровозглашённого органа наподобие "Комитета спасения Армении". Не исключается и физическая ликвидация армянского проевропейского лидера. А вот состоятся ли в воскресенье запланированные выборы, будет зависеть от того, смогут ли российские войска без серьёзных проблем и потерь захватить все ключевые государственные институты Армении. Если да, то выборы пройдут в воскресенье. Подсчёт голосов уже будет контролироваться российской армией, поэтому гарантированно победит пророссийская оппозиция, причём с большим отрывом. У Москвы большой опыт фальсификации выборов в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины. Если же армянские войска окажут сопротивление и начнутся бои, так называемый Комитет спасения объявит о переносе выборов на более поздний срок, не уточняя, когда именно. Тогда следует ожидать прибытия ещё одной группы российских спецназовцев и десантников. Россия соберёт их со всей страны. Этого уже может быть достаточно, чтобы сломить армянское вооружённое сопротивление. Будет использоваться также персонал 102-й российской военной базы. А это ещё 4 тысячи военнослужащих. Армия Армении насчитывает 45 тысяч человек. Однако там много военных, недовольных политикой Пашиняна и признанием им военного поражения вследствие наступления азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Не исключено, что россияне на месте будут вооружать радикальных представителей пророссийской оппозиции. Так было в Крыму.

Как и при нападении на Крым в конце февраля 2014 года, Москва будет использовать фактор внезапности. Все подготовительные мероприятия, как и во время нападения на украинский полуостров, будут проводиться в полной информационной тишине. Российские спецслужбы будут тщательно работать против возможной утечки информации. Сами российские спецназовцы и десантники узнают, куда их направляют, только во время полёта в самолётах.

Кто-то может скептически отнестись к такому сценарию развития событий, однако подобное уже происходило. Возникает логичный вопрос: является ли это обязательным сценарием? Нет, но весьма вероятным. Тогда как его предотвратить?

Значительной проблемой для россиян станет доставка десанта военными самолётами на территорию Армении. Ведь РФ не имеет общей границы с этой страной. Если лететь напрямую, необходимо пересекать территорию Азербайджана или Грузии. Азербайджан ни при каких обстоятельствах не пропустит российские самолёты. Скорее всего, так же поступит и Грузия, хотя её правительство достаточно лояльно к Москве. Пролёт через территорию Турции вообще не рассматривается, поскольку это страна НАТО. Кремль не станет рисковать и, вероятно, направит самолёты через нейтральные воды Каспийского моря. Затем ему потребуется договориться с Ираном о пролёте через северную часть его территории для достижения воздушного пространства Армении. Очевидно, что Тегеран может дать такое разрешение, учитывая тесные связи с Москвой и недовольство тем, что Армения выбирает проевропейский путь развития.

Как же должна действовать Европа, которая недавно, 4–5 мая, провела в Ереване саммит Европейского политического сообщества на высшем уровне? Там была подтверждена полная поддержка европейского пути развития Армении. Никола Пашинян был хозяином встречи с участием всех европейских лидеров.

Если Россия всё же сможет направить свои войска в Армению, тогда реагировать будет поздно и сложно. Так было в Крыму. Поэтому необходимо заранее быть готовыми к такому развитию событий и делать всё необходимое для его предотвращения. Во-первых, европейские лидеры должны предупредить Тбилиси об опасности российского вторжения и необходимости запрета пролёта российских самолётов через грузинскую территорию. Влиятельные страны ЕС, такие как Франция и Германия, должны заранее провести переговоры и с Тегераном о недопустимости предоставления разрешения на пролёт российских самолётов через иранскую территорию для нападения на Армению. Европейцы должны также поддерживать контакт с США, которые контролируют иранское воздушное пространство, чтобы те предупредили Москву о недопустимости российского военного вмешательства в Армении. Возможно, это не вполне соответствует интересам США, однако после официального обращения европейцев просто промолчать не удастся. Вопрос возможного российского военного вмешательства в события в Армении следует обсудить на саммите министров иностранных дел ЕС, который состоится 27–28 мая текущего года и будет посвящён определению переговорной позиции европейцев и переговорщиков в достижении мира в Украине.

Сейчас задача — поднять максимальный шум. Москва рассчитывает нанести удар неожиданно и тихо. Однако при такой активной деятельности европейцев сделать это будет крайне сложно, если не невозможно. Поэтому необходимо внимательно следить за действиями России на армянском направлении. Европейцам нужно действовать, а не просто наблюдать.

Парламентские выборы 7 июня должны пройти в спокойной обстановке. И пусть победит тот, кто этого заслуживает.