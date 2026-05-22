Россияне признали: сухопутный коридор в Крым официально под огневым контролем Украины

Крым теперь превращается в "логистический остров" для россиян.

Новую построенную трассу с территории РФ на Джанкой "губернатор" Сальдо закрыл своим письменным распоряжением. "Сообщают десятки сожженных украинскими дронами бензовозов и грузовиков".

Ограничение не касается грузов военного назначения, специальных грузов, отдельных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Напомню, что основным на сегодняшний день потенциальным достижением для Москвы в ходе кровопролитной и длительной войны в 2022-2026 россияне могли бы считать создание сухопутного коридора в Крым.

Теперь уже ясно, что это достижение эфемерно, реальность – сине-желтые дроны уже над коридором, гражданским ехать запрещено. Крым для России становится заморской территорией.

И на этом, конечно, мы не остановимся.

Как пишут те же россияне, эти же дроны расчищают дорогу к крымскому мосту. Он, если кто не знает, уже частично перекрыт – поскольку взрывом грузовика СБУ в свое время серьезно повредила сооружение, то теперь большой транспорт россияне не спешат из-за него пускать.

Операция по нейтрализации этой транспортной артерии – может быть как следующий этап.

Сейчас украинские дроны над Мелитополем и Мариуполем. И вопрос, когда они будут над Керчью курить подразделения агрессора, прикрывающие от тяжелых безэкипажных катеров опоры крымского моста – это только вопрос времени. Времени работы украинских инженеров.