Лукашенко машет ядерной дубинкой, которую ему прислал Путин

Игорь Тышкевич

Россия доставила в Беларусь ракету "Искандер-М" с ядерной БЖД.

Вот вам и ответ было ли реально размещено ядерное оружие в Беларуси раньше.

Ведь обучение, проводимое РВСН призвано отработать "применение". И будь на территории Беларуси реальные боеприпасы с ядерной боевой частью, логично было бы россиянам отрабатывать алгоритмы работы с ними. Тем более, что это новая локация.

Но пришлось тянуть ракету из РФ.

Вот и наглядная демонстрация реальности махания ядерной дубинкой от Лукашенко. Его место – просто шута, угрожающая другим. Соседи напрягаются. Путину приятно. И "безопасно" – угрожает же не он) Но в случае чего именно его будут просить унять чрезмерно активного дедушку из Беларуси.

На этом есть вторая составляющая политики РФ. Сделать Лукашенко еще более токсичным и подчеркнуть, что разговоры нужно вести не только с ним, но и (в первую очередь) с Путиным.

И здесь стоит вспомнить американский переговорный трек с Минском, начинающийся польский трек возможен литовский. А также фактор Китая, где у Путина не все так гладко. Белорусский вассал мог бы попытаться ускользнуть под других покровителей.

Но обучение по применению ЯО – вызов одновременно Европе, США и Китаю. Их часть на белорусской территории – демонстрация того, что Путин сделает все возможное, чтобы не допустить попытки дрейфа Минска от Москвы.

А ракету после учений Путин отвезет обратно. Ведь оставлять такое пирожное для Лукашенко он не собирается. Возможно, вместо реальной привезет очередную игрушку-макет. Чтобы дедушка порадовался и снова пригрозил всему миру.

Источник:facebook.com

Война в УкраинеБлогиЛукашенко