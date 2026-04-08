На Москві велике горе - НАТО зникає і скрізь багатополярність

З 2022 р. Москва стала наполегливо вимагати багатополярності у світі та відмови США, навіть ширше – Заходу від нав'язування всім демократії, прав людини та інших сумнівних цінностей. Про глобальну смерть лібералізму "путін" оголосив влітку 2019 р. в інтерв'ю "Financial Times", а в КНР давно стверджують: комуністична демократія краща за будь-яку іншу. "Окей", сказав Трамп у 2024 р. і пішов у президенти з обіцянкою вивести США з ООН та НАТО та влаштувати багатополярність за найповнішою програмою.

Якщо 2024 р. Москва перекупила у Бразилії право проведення чергового саміту БРІКС, щоб оголосити в Казані глобальну багатополярність і назвати РФ мозком і ще чимось "глобального Півдня", то 2025 р. подібні наративи зникли з її лексикону. Натомість з кінця 2025 р. вона почала молитися "духу Анкоріджа" і мріяти про тунель на Аляску з Чукотки.

Вражаюча зміна і лише за рік. При тому, що РФ була ініціатором створення БРІКС у 2006 р. та головним зазивалою до нього після Другої карабахської війни 2020 р. З 1 січня 2024 р. Іран став членом БРІКС разом із ОАЕ, Єгиптом та Ефіопією. Тепер два члени БРІКС – Іран та ОАЕ обіцяють ліквідувати один одного, а Єгипет – посередник. Саудівська Аравія та Бахрейн збиралися вступати до БРІКС, також як Азербайджан, Туреччина та Казахстан, який у 2025 р. офіційно передумав.

Про БРІКС не згадує вже навіть Москва, яка рік тому рекламувала його як противагу "Заходу" та оплот свободи та багатополярності. Рухнула спроба РФ зліпити під себе військовий блок як альтернативу економічної "Двадцятці", що оформилася в 1999 р. з ініціативи "Сімки". Пересадження Бразилії, Індії, КНР, РФ та ПАР з "Двадцятки" в БРІКС виявилося порожнім витівкою та витрачанням ресурсів. Прийняття проблемного Ірану домогло її витівку з БРІКС, який Пекін планував зробити додатком до теми "Пояс і шлях". Але помпезне святкування у Пекіні у 2025 р. перемоги над Японією в компанії з "путіним" та Кімом Третім, насторожило навіть тих, хто приїхав до Китаю за інвестиціями. "Пояс і шлях" різко втратив привабливість.

Винен, зрозуміло, у всьому цьому Трамп, оскільки відразу після інавгурації зажадав від Данії продати Гренландію, відправив Джей Ді Венса відчитати європейців за низькі внески до НАТО та ставлення до війни РФ проти України як до терпимої неприємності. У квітні влаштував "День визволення" США від сплати мит усім у світі. До 19 березня 2026 р. він таки досяг свого з митами – Євросоюз скасував їх на товари зі США та погодився на сплату 15% мит зі своїх товарів. У квітні угода має пройти фінальне твердження. Трамп створює "Спільний ринок" по обидва боки Атлантики, з чим не зміг впоратися Обама.

Стягнення 15% мит з товарів ЄС виглядає несправедливістю на тлі обнулення їх для товарів зі США, зрозуміло, якщо ЗМІ не приховують якихось деталей. Але оскільки ця угода з'явилася в розпал війни в Затоці та заяв про можливий вихід США з НАТО, то вона схожа на непряму форму оплати Європою військової допомоги США. У тому числі у разі військового зіткнення Європи з РФ. Занадто очевидно, що США захищатимуть ті країни, які постачають їм товари та відраховують 15% від ціни, і Білий дім може передавати ці гроші Пентагону, не особливо оглядаючись на Конгрес.

Такий підхід дозволяє Трампу наочно довести Конгресу, чому треба захищати Нарву, і США не опиняються в заручниках у парламентів країн НАТО, де одні готові озброюватися, інші лише кивають головами і нічого не роблять, а треті вимагають виходу своїх країн із НАТО. При цьому президенту не треба брати дозвіл у Конгресу на активацію статті 5 статуту НАТО та оголошення війни РФ. Війну з РФ можна провести за документами як допомогу союзнику в Європі, подібно до того, як у 2025 р. Трамп провів участь США у 12-денній війні Ізраїлю з Іраном. Конституція таке дає змогу.

Схоже, команда Трампа знайшла більш дієвий механізм фінансування своїх військових послуг у Європі, ніж постійні нагадування партнерам по НАТО, що їм треба витрачати більше на оборону, оскільки вони межують з маніакальною РФ. Байден чемно вмовляв ЄС робити це, Трамп рік тупав ногами, але в обох випадках результат був далеким від очікувань.

Мало хто реально став виділяти на оборону по 5% ВВП. Але й більшість із тих, хто погодився, змістили це кудись до 2030 р. Попри те, що низка політиків, військових та аналітиків переконують – РФ може вторгнутися будь-якої миті, і не варто сподіватися, що вона обмежиться лише окупацією країн Балтії і не піде одразу на Париж через Берлін.

Не варто обманюватися млявістю бойових дій рашистів в Україні. Це викликано не дефіцитом у РФ солдатів і снарядів, які накопиченням та інші причинами. Тому піар-кампанія серед зет-блогерів - "Путін" наступай в Україні по повній", більше схожа на операцію прикриття, ніж на "тихий бунт", як назвали її "хороші російські". режиму, натомість є причини підозрювати операцію прикриття, оскільки в Держдумі знову пораються із законом про військовий захист громадян РФ за кордоном.

Вовтузяться з двох причин. По-перше, РФ постала перед фактом, що їй треба вчитися жити в умовах багатополярності та відсутності НАТО, членів якого Трамп обізвав "паперовими тиграми", такими як РФ. По-друге, кремлівці з 1 березня переконують себе – Трамп ув'язне в Ірані і Демпартія його "з'їсть" якщо не прямо зараз, то восени напевно. Не тільки Зеленський з Єрмаком чекають не дочекаються його виходу з Білого дому.

Тому в Держдумі стали неквапливо кувати юридичну базу під захист росіян від Таллінна до Лісабона, може згодиться. Неспішно, оскільки 11 березня песиміст Зюганов сказав: РФ наступна після Ірану. Зюганова ще не внесли до списку пророків за Жириновським, але шанси в нього є.

Поки про вихід США з НАТО голосно говорив лише Трамп – це було одне. Але коли 2 квітня з цим докладно виступив Кіт Келлог і його підтримав екс-держсекретар Майк Помпео, стало очевидно – це не дурощі Трампа, а позиція керівництва Республіканської партії. Принаймні якоїсь його частини.

Формула Келлога – будь-яка країна Альянсу згідно з 13-ою статтею Статуту може вийти з нього через рік після подання повідомлення. Згода Альянсу на це не потрібна. Келлог оголосив, настав час нових альянсів, і запропонував на пробу альянс із США, України, Австралії, Японії, Польщі, Німеччини та ще когось із стійких європейців. Країни Балтії та Скандинавії називати не став, вважаючи, що в РФ і самі здогадаються. ЗМІ також дуже своєчасно привернули загальну увагу до мемуарів Йєнса Столтенберга.

У московитів трапилося велике горе - "агресивний блок" НАТО не продовжуватиме з ними воювати і має намір саморозпуститися. Важко навіть уявити, що станеться з РФ після цього і як там житимуть без НАТО. Вчасно і РФ саморозпуститися, оскільки НАТО відмовляється розширюватися на схід і виконає кремлівський ультиматум грудня 2021 року.