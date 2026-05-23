Путин дал Лукашенко подержать ''ядерную дубинку''

Россия доставила в Беларусь ракету "Искандер-М" с ядерной боеголовкой.

Вот вам и ответ на вопрос, действительно ли раньше в Беларуси было размещено ядерное оружие.

Ведь учения, проводимые РВСН, призваны отработать "применение". И будь на территории Беларуси реальные боеприпасы с ядерной боеголовкой, логично было бы россиянам отрабатывать алгоритмы работы с ними. Тем более, что это новая локация.

Но пришлось тянуть ракету из РФ.

Вот и наглядная демонстрация реальности взмаха ядерной палкой от Лукашенко. Его место – просто шута, угрожающая другим. Соседи напрягаются. Путину приятно. И "безопасно" – ведь угрожает не он) Но в случае чего именно его будут просить унять чрезмерно активного дедушку из Беларуси.

На этом есть вторая составляющая политики РФ. Сделать Лукашенко еще более токсичным и подчеркнуть, что разговоры нужно вести не только с ним, но (в первую очередь) с Путиным.

И здесь стоит вспомнить американский переговорный трек с Минском, начинающийся польский трек возможен литовский. А также фактор Китая, где у Путина не все так гладко. Белорусский вассал мог попытаться перейти под других покровителей.

Но обучение по применению ЯО – вызов одновременно Европе, США и Китаю. Их часть на белорусской территории – демонстрация того, что Путин сделает все возможное, чтобы не допустить попыток ухода Минска от Москвы.

А ракету после учений Путин заберет назад. Ведь оставлять такую "пирожную" для Лукашенко он не собирается. Возможно, вместо настоящей привезет очередную игрушку-макет. Чтобы дедушка порадовался и снова угрожал всему миру.