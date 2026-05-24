Пока Украину бомбили, Канны спасали ''великую русскую культуру''

В далеком 1964 Нобелевский комитет присудил премию по литературе Сартру. Правда, тот отказался, из-за своих представлений о роли литератора в мире. Но, будучи просоветским мыслителем, начал очень активно топить за Шолохова, которому в следующем году и дали премию. Одна из причин, почему Шолохов стал нобелевским лауреатом заключалась в конформизме.

Шведская академия стремилась показать, что не является антисоветской и готова отмечать великого советского автора.

Другими словами, проектируя все это на 2026 год, имеем некую реплику 1965 года: жюри в Каннах показывает, что они не против россиян и великой русской культуры. Хорошо, что фильм хоть отчасти антипутинский, как я понимаю это из описания самого фильма.

Самое отвратительное, что все это происходило в момент массового обстрела Украины за время войны. А сам Звягинцев побоялся сказать прямо: Путин х-ло. Он лишь выдавил из себя: "Миллионы людей с обеих сторон линии столкновения мечтают только об одном: чтобы наконец прекратились многочисленные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку — Вы, господин президент Российской Федерации. Закончите эту бойню. Весь мир ждет этого".

Почему? У всех россиян без исключения есть дикий комплекс по отношению к Путину. Они считают его самым умным и хитрым. И они его подсознательно боятся. Отсюда и тон выступления режиссера. Но должен отметить: в 2026 году эта ситуация начинает меняться. Путин становится проблемой для всех россиян, и они начинают это осознавать. Правда, процесс идет очень медленно. Но он уже необратим.