Визит Путина в Китай провалился

На сайте Кремля опубликован список документов, подписанных и принятых по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина. И, судя по этому списку, визит провалился. Подписаны сплошные меморандумы о взаимопонимании между различными ведомствами и институтами, а также с оглашения о сотрудничестве в области СМИ. То есть, документы ни о чем.

Между тем, не были подписаны в очередной раз давно желаемые Кремлем контракты по проекту газопровода из России через Монголию в Китай "Сила Сибири 2". Хотя путинские чиновники и делают вид, что осталось совсем чуть-чуть и контракты будут подписаны. И так из года в год вот уже лет десять примерно. Вопрос уже превратился в принцип – кто кого дожмет, Пекин Кремль или Москва Пекин. Китай хочет получать газ по ценам, почти на уровне внутрироссийских. И он в более сильной позиции, так как после того, как Европа отказалась от российского газа, рынков сбыта для него осталось не так много. И Китай – главный покупатель.

Документ, подписанный во время визита Путина в Китай, который может вызывать интерес – это меморандум о взаимопонимании между "Росатомом" и Министерством науки и технологий КНР о научно-техническом сотрудничестве в области управляемого термоядерного синтеза.

Эксперименты с термоядерным синтезом проводятся на протяжении последних 50 лет. За это время производительность термоядерных установок увеличилась в 100 000 раз, но для достижения уровня производительности, необходимого для электростанции, он должен быть увеличен еще в пять раз.Над проблемой термоядерной энергетики бьются разные страны. И в последнее время происходят стремительные изменения.

Согласно расчетам Массачусетского технологического института, при сценарии, когда в 2050 году минимальные капитальные затраты будут составлять 2,8 тыс. долл. США за 1 кВт, к 2100 году доля термоядерной энергии в структуре производства может достигнуть 50%.

В апреле Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об амбициях Германии запустить первый собственный термоядерный реактор. При этом во Франции реализуется международный проект ИТЭР по строительству экспериментального термоядерного реактора. Теперь Китай и РФ решили объединить в какой-то мере свои усилия. Кто первым и когда дойдет до промышленного уровня все еще не известно.