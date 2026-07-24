В последние несколько дней многие спрашивали, действительно ли Дональд Трамп следит за Лорой Лумер, и самое важное – увидит ли он ее контент из Украины? Вечером Трамп распространил фрагмент ее интервью с Владимиром Зеленским и прокомментировал: "Очень хорошо!" Надеюсь, это отвечает на вопросы. Ждем полное интервью и больше контента из Киева и не только.

PS Между тем другой MAGA-подкастер – Тим Пул – у себя на странице написал: "Украина борется за свое существование против злого диктатора. Теперь я осознаю важность победы Украины над Россией. Надеюсь, что Трамп и народ Соединенных Штатов окажут свою поддержку".

Главные истории дня

Два года назад Тим Пул в своем подкасте говорил, цитата: "Украина – один из самых больших врагов США. Мы должны забрать всю нашу военную помощь и извиниться перед Россией". Впоследствии стало известно, что компания, связанная с Тимом Пулом, получала деньги от Москвы за распространение пророссийских нарративов в США. Наверное, деньги кончились.