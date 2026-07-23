Очередная успешная военная операция ЗСУ: ''вой на болотах'' продолжается

Украинские беспилотники атаковали очередные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Мои поздравления ВСУ с очередной эффективной военной операцией!

Уже слышен "вой на болотах" – волна заявлений со стороны "антивоенных россиян" и записных экспертов, ставящих под сомнение, а зачастую просто отрицающих правомочность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить: граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идет война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну – молчать в тряпочку!

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Для меня очевидно, что все логистические центры WB являются безоговорочно законной целью для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии и предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьезного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумэна и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это притом, что англо-американские союзники не останавливались перед разрушительными бомбежками городов.

Не выдерживает критики и увязывание интенсификации российских ударов по Украине с нанесением ущерба крупнейшему российскому онлайн-ритейлеру. Такая интенсификация связана исключительно с общим ухудшением ситуации для Путина. Цель войны, которая с самого начала была им поставлена на уничтожение Украины как государства, никто не отменял.

Интенсификация ударов по гражданскому населению – это продолжение той войны, которую Путин ведет буквально с четвертого дня войны. Когда стало понятно, что Киев не взять, Россия приступила к методичному уничтожению гражданского населения Украины.

Все, до чего российским преступникам можно будет дотянуться – будет уничтожаться. Российский диктатор, давно потерявший связь с реальностью, видит в этом единственную возможность принуждения Украины к капитуляции. И других вариантов у него просто нет: общая ситуация на фронте не меняется, никаких успехов там давно нет и, судя по всему, в обозримом будущем не будет. В военную мясорубку бросаются все новые и новые срочники и контрактники, все это впустую. Общая ситуация в Крыму заметно ухудшается – постоянные блэкауты, проблемы с электроэнергией, горючим и питанием.

В этой ситуации Путину нужны какие-то действия. Эффективно они могут только убивать гражданское население.

Я каждый день думаю, сколько еще терпения может быть у украинцев. Очевидно, что и они могут убивать российских некомбатантов в больших количествах. Хуже уже не будет. Все, что можно было бросить на них, Путин уже бросил. Могут, но не делают этого. И вот здесь заключается принципиальная разница: если бы Украина вела войну так, как ведет ее Путин, в Москве была бы гора трупов. К счастью для граждан России, Украина справедливо считает себя цивилизованным государством и по этой причине ведет войну по нормам, принятым сегодня в цивилизованном мире. Потому что это свободная страна, которая сражается за ценности Свободного мира. В отличие от тех, кто сейчас пытается уничтожить Украину и тех, кто пытается это оправдать, включая российскую "либеральную шушеру".