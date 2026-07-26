В России ожидается голод?

Россельхозбанк в первом полугодии 2026 года снизил кредитование сезонных работ на 5%, одновременно во многих регионах России остановлена работа аграриев. Вероятно, это снизит экспорт российского зерна и в целом окажет негативное влияние на продовольственную безопасность России.

На фоне таких плохих новостей привлекается внимание к следующим двум тенденциям: (1) ключевые сельскохозяйственные банки слабо кредитуют аграриев, особенно с учетом того, что цены на продовольствие в России выросли на 15%, а кредитование упало на 5%.

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Выявленный факт может привести к существенному сокращению производства в аграрной отрасли.(2) Во многих регионах России аграриям не хватает топлива, что приведет к вынужденным паузам в сезонных работах и снижению урожая на 10-15%, который будет просто потерян на полях.

Не думаю, что в России будет голод из-за топливного кризиса, но цены на продукты вырастут совершенно точно. Так что россиянам уже сейчас стоит скупать муку, сахар, крупы и т.д.