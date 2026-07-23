Трамп и Украина могут начать переговоры с Хезболлой

В контексте предвыборного медиа-шума "Федоров против Хмары и Сырского" можно начать переговоры с Хезбаллой, поскольку она тоже делает ракеты, и с ней согласился поговорить Трамп.

Трамп, принимая 21 июля в Овальном кабинете президента Ливана Джозефа Ауна, аккуратно заметил, что может поговорить с Хезбаллой, если его визави попросит об этом. По логике Аун именно об этом и просил, но Трамп не захотел сходу дать возможность для прессы Демпартии написать – он агент Тегерана, а не только Москвы.

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Говорить с Хезбаллой придётся, так как её надо разоружать, согласно договорённостям между Ауном и Нетаньяху, который не смог дольше противиться Трампу и стал с 21 июля демонстрировать вывод войск из трёх ливанских населённых пунктов – Завтар аль-Гарбии, уже вышли, и на очереди Фрун и Сриф. Трамп выбивает ливанскую "карту" у хунты Ирана и крыть ей не чем. Когда США начнут официально переговоры с Хезболлой, то для хунты это будет моральное фиаско, а у армии Ливан будет её оружие.

Тему, что делать с вооружением, отнятым у Хезболлы, впервые поднял в январе 2025 г. Шаррен Хаскель, зам главы МИД Израиля. Он выступил с инициативой передать Украине трофейные противотанковые ракеты "Корнет", сделанные в РФ, но тему быстро прикрыли и больше в правительстве Нетаньяху такие идеи не возникали.

К 2025 г. разговоры о снарядном голоде и подобном в Украине уже прекратились, но осадочек от Израиля остался, так как Болгария ещё в декабре 2022 г. заявила о поставках оружия в Украину, а летом 2024 г. непрямые поставки подтвердила даже Сербия. После этого сложно верить в нарратив: Израиль – оплот европейских ценностей в восточном Средиземноморье.

Но с декабря 2025 г. возникла новая тема – дефицит ракет для ПВО. Впервые её озвучил 18 декабря Зеленский, явно по докладу Шмыгаля. Через две недели он уволил Шмыгаля из министров обороны, занимал должность полгода, и назначил Фёдорова, чем дал пищу для поиска связи между криптокошельками и ракетами. Но оптимисты уверяли – Фёдоров связан с армией с первых дней через дроны. Действительно первый удар по аэродрому в Энгельсе и затем по НПЗ "единомарафонцы" неизменно связывали с троицей – Буданов, Малюк и Фёдоров. У победы всегда много отцов, но Чонгар или Вовчанск так и остались сиротами. Изредка к "троице" для приличия добавляли Силы спецопераций.

С приходом Фёдорова в январе дефицит ракет не исчез, притом, что деньги на них были – новый финансовый год только начался. Похоже, их опять отдали Штиллерману, который уже три год обещал ракету любого типа за ваши деньги. В результате Зеленский жаловался 16 января Петру Павелу, что некоторые батареи ПВО совсем без ракет, может Чехия что-то подкинет. Дальше были постоянные сетования, нехорошие люди ракеты ПВО не закупили, но я с ними разбираюсь, упрёки США и странам Залива, что стреляют "Пэтриотами" по дронам, и в первые дни выпустили 803 эти ракеты, а Украина столько не выпустила за всю войну. Писториус на такие жалобы отвечал, "Пэтриоты" штучный товар, отпускаем точно по графику, ищите причины у себя.

Надо признать, в Украину столько ракет сразу как на страны Залива и не летело, и Иран запускал тысячами именно баллистику, а крылатых лишь десятки. В Иране давно почему-то сделали ставку на баллистику, а крылатые ракеты считали вчерашним днём, достойным лишь начинающих типа Штиллермана. Поскольку ни Шмыгаль, ни Фёдоров достаточно ракет для ПВО не закупили и не сделали, то Зеленский занялся тем, что полгода колядовал по союзникам. Возможно, так и было задумано, из расчёта, что даже у Трампа сердце не камень.

Но первыми не выдержали британцы. В "Блумберге" около 20 июня появилась статья – три их компании разработали для Украины три типа дешёвых ракет. Не таких мощных как Storm Shadow или SCALP, но запускаются с земли, летят дальше – на 500 км, а не на 400 км, несут меньше – 225 кг взрывчатки, но тоже точные, и стоят всего полмиллиона, а не миллион. Обещают делать по ракете в день, если дадут денег и на испытаниях в Украине одобрят. Не чудо-оружие, как "Фламинго" у Штиллермана, но быстро и много. Похоже, британцы не стали мудрить и просто модифицировали Storm Shadow – сократили вес взрывчатки, за счёт чего увеличили дальность полёта и точность. Но и ракет старых типов обещали передать 350 штук и ещё 150 тыс. дронов до конца года.

Опыт "летающих труб" Хезболлы и Хамас, которыми те пробивали "Железный купол" над Израилем, не использовали, притом что в нём не сплошь одни недостатки. Трамп тоже не выдержал и 8 июля обещал передать Зеленскому лицензию и инструкцию для сборки "Пэтриотов". Отвёртки сами найдёте. На Банковой сходу сделали из этого порцию пиара, и "Флэш", адъютант Фёдорова, радостно заявил, что видел упавшие "Пэтриоты" и ничего сложного в них нет. Он ещё не знал, что Фёдорова скоро уволят и был полон энтузиазма. Теперь будет собирать "Пэтриоты" без него, так как Зеленский объявил 15 июля, Украина до конца года "получит возможность технически изготовлять их".

Вопреки мнению части юристов – министром обороны может быть кто угодно, но не кадровый военный, – назначение генерала Евгения Хмары в условиях войны очевидный позитив. Это правило в странах НАТО имеет несколько причин – уменьшает вероятность военного переворота, снижает политизацию генералитета и демонстрирует – Альянс не планирует ни на кого нападать. По этим причинам военные училища вынесены из столиц. Но так как "ботан" в качестве военного министра – это свои неудобства, то есть обходной путь – в США военный может стать министром обороны, если уволился из армии 7 лет назад, а в Великобритании – со вчерашнего дня. Так поступил Степан Полторак в 2014 г. и Хмара тоже ушёл 17 июля из той части СБУ, которая де-факто армия.

Увольнения Сырского можно было ожидать через пару месяцев после его назначения главкомом вместо Залужного в феврале 2024 г. за три месяца до плановых президентских выборов. Сырского назначили главкомом, так как было очевидно: со своим антирейтингом он верхглавкома не отстранит, даже если вдруг захочет. Уволить его сейчас не составляло проблему – никто бы не расстроился, но просто увольнение – это неинтересно. Поэтому из него сделали короткометражное шоу с участием экс-цифровиков Фёдорова – не пропадать же добру. Задел под Фёдорова под выборы – понадобится или нет – неизвестно, но пусть будет на случай, если операция "Преемник" запустится на полную катушку.

Главкомом ожидаемо стал Михаил Драпатый и теперь лишь загадка – уйдёт Андрей Сибига или нет, и кто будет послом Украины в США. Юлия Свириденко гордо сказала, ей предлагали стать послом в США, но она отказалась, во что мало кто поверил. Военный блок вывели из ручного управления Офиса во избежание "утечек" и разного идиотизма. На очереди МИД и посольство в США, так как Трампу придётся вести переговоры не только с Хезболлой, но и с московитами, а с ним сложнее, чем с Хезболлой.

Фёдоров, в начале своей бытности военным министром озвучил две реформы – ЗСУ должно ликвидировать в месяц не 30 тыс., а 50 тыс. оккупантов, и нанять иностранцев в ЗСУ от половины их численности. К сожалению, Фёдоров не сказал, чем ликвидировать, программа "Е-баллы" для этого мало годится, и не сказал, где найти этих иностранцев и деньги на оплату их работы. Можно пробовать поговорить с Хезбаллой и Хамас, и пусть Израиль оплатит их праведные труды по истреблению рашизма из денег групп Миндича и Рабиновича. Как говорится, долг платежом красен.

Де-факто союзники пробуют избавить Офис от многих проблем, связанных с войной и переговорами, но взамен просят сосредоточиться на подготовке к зиме, а не рассказывать опять, что она будет сложной и всё будет плохо. Черчилль лишь в 1939 г. один раз сказал британцам, что будет трудно и ничего хорошего он не обещает, но не повторял это в 1943 г., когда союзники освободили большую часть Италии, и тем более позже. На пятый год полномасштабной войны уже просто неприлично копировать Черчилля 1939 г., у которого не было союзников.