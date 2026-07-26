Расширение войны как шанс на результативные переговоры

Удары по нефтяной платформе в Каспийском море, остановка перевалки казахской нефти в Новороссийске, блокада Черного моря для Украины и предстоящая блокада Черного моря для России превращают нашу войну из локального в глобальный конфликт. И это наш шанс на мир.

1. До 2026 г. наша война была локальным конфликтом, который все сильные страны мира пробовали оставить именно локальным конфликтом. И главная цель этой локализации – ослабление России и недопустимость перенесения военных проблем на другие страны. 2026 ломает эту схему. И окончательный излом может произойти в течение двух месяцев, когда Украина окончательно закроет Черное море для России.

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2. Сразу следует отметить, что против такого сценария (закрытие моря для России) может выступить ряд сильных стран, которым не нужны сверхвысокие цены на зерновые в мире (Россия и Украина – это примерно 25% всех зерновых).

Просто для понимания, из крупных государств только США являются крупным экспортером зерна. Китай и Ближний являются крупнейшими потребителями зерновых, Индия крупным производителем, но большие объемы экспорта касаются только риса). Турция теряет серьезные средства от остановки украинского и возможной остановки российского грузопотока.

3. Проще говоря, если, действительно, в ближайшие месяцы мы заблокируем Черное море для России и сделаем Каспий слишком рискованным маршрутом (удар по Каспию 25 июля вселяет большие надежды на это), это приведет к дефициту зерна в мире.

И здесь есть шанс на то, что это заставит часть великих государств задуматься как минимум над локализацией этой войны (локализация предполагает энергетическое и логистическое перемирие).

4. Отдельно следует обратить внимание на один важный факт: эта ситуация может стать козырем в руках Трампа накануне американо-китайских переговоров. Повторюсь, США – один из крупнейших экспортеров зерновых в мире, Китай очень зависим от стабильных поставок зерна. Нормализация этого вопроса может являться предметом переговоров Трампа и Си. Не факт, что будет, но может стать.

5. Визит Зеленского в Вашингтон будет посвящен по сути двум темам: оружие и предстоящие переговоры. Расширение войны, уже ставшее реальностью, это сильный аргумент в нашей переговорной позиции и это дает возможности для сильных аргументов для Трампа.

Но при этом нужно понимать, что на кону тоже стоит наша экономика. Блокада экспорта Украины – главный вызов для нового правительства. И здесь ответственность должен брать на себя премьер. Пока, к сожалению, нет внешних признаков того, что в офисе премьера к этому всерьез относятся. Во всяком случае, первые заседания нового правительства этого не показали.