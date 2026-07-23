Сможет ли Россия провести экономическую блокаду Украины

Черное море, де-факто, закрыто для наших кораблей. Азовское полностью закрыто для России. Мы продолжим избивать по российскому флоту, Россия по нашей железнодорожной инфраструктуре и, возможно, по инфраструктуре Польши.

1. По политическим баталиям вокруг министра обороны и главкома практически незамеченным для широкой публики прошло сообщение министра иностранных дел Сибиги, что Украина собирает Совбез ООН на 27 июля. Дело в том, что 22 июля впервые не прошло ни одно судно по украинскому морскому коридору, что может стать серьезным ударом по экспорту зерновых в разгар сезона сбора урожая.

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2. Последний раз что-то подобное было в 2022 году, но тогда, в июле были подписаны соглашения о зерновом коридоре, по которым Украина экспортирует свои товары из трех портов Одесского региона, а России разблокируют возможности по экспорту удобрений и зерна. Через год Россия вышла из этого соглашения, но Украина перенаправила грузопотоки по другому маршруту.

3. Сейчас ситуация становится критической в том плане, что Россия приняла решение избивать по судам, которые заходят в украинские порты. И теперь мы вынуждены будем переориентировать свой грузопоток, как и в 2022 году, на сухопутные коридоры. Но сейчас, ситуация несколько иная, чем это было четыре года назад. Главное отличие – потенциальные конфликты, прежде всего, с Польшей и попытки перекрытия границ фермерами, которые в этот раз будет гораздо легче организовать. Проще говоря, план России – попытка экономической блокады Украины.

4. В этом контексте совсем по другому следует смотреть на заявления разведок о возможности российских провокаций на территории Польши с использованием украинских дронов. Эти провокации нужны, прежде всего, для подстрекательства местного населения и легитимизации усиленной блокады (пусть даже временной) украинского экспорта, а значит и импорта оружия и комплектующих. Большой плюс, что информационная контркомпания уже запущена. Но ситуация все равно может оказаться очень напряженной.

5. Разговор Рубио с Лавровым показал полное нежелание Кремля вести диалог. Россияне просто сделали вид, что они обижены и завели шарманку о том, что их обманули. Они прекрасно понимают, что в США, несмотря ни на что, нет достаточных рычагов влияния на Россию. А в Кремле считают, что экономические потери России менее важны, чем те проблемы, с которыми столкнется Украина.

6. К сожалению, без серьезного внешнего давления на РФ решить эту пока потенциальную проблему почти невозможно. Давление на Россию может оказать исключительно Китай. Готовы ли мы к переговорам с Китаем? Вопрос риторический.

7. Сейчас, во многом, началась игра нервов. Россияне блефуют, что могут воевать вечно при нашей морской блокаде. Максимум на что они способны, на краткосрочный блицкриг. И то при условии, если удастся резко ограничить сухопутные коридоры.