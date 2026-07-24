Кремль раскалывает Россию ради Москвы

Москва продолжила выбирать регионы. В этот раз унижение регионов произошло из-за рынка бензина.

На минувшей неделе на АЗС в Москве и области сильно сократились очереди. Как выяснилось позже, уменьшение очередей произошло за счет взимания в Москву запасов топлива из регионов.

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Наглядная демонстрация отношения федерального центра к регионам настолько ударила по сознанию россиян, что правительство РФ в конце прошлой недели нарастило поставки топлива и в отдельные крупные города в отдаленных регионах РФ.

Наверное, в Кремле почувствовали, что дикую централизацию заметили в регионах, и поэтому решили пафосно сгладить свой просчет. В частности, правительство РФ анонсировало списание двух третей задолженностей по бюджетным кредитам в девяти регионах РФ (Алтае, Башкирии, Чечне, Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областях) на общую сумму 8,4 млрд руб.

Эта новость облетела большинство федеральных СМИ, но без упоминания, что 8,4 млрд рублей – это всего-навсего 0,42% от планового консолидированного регионального дефицита бюджетов на 2026 год, или 1,7% от консолидированной задолженности регионов РФ по кредитам банкам по рыночным ставкам.

В конце концов анекдотично выглядела встреча назначенного лидера Якутии с Путиным, на которой диктатору напомнили, что Якутия все еще ожидает быстрого прогресса в разработке Томтора ( месторождения редкоземельных металлов).

Диктатор в очередной раз что-то пообещал, но когда стало известно, что за проект отвечает АЛРОСА (компания, добывающая алмазы в РФ), то стало понятно, что Томтор уже давно отложили в длинный ящик, а которую там просто обещают инвестиции, источников которых в РФ нет.