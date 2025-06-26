Лучшие отели в Амальфи: Топ-14 идей для прекрасного отпуска на любой бюджет

На волшебном побережье Амальфи вы можете ощутить все прелести жизни с пикантным итальянским вкусом. Южный край полуострова Сорренто омывается теплым солнечным светом и пропитан ароматом сочных виноградных гроздей.

Лучшие отели в Амальфи гармонично дополняют эти божественные места нотками шарма, роскоши и шика. Милые городки и уютные дороги вдоль сказочного побережья давно обрели популярность среди путешественников. Эти места выбирали для жизни многие знаменитости и использовали голливудские режиссеры для съемок фильмов в естественных райских уголках.

Отличные отели побережья Амальфи гостеприимно принимают посетителей с апреля по октябрь. Лучшее время для посещения – июнь, когда пышные краски лета уже изобилуют, а изнурительной жары еще нет. Стоит отметить, что для отдыха путешественников здесь нет высотных построек или сооружений из холодных цементных плит.

По словам итальянских архитекторов, подобные конструкции не вписываются в местные пейзажи. Для размещения туристов здесь обустроены старинные виллы и дворцы с потрясающими видами на море и соблазнительное побережье. Лучшие места для проживания в Амальфе постоянно усовершенствуются и дополняются современными деталями в дизайне интерьеров и фасадов зданий.

Мы хотим предложить вам подборку отличных отелей на побережье Амальфи с шикарными удобствами и уютными террасами с панорамными видами.

Какой городок на побережье Амальфи стоит посетить первым?

На святом итальянском побережье много уголков, достойных внимания как начинающих, так и самых взыскательных туристов. Среди них почетное место занимает Позитано, одно из популярных мест Амальфи, воспетое известным писателем Пауло Коэльо.

Оно сразу привлекает внимание благодаря необычной горизонтальной планировке. Талантливым архитекторам удалось реализовать проект с максимально расширенными видами на экзотический оазис. Главная задача путешественников в летний сезон – занять шезлонг в желаемом месте, и тогда ярких визуальных впечатлений точно не хватит.

Villa Treville – яркий пример лучшей гостиницы в Амальфе. Источник: Freepik

Если у вас есть хороший финансовый запас, обязательно посетите Villa Treville и Il San Pietro di Positano с королевскими удобствами. Многие любители приключений приезжают в Равелло, прекрасное место для отдыха в Амальфе с благородным духом и удачным сочетанием прошлого и настоящего. Здесь расположены две очаровательные усадьбы – Villa Rufolo и Villa Cimbrone – с уникальной атмосферой в стиле итальянских дворцов, пышными садами и красивыми клумбами в окрестностях. Рядом есть церковь с увлекательными фресками и собор Duomo di Ravello XI века, неплохо сохранившийся до наших дней.

В Амальфе однозначно есть на что посмотреть путешественникам – от извилистых переулков с историческим фоном до роскошного салона под открытым небом. Он расположен на легендарной площади Piazza del Duomo с многочисленными приветственными ресторанами и хорошо обустроенными отелями. Среди них сразу же выделяется Santa Caterina с завораживающей атмосферой в духе харизматической Италии.

1. Борго Santandrea, Amalfi

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Если вы хотите посетить зарубежную гостиницу, которая украшает списки лучших отелей мира, обратите внимание на Borgo Santandrea, Amalfi. Это уникальное заведение расположено среди скал с прекрасными видами на морские пейзажи и живописное рыболовное село Конка-деи-Марини. С корнями, уходящими в далекие 60-е, гостиница постоянно обновляется новыми привлекательными деталями.

Территория вокруг украшена шикарными садами с экзотическими деревьями и бирюзовым бассейном, а номера искусно оформлены винтажным декором. Панорамные окна в номерах придают целостности картину роскошного размещения на побережье Амальфи. Если вы не хотите тратить время и энергию на пляж, бронируйте номера с индивидуальными бассейнами, чтобы насладиться плаванием.

Адрес : Via Giovanni Augustariccio, 33, 84011 Amalfi SA, Италия

: Via Giovanni Augustariccio, 33, 84011 Amalfi SA, Италия Телефон : +39 089 831148

2. Palazzo Avino, Ravello, Италия

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Наше путешествие по лучшим местам для отдыха в Амальфи продолжается. Посетим непревзойденный Palazzo Avino. Он расположен в живописной горной местности Равелло и может похвастаться великолепными видами на изумрудную долину и гору Аввоката, задняя часть которой омывается водами живописного залива Салерно. Номера отеля отличаются дорогой отделкой. Они украшены плиткой ручной работы Vietri, винтажными коврами со складными узорами и антикварной мебелью XVIII века.

Гости Palazzo Avino наслаждаются прекрасными видами местных пейзажей. Источник: Freepik

Если ваша душа стремится к яркому отдыху на итальянском побережье, рассмотрите номер Infinito с VIP-удобствами. Здесь просторная гостиная плавно переходит в уютную обеденную зону и блестящую чистую ванную комнату с гидромассажной ванной. Его огромная терраса идеально подходит для расслабленного досуга у потрясающих пейзажей моря, засыпающего в нежных объятиях голубых облаков.

В роскошном бассейне одного из самых крутых отелей Амальфи так приятно вспоминать самые лучшие моменты жизни и мечтать о светлом будущем. Кулинарные шедевры, отмеченные звездой Мишлен, предлагает ресторан Rossellini's. Большое количество сочных закусок, пикантных супов с итальянскими специями и травами и изысканных вторых блюд производит огромное впечатление на путешественников.

Бронирование : https://www.palazzoavino.com/

: https://www.palazzoavino.com/ Адрес : Via S. Giovanni del Toro, 28, 84010 Ravello SA, Италия

: Via S. Giovanni del Toro, 28, 84010 Ravello SA, Италия Телефон : +39 089 818181

3. Belmond Caruso, Amalfi, Италия

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

На этот раз мы хотим рассказать об одном из самых лучших мест для проживания на побережье Амальфи – величественном Belmond Caruso. Известная группа Belmond избрала старинное здание XI века. Здание, покрытое плющом, имеет изысканную ауру итальянской сказки.

В реконструкции и совершенствовании дизайна одного из топ-10 отелей Амальфи принимали участие талантливые искусствоведы и археологи. Попав в роскошные номера отеля, на несколько мгновений можно затаить дыхание от дорогой отделки и со вкусом подобранной мебели.

Эффектные фрески и высокие арочные потолки придают особый шар номерам популярной гостиницы в Амальфе. В номерах есть просторные террасы и сады, где приятно отдыхать на открытом воздухе. Яркой изюминкой Belmond Caruso есть бирюзовый бассейн с уютными зонами для релакса.

Бронирование : https://www.belmond.com/

: https://www.belmond.com/ Адрес : Piazza S. Giovanni del Toro, 2, 84010 Ravello SA, Италия

: Piazza S. Giovanni del Toro, 2, 84010 Ravello SA, Италия Телефон : +39 089 858801

4. Casa Privata, Praiano

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Бывший дом рыбака уютно размещает один из топ-отелей для проживания в Амальфе. Casa Privata расположен рядом с жилыми домами в тихом районе Праяно. Отель имеет семь королевских спален и живописную территорию. Он окружен изумрудными холмами и благородными скалами.

Если вам надоела шумная городская жизнь и вы хотите на время уединиться, чтобы собрать мысли и зарядиться энергией, бронируйте уютный садовый люкс. Он расположен отдельно от основного дома. У него есть частная терраса, окруженная пышными зелеными кустами самшита.

Извилистой тропой вы дойдете прямо до скал, возле которых есть уютные зоны отдыха с шезлонгами. Просторный бассейн расположен на краю моря и их объединяет длинная лестничная дорожка. Обязательно попробуйте соблазнительный лимонный пирог и миндальные пирожные – и ваш отпуск будет полным.

Бронирование : http://www.casaprivata.it/

: http://www.casaprivata.it/ Адрес : Via Rezzola, 41, 84010 Praiano SA, Италия

: Via Rezzola, 41, 84010 Praiano SA, Италия Телефон : +39 089 874078

5. Hotel Santa Caterina, Амалфи, Италия

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Если вас интересует вопрос, какой красивый отель на побережье Амальфи, мы попытаемся дать ответ. По отзывам многих туристов, это Santa Caterina, заведение с уникальной аурой в одном из лучших мест солнечной Италии.

Он расположен недалеко от знаменитого Амальфи и имеет собственный доступ к морю с террасы, которая сливается с живописным склоном холма. Путешественники попадают сюда оригинальным способом – с помощью стеклянных лифтов. Здесь гости отеля оказываются в экзотическом раю пышных садов с лимонными деревьями.

Santa Caterina имеет доступ к морю. Источник: Freepik

Дизайн номеров достаточно прост, без ярких и кричащих элементов. Номера украшены элегантной плиткой и удобными креслами с льняными чехлами. Балкон отеля окутан кудрявой зеленью и оборудован уютными шезлонгами. Здесь так приятно нежиться под итальянским солнцем, любуясь живописными окрестностями.

Адрес : Via Mauro Comite, 9, 84011 Amalfi SA, Италия

: Via Mauro Comite, 9, 84011 Amalfi SA, Италия Телефон : +39 089 871012

6. Belmond Villa Margherita, Ravello

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Belmond Villa Margherita в районе Равелло традиционно входит в список лучших отелей для проживания в Амальфе. Она расположена на изумрудном холме, окруженном цитрусовыми рощами Belmond Hotel Caruso. Отель имеет как главный вход, так и конфиденциальный. Последний доступен, если пройти по мощенному пути слева от главного входа.

Просторные VIP-номера имеют панорамные окна с потрясающими видами на лимонные плантации, постепенно переходящие в известняковые террасы. Они окружены волшебной деревушкой с яркими домами, которые вместе с живописным побережьем создают гармоничную картину итальянской идиллии на берегах лазурного моря.

Адрес : Via Santa Margherita, 7, 84010 Ravello SA, Италия

: Via Santa Margherita, 7, 84010 Ravello SA, Италия Телефон : +39 089 858 8801

7. Иль San Pietro di Positano, Positano

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Если вам подходит актуальная тема лучшего отеля в Амальфи, найдите время посетить Il San Pietro di Positano в Италии. Это роскошное многоэтажное здание, построенное в скале Карло Чинкве в конце 1960-х годов. Отель может похвастаться просторными номерами с потрясающими видами на ухоженные окрестности.

Отель окружен пышными экзотическими садами, а его ресторан, где искусные повара готовят впечатляющие блюда средиземноморской и международной кухни, отмечены звездой Мишлен. Гости получают удовольствие от отдыха на террасе с бокалом роскошного вина и порцией нежного кремового десерта. Частный пляж или теннисный корт быстро доступны с помощью лифта. У моря ресторан Carlino предлагает вкусные обеды с видами на магические окрестности.

Бронирование :https://www.ilsanpietrodipositano.com/

:https://www.ilsanpietrodipositano.com/ Адрес : Via Laurito, 2, 84017 Positano SA, Италия

: Via Laurito, 2, 84017 Positano SA, Италия Телефон : +39 089 875455

8. Casa Angelina, Praiano

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Следующее заведение, которое украшает список лучших отелей Амальфи, называется Casa Angelina. Сооружение, построенное в 70-х годах, имеет кубическую форму и расположено в райском уголке Праяно. Приятной особенностью отеля есть возможность наслаждаться волшебными видами не только из окон главного корпуса, но и из бирюзового бассейна, бара и ресторана на крыше Un Piano nel Cielo.

Гостиная и другие помещения для отдыхающих оформлены в ослепительно белом цвете, что помогает гостям сохранять ощущение легкости и свежести. Они украшены паркетными полами и красивыми скульптурами из муранского стекла. Номера в Casa Angelina также продуманы до мелочей, от белого постельного белья до изящного декора в стиле ар-нуво.

Номера наполнены увлекательными ароматами цитрусовых и сандалового дерева, что придает им итальянский шарм. Если вы всегда мечтали забронировать уединенное жилье у живописного моря, один из лучших отелей Амальфи может это сделать. Здесь вы можете занять один из четырех номеров Eaudesea Experience, расположенных в рыболовных коттеджах с обновленным дизайном. Они находятся у пляжа La Gavitella и отделены от главного корпуса отеля 250 ступенями, ведущими к вершине.

Бронирование : https://www.casangelina.com/

: https://www.casangelina.com/ Адрес : Via Gennaro Capriglione, 147, 84010 Praiano SA, Италия

: Via Gennaro Capriglione, 147, 84010 Praiano SA, Италия Телефон : +39 089 813 1333

9. Villa Lara, Amalfi, Италия

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Отели для посещения Амальфи всегда имеют домашнее тепло и шарм. Если вы хотите почувствовать, что означает отпуск с итальянским акцентом, отправляйтесь в гостиницу с милым звучанием названия Villa Lara.

Этот дом XIX века приглашает гостей уютно разместиться в шести номерах с изысканным оформлением интерьера. Атмосфера элегантности и благородства в номерах поддерживается потолочными балками и огромными кроватями с изящными изголовьями и безупречными тканями. Отель предлагает прекрасные виды на безграничное море и милые городские дома.

Здесь вас приветливо встретит владелец Villa Lara Нелло Рисполи, который предоставит персональные рекомендации для расслабленного отпуска, богатый ассортимент блюд и приятные прогулки по городу.

Бронирование : https://www.villalara.it/

: https://www.villalara.it/ Адрес : Via delle Cartiere, 1, 84011 Amalfi SA, Италия

: Via delle Cartiere, 1, 84011 Amalfi SA, Италия Телефон : +39 089 701 2464

10. Villa Cimbrone, Ravello

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Лучшие отели для посещения Амальфи часто расположены на месте старинных усадеб с особой аурой. Они уважают традиции прошлого и постоянно совершенствуются. Villa Cimbrone, расположенная в живописной местности Равелло, является одной из них.

Ее возвел барон Гримторп неподалеку от легендарного сада Равелло. Все номера отеля со вкусом оформлены талантливыми дизайнерами. Они украшены впечатляющими фресками и винтажной мебелью. Одна из топ-10 гостиниц на побережье Амальфи имеет огромную библиотеку в стиле роскошной загородной усадьбы. Если вам удастся попасть в это замечательное место, считайте себя счастливцем.

Бронирование : https://www.hotelvillacimbrone.com/

: https://www.hotelvillacimbrone.com/ Адрес : Via Santa Chiara, 26, 84010 Ravello SA, Италия

: Via Santa Chiara, 26, 84010 Ravello SA, Италия Телефон : +39 089 857459

11. Hotel Palazzo Murat, Поситано

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Лучшие отели на побережье Амальфи отличаются итальянским гостеприимством и привлекательным обустройством номеров. Hotel Palazzo Murat с пышным садом и милым внутренним двориком знает все секреты загородного отдыха среди девственной природы.

Это настоящие королевские покои, ведь когда-то здесь отдыхал Джоаккино Мюрат, король Неаполя. Забронируйте роскошный номер Deluxe в популярном отеле Амальфи, и он доставит вам много радости и удовольствия. Здесь важна каждая деталь, от струящихся балдахинов над кроватями до антикварного декора времен Бурбонов.

Ресторан Al Palazzo никогда не перестает удивлять гостей аппетитными блюдами итальянской и международной кухни. Здесь ягня с пикантными травами и вкусными овощами звучит по-новому, с нотами эксклюзивности и неожиданности.

Бронирование : https://palazzomurat.it/

: https://palazzomurat.it/ Адрес : Via dei Mulini, 23, 84017 Positano SA, Италия

: Via dei Mulini, 23, 84017 Positano SA, Италия Телефон : +39 089 875177

12. Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

В экзотическом природном окружении, напротив величественных гор Латтари, недалеко от Везувия и Неаполя расположен Сорренто, приветливый город в Италии. Здесь царит приятная аура стиля боз-ар со многими отелями конца прошлого века.

Один из прекрасных отелей для проживания в Амальфе, Excelsior Vittoria, с красивыми номерами с элементами антикварного декора всегда радушно принимает путешественников. Важные услуги отеля: изумрудные сады, прохладительные бассейны и спа-услуги с первоклассным обслуживанием.

В ресторане Terrazza Bosquet искусные кулинарные профессионалы готовят изысканные блюда для уважаемых гостей. Источник: Freepik

Отель был построен в 1834 году и первоначально принадлежал семье Фиорентино. Здесь отдыхали такие известные личности как Паваротти, Мэрилин Монро и Карузо. Ресторан Terrazza Bosquet, отмеченный звездой Мишлен, предлагает гостям гастрономическое море удовольствия.

Бронирование : https://excelsiorvittoria.com/

: https://excelsiorvittoria.com/ Адрес : Piazza Torquato Tasso, 34, 80067 Sorrento NA, Италия

: Piazza Torquato Tasso, 34, 80067 Sorrento NA, Италия Телефон : +39 081 877 7111

13. Le Sirenuse, Positano

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Среди крутых мест для проживания в Амальфе туристические эксперты традиционно включают Le Sirenuse, история которого уходит в 1953 году. Раньше это была вилла Маркизов Серсале, но ныне отель переняли Антонио Серсале и его жена Карла.

Он украшен оригинальными семейными реликвиями и произведениями искусства. Пятьдесят восемь номеров с арками и плиткой Vietri ручной работы тщательно подготовлены для гостей.

Уютные террасы предлагают великолепные виды на залив. Бар Champagne & Oyster предлагает элитные дегустации и винную карту с личным фаворитом. А ресторан La Sponda радует гостей богатым разнообразием блюд из морепродуктов. Любимым лакомством многих путешественников являются гребешки с артишоками.

Спа с профессиональными услугами приглашает побаловать себя полезными процедурами для лица и тела. А чтобы завершить пазл богатого путешествия, винтажная лодка Riva поможет погрузиться в мир увлекательных прогулок вдоль живописного побережья.

Бронирование : https://www.sirenuse.it/

: https://www.sirenuse.it/ Адрес : Via Cristoforo Colombo, 30, 84017 Positano SA, Италия

: Via Cristoforo Colombo, 30, 84017 Positano SA, Италия Телефон : +39 089 875066

14. Villa Treville, Поситано

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Лучшее место в Амальфе для отдыха отличается удивительным шармом с нежным лимонным ароматом. Villa Treville предлагает гостям размещение в серебристых, белых или кремовых VIP-номерах с двойной дверью, ведущей на балкон с потрясающими видами.

Стоимость проживания не будет дешевой, но компенсируется роскошным уровнем обслуживания. Обходительный персонал предложит вам ароматные коктейли в элегантных бокалах из муранского стекла. Искусные кулинары приготовят для вас отличные блюда из фермерских продуктов со свежими травами из местных садов прямо на ваших глазах.

Бронирование : https://villatreville.com/

: https://villatreville.com/ Адрес : Via Arienzo, 30, 84017 Positano SA, Италия

: Via Arienzo, 30, 84017 Positano SA, Италия Телефон : +39 089 812 2401

15. Monastero Santa Rosa, Amalfi

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Наиболее оцененные отели в Амальфе часто построены на месте бывших монастырей. Monastero Santa Rosa – яркий пример такого заведения, которое всегда магически привлекало известных людей со всего мира, включая принца Альберта II Монако и принцессу Шарлен.

Жемчужиной отеля есть сад с впечатляющим освещением, спа-центр, ледяная пещера и потрясающие статуэтки Santa Maria Novella. Бирюзовая вода бассейна манит погрузиться и отвлечься от обыденности. Ресторан Il Refettorio, отмеченный наградой Мишлен, предлагает домашнюю тальолину с летним трюфелем Поллино и пикантными креветками.

Бронирование : https://monasterosantarosa.com/

: https://monasterosantarosa.com/ Адрес : Via Roma, 2, 84010 Conca dei Marini SA, Италия

: Via Roma, 2, 84010 Conca dei Marini SA, Италия Телефон : +39 089 832 1199

Мы составили список самых популярных отелей с кратким обзором. Надеемся, у вас уже есть представление, куда поехать на отпуск следующим летом. Пусть все ваши планы сбудутся!