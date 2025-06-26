Прогулка вдоль Бервикширского побережья. Яркие впечатления и достопримечательности от Шотландии до Англии

Прогулка вдоль побережья Бервикшира станет для вас настоящим открытием, если вы готовы к долгим путешествиям с резкими переменами высот холмов и вершин, с остановками в самых колоритных городках и селах побережья. Иногда вас будет сопровождать беспредел Северного моря с одной стороны и крутые, высокие скалы с другой. Иногда вы будете в компании любознательных местных жителей, а кое-где вас остановит стадо овец, стремящихся познакомиться с новым посетителем в поисках впечатлений. Не бойтесь резких поворотов и всегда заранее думайте о местах ночлега. В Бервикшире множество вариантов для проживания, занятий и достопримечательностей, которые следует увидеть во время прогулки по побережью.

Независимо от того, идете ли вы по пешеходной тропе, едете на велосипеде или управляете автомобилем, вы всегда получите удовольствие от путешествия, если включите к маршруту рекомендованные достопримечательности Бервикшира из нашего списка.

Неприкосновенные земли побережья Бервикшира. Источник: @visitberwickshirecoast

Побережье Бервикшира

Девственная красота побережья Бервикшира простирается на десятки миль от севера Англии до крайнего юго-востока Шотландии. Равнины, горы, скалы и Северное море создают живописный ландшафт вдоль узкой тропы. Побережье не густо покрыто дорогами, но ведет к небольшим ярким рыболовным селам и курортным городкам как на побережье, так и вглубь страны. Местные жители очень приветливы и всегда могут посоветовать интересные места для исследования. Не бойтесь общаться – это еще больше разнообразит и обогатит вашу прогулку. Особое внимание следует уделить гаваням, ведь они предлагают поразительные виды, интересные занятия и множество мест для развлечений.

Не беспокойтесь о голоде на остановках; вы всегда найдете места, где можно поесть, на любой бюджет и вкус. Посетите магазины, если предстоит долгое путешествие пешком или на автомобиле.

Привлекательные рыбацкие деревни в живописных заливах Бервикшира. Источник: @visitberwickshirecoast

Начало в Бернмуте и Эйтоне (Burnmouth & Ayton)

Бернмут – маленькая деревня вблизи шотландской границы. Село на склоне холма имеет живописную гавань у подножия. Прогулка вдоль пирсов, наблюдение за рыболовными лодками и солнечными тюленями займет некоторое время. Если вы проголодались перед началом путешествия, посетите местный магазин и устройте отличный пикник в гавани.

Следующим пунктом назначения будет замок Эйтон. Архитектурное творение Джеймса Гиллеспи Грэма станет незабываемым опытом, который останется не только в вашей памяти, но и в памяти камеры.

Песчаная романтика побережья Бервикшира. Источник: @visitberwickshirecoast

Пис-Бей и Коу (Pease Bay & Cove) – не пропустите

Эта обязательная для посещения точка на побережье Бервикшира поражает потрясающими видами. Погружающиеся в море красные скалы в сочетании с песчано-желтым пляжем создают красивую трехцветную картину на фоне голубого неба. Рядом Ков познакомит вас с трагическим мемориалом и расскажет историю, в которую трудно поверить, но которая правдива.

Здесь множество мест для прогулок и занятий – Бервикшир. Источник: @visitberwickshirecoast

Ночлег в Эймуте (Eyemouth)

Это главный город региона, поэтому лучше всего искать жилье для ночевки. После вкусного завтрака в Rialto Cafe и исследования побережья до обеда вы можете отправиться дальше на следующий день. Home Arms Hotel может стать отличным вариантом для комфортного отдыха. Трехзвездочный Anchorage рекомендуют все посетители, если для вас важны сервис и вкусный завтрак. Эймут даст вам отличную возможность увидеть красоту побережья из воды. Садитесь в лодку и наслаждайтесь. Встреча с дельфинами может стать еще одним опытом. Вернувшись в город, посетите Jamie's Dodger, чтобы отведать вкусное мороженое разных вкусов.

Лучшие волны у побережья Бервикшира. Источник: @visitberwickshirecoast

Пляж Колдингем (Coldingham Beach)

Добравшись до Колдингема, направляйтесь к пляжу. Лента песка здесь отмечена наградами и смотрится просто завораживающе. Монастырь Колдингем, где жили бенедиктинские монахи, является прекрасным памятником, предлагающим множество исторических фактов.

Рыбалка с местными жителями деревень Бервикшира. Источник: @visitberwickshirecoast

Прогулки по селу Сент-Аббс (St Abbs)

Эта колоритная деревня на побережье Бервикшира очаровывает для неспешных пейзажных прогулок и посещения национального природного заповедника. Остановившись в центре посетителей, вы сможете спланировать лучший маршрут для прогулок в зависимости от ваших физических возможностей и интересов. Маяк Сент-Аббс станет одной из ваших целей. Вы пройдете через живописные фермерские угодья, которые меняют свой красивый наряд в зависимости от сезона. Рынок ремесел и фермерских продуктов увлечет вас надолго. Уникальные изделия ручной работы и фермерские продукты – это повод побаловать себя и вкусовые рецепторы.

Merrihaven подходит для ночлега. Это удобно и тихо, а панорама из окна просто потрясающая, особенно на закате.

История Бервикшира кроется в красных слоях скалистых гор. Источник: @visitberwickshirecoast

Лучшее для исследования истории побережья Бервикшира

Окунитесь в историю и откройте лучше сохранившуюся архитектуру, крепости, замки, геологические объекты и отважных людей, которые творили историю, включив в маршрут несколько обязательных для посещения мест в Бервикшире.

Сиккар-Пойнт (Siccar Point)

"Теория Земли" Джеймса Хаттона (1788) сделала это место знаменитым. Мыс получил особый статус в научных кругах и ежегодно привлекает тысячи туристов, желающих убедиться, что планета Земля намного старше, чем утверждает священная книга. Вид с моря – это особый опыт, ради которого следует отправиться.

Села Бервикшира полны неожиданных поворотов и достопримечательностей. Источник: @visitberwickshirecoast

Эймут и дом контрабандистов

Контрабандисты Джона Нисбета оставили яркий и кровавый след в истории, который будет интересно узнать. Gunsgreen House оборудован большими подвалами для хранения контрабанды и легкого доступа к морю. Музей на первом этаже делится интересными фактами и предлагает отличный опыт для всей семьи. Музей интерактивен и всегда интересен детям. Станьте настоящими детективами и узнайте, как ловить контрабандистов, раскрывая их схемы и находя тайники.

Водные развлечения станут вашей ежедневной традицией. Источник: @visitberwickshirecoast

Лучшие занятия на побережье Бервикшира

Что может быть интереснее воды и подводного мира? Побережье Бервикшира славится дайвингом и снорклингом. Коралловая подводная архитектура скрывает колоритных местных созданий, за которыми увлекательно наблюдать.

Для тех, кто предпочитает легкое дыхание, пейзажные прогулки на лодках – идеальный выбор. Побережье уникально и красиво; суровый ландшафт с моря раскрывает свою красоту и создает потрясающий фон. Дельфины и маленькие смугастики здесь не редкость, так что вы всегда можете обогатить опыт взаимодействием с этими умными морскими существами.

Чартерные лодки позволяют наслаждаться рыбалкой сполна. Не беспокойтесь, если у вас мало опыта или нет необходимого оборудования. Воспользуйтесь магазином Ассоциации рыболовов, чтобы выглядеть как профессиональный рыбак.

Серфинг также достаточно популярен здесь. Вдоль побережья вы найдете школы и пункты проката всего необходимого, так что не придется путешествовать с собственной доской.

Просто по дороге в Бервикшире. Источник: @visitberwickshirecoast

Как добраться и передвигаться

Побережье удобно расположен между Эдинбургом и Ньюкаслом. В Бервике вы найдете железнодорожную и прекрасную автобусную станцию, что делает удобным посещение нужных вам локаций.

Велосипедные и пешеходные маршруты расширяют ваши горизонты, предоставляя уникальную возможность исследовать удивительные места и ландшафты.

Детали маршрута

Локации : Бернмут, Эйтон, Пис-Бэй, Ков, Эймут, Колдингем, Сент-Аббс, Сиккар-Пойнт

: Бернмут, Эйтон, Пис-Бэй, Ков, Эймут, Колдингем, Сент-Аббс, Сиккар-Пойнт Достопримечательности : Замок Эйтон, монастырь Колдингем, маяк Сент-Аббс, Gunsgreen House, Сиккар-Пойнт.

Занятия : Дайвинг, снорклинг, рыбалка, серфинг, пейзажные прогулки на лодках

: Дайвинг, снорклинг, рыбалка, серфинг, пейзажные прогулки на лодках Проживание : Home Arms Hotel, Anchorage (Эймут), Merrihaven (Сент-Аббс)

Ключевые преимущества

Живописные пейзажи: красные скалы, песчаные пляжи, Северное море.

Достопримечательности: от монастырей до контрабандистских музеев.

Водные активности: дайвинг, серфинг, рыбалка, прогулки на лодках.

Удобное расположение между Эдинбургом и Ньюкаслом с доступом к транспорту.

Прогулка по побережью Бервикшира – это путешествие, полное ярких впечатлений, от суровых скал и песчаных пляжей до колоритных рыбацких деревень и исторических достопримечательностей. От Бернмута до Сент-Аббса, от замка Эйтон до Сиккар-Пойнта – этот маршрут предлагает разнообразные занятия, включая дайвинг, рыбалку и пейзажные прогулки. Планируйте свое путешествие в 2025 году, чтобы открыть девственную красоту Бервикшира и его уникальную атмосферу.