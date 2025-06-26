Как быстро пройти контроль безопасности в аэропорту: что можно брать, как сэкономить время и о чем не шутить с персоналом безопасности

Аэропорт во время туристического сезона может вывести из равновесия даже самого спокойного путешественника: тысячи людей, длинные очереди на проверку безопасности и общая суматоха истощают и раздражают. К счастью, даже такие ситуации можно овладеть, если воспользоваться несколькими советами для путешественников в аэропорту: не только поскорее пройти очередь на проверку, но и другими полезными лайфхаками. Управление транспортной безопасности (TSA) разработало правила для путешественников, но если тщательно их изучить – и добавить немного здравого смысла – можно открыть несколько уловок и полезных советов, чтобы сделать пребывание в аэропорту более легким. Вы узнаете, что можно и нельзя брать с собой в аэропорт, как быстрее пройти проверку безопасности и другие простые, но эффективные лайфхаки.

Напишите полное имя на билете

Чтобы избежать ненужных проблем и задержек на пункте пропуска, заранее проверьте, совпадает ли имя на вашем посадочном талоне с данными в удостоверении личности. Иначе вы потратите время на объяснение, что вы именно тот человек, указанный в билете. Оставьте прозвища и сокращения других ситуаций.

Зарегистрируйтесь в программах TSA

Программы Global Entry, PreCheck, Clear и подобные помогают путешественникам быстро проходить контроль безопасности в аэропорту. К примеру, участие в PreCheck позволяет не снимать легкую куртку, ремень или обувь во время проверки. Эта программа охватывает около 200 авиалиний и 85 аэропортов, а годовая плата составляет примерно $70–80, что является выгодной инвестицией для часто путешествующих.

Clear помогает быстрее пройти проверку личности. Вместо стояния в очереди для предъявления документов пассажиру достаточно подойти к кабине Clear в аэропорту и подтвердить лицо с помощью отпечатка пальца или сканирования глаз. Многие путешественники рекомендуют использовать одновременно PreCheck и Clear, считая, что эти программы эффективно дополняют друг друга и помогают быстро пройти контроль безопасности.

Есть еще один способ ускорить ваш маршрут, и эта услуга часто бесплатна. Некоторые крупные международные аэропорты предлагают его. Например, в Международном аэропорту Сиэтл-Такома пассажир может зарегистрировать время прохождения проверки с помощью SEA Spot Saver по прибытии в аэропорт или за несколько дней до даты вылета. При регистрации необходимо указать авиакомпанию, пункт назначения, номер рейса, количество пассажиров в вашей группе и контактную информацию. По прибытии в аэропорт вы можете заниматься своими делами, например пойти за покупками или в кафе, а к назначенному времени просто подойти к специальному пункту пропуска с логотипом SEA Spot Saver, подтвердить регистрацию и быстро пройти проверку без очереди.

Подумайте заранее об одежде и упаковке

Надевайте удобную одежду и обувь. Источник: Image wavebreakmedia_micro/Freepik.

Мода – это личное дело каждого, но во время путешествия стоит подумать об уместности одежды и аксессуаров, которые вы планируете носить. Выбирайте минимализм. Избегайте украшений, срабатывающих на металлоискателях, ремнях или дополнительных свитерах. Не выбирайте обувь, которую неудобно снимать или долго шнуровать. Надевайте то, что быстро и легко снимается, и не забывайте о носках.

Советы по быстрому прохождению проверки безопасности также касаются небрежно составленной ручной клади. Иногда сотрудники TSA проверяют сумки, и если ваши вещи хаотично вываливаются после расстегивания молнии, вам придется потратить время на их уборку, особенно если в ручной клади многое. Предварительно подумайте, что вам нужно будет достать во время проверки рентгеном, например ноутбук, и не прячь его глубоко в сумку. Используйте органайзер для упаковки, чтобы вещи были упорядоченными. Так вы не будете лихорадочно переворачивать всю сумку, пытаясь собрать все вспять.

Используйте время в очереди для подготовки

Если вы все же оказались в очереди, не теряйте времени. У вас будет чем заняться, чтобы пройти контроль безопасности без задержек. Проверьте и опорожните карманы, положив вещи в ручную кладь. Даже мелочь, оставленная в карманах, может привлечь внимание сотрудников и вызвать дополнительный осмотр. Так что не создавайте себе сложных ситуаций. Пока стоите в очереди, убедитесь, что ваша бутылка с водой пуста, а ноутбук и другая техника извлечены из ручной клади и готовы к конвейеру.

Проверьте, что можно и нельзя брать из-за контроля безопасности

Большинство пассажиров хорошо знают правило 3-1-1 по перевозке жидкостей, гелей и аэрозолей – таких предметов, как шампунь, кондиционер, зубная паста, ополаскиватель для рта, лосьон для кожи и т.д. Но что насчет всего остального? Исследуйте информацию о разрешенных и запрещенных предметах и продуктах на веб-сайте или в приложении TSA.

Не приносите напитки на пункт пропуска

Бутылка воды, оставленная в ваших вещах, может привести к тому, что вас извлекут из очереди для осмотра, и вам придется ждать снова. Но вы можете и должны взять пустую бутылку. Просто наполните питьевой водой после прохождения пункта пропуска. Таким образом, вы не только сможете быстро пройти контроль в аэропорту, но и сэкономите деньги на покупке воды. Что касается кофе, у вас будет множество мест, где его можно приобрести на пути к гейту.

Сохраните юмор для других случаев

Прекрасно, когда человек испытывает хорошее чувство юмора, но еще лучше, если он знает, когда уместно шутить. Поэтому не пытайтесь развеселить всех историями о взрывчатке, оружии, наркотиках или подобных вещах, ожидая проверки. У сотрудников безопасности на работе нет чувства юмора, поэтому шутить о бомбе в сумке неуместно. Вы можете быть задержаны и оштрафованы.

Также стоит обсудить случаи, когда наличие огнестрельного оружия в багаже – не шутка. Помните, что все огнестрельное оружие необходимо декларировать на стойке авиакомпании, чтобы контейнер с ним перевозился внутри самолета: ни вы, ни другие пассажиры не должны иметь к нему доступа. Это может казаться смешным, но сотрудники TSA регулярно находят огнестрельное оружие (включая заряженное) в ручной клади, что строго запрещено.

Не бросайте мелкие предметы на рентгеновскую ленту

Если предмет упадет между роликами конвейера, ленту придется остановить. Вы не только не сможете быстро пройти контроль в аэропорту, но и задержите других пассажиров, получив много недовольных взглядов. Мелкие вещи, такие как ключи, посадочный талон и телефон лучше оставить в сумке или миске.

Позаботьтесь о своих домашних животных, если путешествуете с ними

Извлеките их из переноски и проходите через металлоискатель вместе.

Вежливость – ключ к успеху

Обходительность поможет быстрее решить проблемные ситуации. Источник: Image wavebreakmedia_micro/Freepik

Переполненный аэропорт – это значительная эмоциональная нагрузка не только для пассажиров, но и для работников аэропорта и авиалиний. Поэтому сохраняйте спокойствие и будьте вежливы ко всем, будь то сотрудник TSA, который вас проверяет, или другой пассажир, который не воспользовался этими советами и задерживает себя и всех других. Помните: вежливый человек вызывает у других желание сотрудничать, помогать и идти на компромиссы. К тому же это поднимет вам настроение перед путешествием.

Ключевые советы

Проверка имени : Убедитесь, что имя на посадочном талоне совпадает с ID.

Программы TSA : PreCheck ($70–80/год) и Clear для более быстрого прохождения контроля.

: PreCheck ($70–80/год) и Clear для более быстрого прохождения контроля. SEA Spot Saver : Бесплатная регистрация времени проверки в некоторых аэропортах (например, Сиэтл-Такома).

: Бесплатная регистрация времени проверки в некоторых аэропортах (например, Сиэтл-Такома). Одежда : Удобная обувь, минимум украшений, носки.

: Удобная обувь, минимум украшений, носки. Упаковка : Используйте органайзеры, держите ноутбук доступным.

: Используйте органайзеры, держите ноутбук доступным. Подготовка в очереди : Опустите карманы, извлеките технику, проверьте бутылку с водой.

: Опустите карманы, извлеките технику, проверьте бутылку с водой. Правила 3-1-1 : Соблюдайте ограничения на жидкости (100 мл в прозрачном пакете).

: Соблюдайте ограничения на жидкости (100 мл в прозрачном пакете). Запретные предметы : Ознакомьтесь со списком на сайте TSA, избегайте напитков и оружия.

: Ознакомьтесь со списком на сайте TSA, избегайте напитков и оружия. Без шуток : Избегайте упоминаний о взрывчатке или оружии.

: Избегайте упоминаний о взрывчатке или оружии. Обходительность : Оставайтесь спокойными и вежливыми для быстрого решения проблем.

Быстрое прохождение контроля безопасности в аэропорту в 2025 году возможно, если подготовиться заранее: проверьте имя на билете, зарегистрируйтесь в программах TSA, надевайте удобную одежду, организуйте ручную кладь и избегайте шуток о запрещенных предметах. Эти простые советы помогут сэкономить время, избежать стресса и сделать ваше путешествие более комфортным.