Кто будет нести ответственность, если упадет фронт на Осколе, Купянске и Боровой?

Враг продолжает наступление на лиманском направлении, пытаясь повестью захватить господствующие высоты в районе сел Новое. Увлечение этого района позволит врагу отрезать логистику на нашем плацдарме за Осколом, и тогда там не удержаться, не удержать ни Борову, ни Купянск. Наступление врага остановить не удается, хотя на направление начали постепенно опрокидывать дополнительные силы и средства.

Причины:

1. Очень слабые резервы и пополнения начали поступать не тогда, когда существовали боевые порядки бригады, которая принимает на себя главный удар, а тогда, когда в боях уже стерли почти всех опытных пехотинцев. То есть слишком мало и слишком поздно.

2. Отказ руководства ВСУ включить 66 бригаду в состав 3-го армейского корпуса, хотя она находится в центре боевых порядков корпуса. Это усиливает управленческий хаос.

3. Командование тактической группы и оперативно-тактической группировки войск на направлении делают все возможное, объективно информируют руководство страны об обстановке, но не получают необходимого количества сил, чтобы стабилизировать фронт.

Как спасти жизнь наших людей и стабилизировать фронт?

1. Включение в состав 3-го корпуса 66-й и вновь сформированной 156-й бригады позволит создать единую организацию на тактическом и оперативном уровне, улучшить взаимодействие пехоты и дронов.

2. Резервы и маршевые пополнения нужно выделять не тогда, когда во фронте появляется дыра, а тогда фронт еще держится.

3. Вместо угроз снятия с должностей комбригов и комбатов, командиров Тгр и ОТУ, руководство сил обороны должно делать то, за что оно само отвечает - планировать оборонные операции и своевременно выделять на это хотя бы минимально необходимые силы.