Какие бы шоу Трамп ни устраивал война России против Украины не прекратится

Президента США Д. Трамп считает, что вероятность успешных переговоров с Путиным на Аляске составляет 75%. Аналитики по всему миру, и в Штатах тоже убеждены, что наоборот, то есть, не более 25%.

На самом деле правы и Трамп, и аналитики. Ибо подразумевают совершенно разные вещи.

Аналитики под успешностью переговоров понимают реальные шаги к окончанию войны России против Украины. А для Трампа успеваемость – это его приближение к Нобелевской премии мира, о которой он мечтает с чисто детской непосредственностью. А на войну ему, по большому счету, начать, если оно не нуждается в поставках оружия и денег от США. Потому что Трамп считает эту войну сугубо европейской проблемой, а вот для него она — возможность получить что-то полезное.

Состоятся учредительные переговоры – это уже успех. Потому что в Трампово нобелевское резюме можно будет записать "Приложил выдающиеся личные усилия для начала мирных переговоров между россией и Украиной". Профит!

А тут еще путин, который очень опасается введения реальных санкций против России, готов Трампу подыгрывать. В частности, согласиться на какое-либо символическое сокращение ядерных вооружений, нераспространение ЯЗ, прекращение разработки новых носителей ЯЗ. Совершенно неслучайно именно накануне Аляски недоимперия, пугая мир, анонсировала испытания безумного и нереального проекта "Беревестник", призрачного "Орешника" да еще и ядерные учения в Беларуси, где, казалось бы, уже есть российская тактическая ЯЗ.

После переговоров на Аляске россия может отказаться от испытаний своего "чудо-оружия на новых физических принципах", которое все равно не работает, а Трамп если бы отзовет свои ядерные подлодки, которые и так неизвестно где находятся.

На самом деле ничего не изменится, но Трамп получит новую запись в резюме "Сделал личные решительные шаги по уменьшению ядерной опасности в мире", а пути за подыгрывание не получат новых санкций. Профит!!

А самыми успешными переговоры на Аляске могут стать, если после них путин пришлет в Нобелевский Комитет свою поддержку избрания Трампа (обычно главы государств делают подобное после миротворческих встреч с президентом США). То, что такая поддержка будет от военного преступника, вряд ли вызовет у Трампа какое-то неудобство, потому что нравственными принципами он не обременен.

Где здесь Украина? Да нигде. Отсутствует. Как и на первом этапе переговоров. Ожидает телефонного известия Трампа, что он считает переговоры супер-супер-успешными...

Между тем Китай очень прозрачно намекает, что без его прямого привлечения к переговорам и учета его интересов война россии против Украины не прекратится. Какие бы шоу Трамп ни устраивал. И в этой позиции как раз практический смысл.

Источник:facebook.com

