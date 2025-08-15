Які б шоу Трамп не влаштовував війна Росії проти України не припиниться

Президента США Д. Трамп вважає, що вірогідність успішних переговорів з путіним на Алясці складає 75%. Аналітики по всьому світові, і в Штатах теж, переконані, що навпаки, тобто, не більше 25%.

Насправді праві і Трамп, і аналітики. Бо мають на увазі зовсім різні речі.

Аналітики під успішністю переговорів розуміють реальні кроки до закінчення війни росії проти України. А для Трампа успішність — це його наближення до Нобелівської премії миру, про яку він мріє з чисто дитячою безпосередністю. А на війну йому, по великому рахунку, нахчати, якщо вона не потребує постачання зброї і грошей від США. Бо Трамп вважає цю війну суто європейською проблемою, а от для нього вона — можливість отримати щось корисне.

Відбудуться установчі переговори — це вже успіх. Бо у Трампове нобелівське резюме можна буде записати "Доклав визначних особистих зусиль для початку мирних переговорів між росією і Україною". Профіт!

А тут ще путін, який дуже побоюється введення реальних санкцій проти рф, готовий Трампові підігрувати. Зокрема, погодитися на якесь символічне скорочення ядерних озброєнь, нерозповсюдження ЯЗ, припинення розробки нових носіїв ЯЗ. Зовсім невипадково саме напередодні Аляски недоімперія, лякаючи світ, анонсувала випробування божевільного і нереального проекту "Беревісник", примарного "Орєшника" та ще й ядерні навчання у Біларусі, де, начебто, вже є російська тактична ЯЗ.

Після переговорів на Алясці росія може відмовитися від випробувань своєї "диво-зброї на нових фізичних принципах", яка все одно не працює, натомість Трамп якби відкличе свої ядерні підводні човни, які і так невідомо де знаходяться.

Насправді нічого не зміниться, але Трамп отримає новий запис у резюме "Зробив особисті рішучі кроки щодо зменшення ядерної небезпеки у світі", а путін за підігрування не отримає нових санкцій. Профіт!!

А найуспішнішими переговори на Алясці можуть стати, якщо після них путін надішле до Нобелівського Комітету свою підтримку обрання Трампа (зазвичай очільники держав роблять подібне після миротворчих зустрічей з президентом США). Те, що така підтримка буде від воєнного злочинця, навряд чи викличе у Трампа якусь незручність, бо моральними принципами він не обтяжений.

Де тут Україна? Та ніде. Відсутня. Як і на першому етапі переговорів. Очікує телефонної звістки Трампа, що він вважає переговори супер-супер-успішними...

Між іншим, Китай вельми прозоро натякає, що без його прямого залучення до переговорів і врахування його інтересів війна росії проти України не припиниться. Які б шоу Трамп не влаштовував. І в цій позиція як раз є практичний сенс.