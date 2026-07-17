Інвестори знову заплуталися в український політиці

Пройшов тиждень, а Ормузька протока лишається протокою Шрьодінгєра. Ракети продовжують літати. Трамп продовжує писати злі пости про іранців. Як ходять танкєри точно ніхто сказати не може, тим більше вони це роблять відключаючи транспондери. В результаті ринок нафти напружений. І барель бренту знов торгується вище 84 доларів. На 20% вище, ніж пару тижнів тому, коли здавалось, що Здоровий глузд переміг. Але ще й не на рівні 100 доларів плюс. Що хоч трохи радує. Тим не менш, ринки знов прямую до історичних максимумів. Ігноруючи проблеми у Затоці. Допомогли данні по інфляції в США. Як виявилось, вона різко впала. Якось навіть підозріло різко. Відреагувавши на падіння ціни на нафту. В результаті спекулянти надихнулись і котирування на те, що ФРС цього року підвищить ставку впали так же різко, як оцінка перспектив збірної Франції чи Англії у других таймах півфіналу чемпіонату світу. А що може порадувати спекулянта більше, ніж перспектива дешевих грошей. Тут навіть кріптооптимісти прокинулись і біткоін підтягнувся до цифри в 64 тисячі за одну штуку невідомо чого. Але, звісно, основні події відбувались на ринку акцій. Де ринок зростав. Навіть незважаючи на розпродаж акцій напівпровідників, до яких спекулянти трошки охололи. Хіба що Apple тримається краще інших братів по технологічному секторі. Можливо тому що яблучна компанія не так завзято вкладає мільярди доларів у все, що пов’язано із штучним інтелектом. Що виглядає як плюс в моменти сумнівів ринку "А чи не надули ми бульбашку". Компенсується це фінансовим сектором, який зараз перебуває в доброму настрої.

І от індекс S&P500 знов дістався майже історичних максимумів. Ранок п’ятниці індекс S&P500 відкриється на позначці 7533 пунктів. А от де оптимізм не розділяють – так це на ринку облігацій. Де дохідність 30-и літніх американських облігацій стабільно лишається вище 5%. Посилаючи не дуже оптимістичні сигнали макроекономістам. Адже зниження інфляції це добре. Але, по-перше, воно відображає подію, яка і так сталась і про яку всі і так знали. Тим більше з того часу хиткий мир встиг трошки поламатися. А по друге не відміняє активного зростання боргу США. Збільшувати боргове навантаження подобається Трампу навіть більше, ніж ображати когось у соцмережах. І це напружує тих, хто у ці борги звик інвестувати. Але поки проблем у залучення грошей у американського Мінфіну немає. На відміну від російського. Де зростання цін на нафту не допомагає залучати гроші на внутрішньому ринку по тим ставкам, по яких хоче Мінфін. І от вже майже місяць паузи, яка точно затягнулась набагато довше, ніж у великих театральних акторок. А от де паузи немає, так це на російському ринку акцій. Там продовжується пошук дна чи спроби докопатись до Австралії. Може, щоб обійти санкції. І навіть в рублях котирування вже впали до дна 2008 року, особливо тут старався Газпром, чиї акції досягли історичного мінімуму на тлі інформації, що китайці погодились купляти додатковий російський газ тільки тоді, коли компанія буде продавати його собі в збиток. Здається, падіння триває вже 18 тижнів поспіль. Сигналізуючи, що з настроями у Москві якось не дуже.

Головні історії дня

Український ринок єврооблігацій на початку тижня продовжив своє тріумфальне зростання. Оновлюючи максимуми з 2022 року. Але під кінець тижня покупці втомились. І взяли паузу, що призвело до певного просідання котирувань. Окрім зовнішніх причин, пов язаних із коливаннями глобальних ринків і літнього затишшя, додалась нова українська традиція. Стріляти в липні собі в ноги. Чи навіть в голову. Спочатку це була новина про відставку Кабміну. Причини якої зовнішні інвестори так само не змогли зрозуміти, як і українські аналітики. Та й як самі ті, кого відправили у відставку. А ринок не любить коли йде у відставку уряд який не робив нічого поганого інвесторам. Та і в принципі нічого поганого не робив. Бо це завжди невизначеність, навіть при призначенні якісного нового керівника. І до нового голови українського уряду у інвесторів питань немає, скоріш навпаки. Тим більше якраз на цьому тижні формально завершилась реструктуризація єврооблігацій Нафтогаза, яка ринку сподобалась. Але от ця клята невизначеність дратує. Тим більше, що основні претензії до уряду фокусувались на популізмі, ініціатором якого був той, хто раптово вирішив відправити уряд у відставку. То ж інвестори знов заплутались в український політиці.

А потім ще й новий картонковий Майдан. Нова липнева традиція молодого протесту, який прийшов на зміну суровому зимовому Майдану. Який виник через намагання відправити у відставку міністра оборони, з ім ям якого багато хто пов язує останні позитивні зміни, як на фронті, так і навколо нього. Тут ще й конспірологія додалась, адже багато людей почали підозрювати, що вся відставка уряду затівалась задля того, щоб відправити кудись подалі Федорова. Який має за собою найбільший гріх в новітній український політиці. Він став популярним. Звісно, ця історія зробила його ще популярнішим і винесла на перший план будь-яких наступних виборів, коли б вони не відбулись. І не знайшлось поважного видання в Нью-Йорку чи Лондоні яке б не написала про це намагання вистрілити собі в і так вже не раз прострелену ногу. Але в неділю це ще було не так очевидно. Принаймні для тих, хто рішення приймав. І от новий Майдан в Києві під час війни також напружив інвесторів. В результаті, з середи котирування почали просідати і в результаті по підсумку за тиждень ціни особливо не змінились. На внутрішньому ринку все спокійніше. Українські фінансисти в курсі, що український Майдан – найвідповідальніший протест у світі. І не перетворить Київ у Париж. Хоча цього разу має менше шансів на успіх, адже проходитиме без зовнішнього тиску.

В результаті, курс валют лишався стабільним і ранок п’ятниці гривня на міжбанку коштує 44,65 гривень за долар. Вуличний курс не сильно відрізняється від офіційного. Що доволі унікальна історія для чорного ринку. Як і з українськими протестами. На тлі стабільності гривні деякі міські божевільні почали розповідати, що нова купюра, у 2000 гривень, може спровокувати обвал курсу і стрибок інфляції. Наче це дзеркало винно у тому, що той, хто там відображається зранку виглядає не дуже після вечірнього сабантую. А поява нової купюри, це, звісно, просто результат девальвації і інфляції, яка вже сталась. А от звідки можуть прийти погані новини для української економіки і, теоретично, для курсу гривні – це з півдня. Поки всі в захваті рахували кількість спалених російських кораблів у Азовському морі, а ця картинка не може не радувати, росіяни посилили свої удари по портах Одеси. В результаті поставивши під питання експорт, як аграрної продукції, так і не тільки. Якщо ця ситуація затягнеться, то і річному вимірі це може коштувати нам 0,4% ВВП. Радує українських аграріїв тільки той факт, що проблеми з українським і російським експортом вже підштовхнуло вгору світові ціни. Хоча, звісно, українські аграрії хіба що у нічних кошмарах можуть бачити необхідність знов подорожувати Польщею і зустрічати там польських фермерів, особливо тих, хто полюбляє слухати польські історичні подкасти.