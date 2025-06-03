Если самолет застрял на взлетно-посадочной полосе: почему это происходит, как долго пассажиров могут задерживать в самолете и когда можно покинуть борт

Если вы долго находитесь в самолете на взлетно-посадочной полосе в европейском аэропорту, у вас естественно возникают вопросы о происходящем. В этой статье мы разберем все, что вам нужно знать о ситуации, известной как задержка на перроне, согласно европейскому законодательству.

Что такое задержка на перроне?

Задержки рейсов могут производиться также после посадки на рейс. Источник: Image Freepik

Вы сидите в салоне самолета на взлетно-посадочной полосе, ожидая взлета. Или, возможно, ваш рейс только что приземлился, но пассажирам не разрешают покинуть борт. Такие ситуации называются задержками на перроне.

Задержка на перроне отличается от обычного ожидания при взлете или посадке. Поскольку определенное пребывание на полосе является нормой, пассажиры сначала терпеливо ждут, но со временем начинают сомневаться, взлетит ли самолет вообще или, возможно, придется возвращаться в терминал.

В таких случаях важно зафиксировать время, когда дверь самолета захлопнулась, чтобы отследить продолжительность задержки. Если рейс значительно задержан или упразднен, пассажиры могут иметь право на компенсацию. Однако правила задержек на перроне в Европе имеют свои особенности, поэтому пассажирам полезно знать свои права, чтобы эффективно их защищать.

Задержка на перроне и законодательство

Основным нормативным актом, регулирующим права пассажиров в Европе, является Регламент ЕС 261/2004, применяемый к:

всех рейсов, вылетающих из аэропортов стран ЕС;

Рейсы, прибывающие в аэропорты ЕС, если они выполняются авиакомпанией, зарегистрированной в ЕС.

Этот регламент определяет обязанности авиакомпаний в отношении пассажиров в случае задержек, отмен рейсов или отказа в посадке, включая ситуации задержки на перроне.

Как долго авиакомпания может держать пассажиров в самолете в Европе?

В отличие от законодательства США, где четко установлены временные рамки (3 часа для внутренних рейсов и 4 часа для международных), европейское законодательство не определяет точное максимальное время, в течение которого пассажиров могут держать на борту во время задержки на перроне. Однако Регламент ЕС 261/2004 устанавливает, что пассажиры имеют право на определенные услуги и уход после одного часа задержки, а также возможность покинуть самолет после 5 часов.

Обязанности авиакомпании при задержке на перроне:

После 1 часа задержки:

Доступ к работающим туалетам;

Обеспечение кондиционирования воздуха;

Предоставление питьевой воды.

После 2–4 часов задержки (в зависимости от дальности рейса):

Предоставление пищи и напитков в соответствии с продолжительностью ожидания:

Для рейсов до 1500 км – после 2 часов;

Для рейсов от 1500 до 3500 км – после 3 часов;

Для рейсов свыше 3500 км – после 4 часов.

После 5 часов задержки:

Пассажиры вправе покинуть самолет, если задержка происходит в аэропорту вылета. Авиакомпания должна обеспечить возможность высадки, если это безопасно и не нарушает работу аэропорта.

Если рейс отложен на следующий день, пассажиры имеют право на проживание в гостинице и транспорт в аэропорт.

Исключения из правил:

Авиакомпания может не выполнять эти обязанности, если:

Пилот считает, что высадка пассажиров представляет угрозу безопасности;

Диспетчерская служба аэропорта определяет, что возвращение в терминал значительно нарушит работу аэропорта.

Компенсация за задержку на перроне

В Европе задержка на перроне сама по себе не дает автоматического права на компенсацию, если рейс в итоге вылетел и прибыл в пункт назначения с задержкой менее 3 часов. Однако если задержка на перроне привела к:

Задержки прибытия на 3 часа или больше:

Пассажиры могут претендовать на компенсацию от 250 до 600 евро в зависимости от дальности рейса:

250 евро – для рейсов до 1500 км;

400 евро – для рейсов от 1500 до 3500 км;

600 евро – для рейсов более 3500 км (если один из аэропортов находится за пределами ЕС).

Компенсация уменьшается на 50%, если авиакомпания предложила альтернативный рейс, и пассажир прибыл с задержкой менее 4 часов.

Отмена рейса:

Если задержка на перроне привела к отмене рейса, пассажиры имеют право на компенсацию (при условии, что их сообщили об отмене менее чем за 14 дней) и возмещении стоимости билета или альтернативном рейсе.

Чрезвычайные обстоятельства:

Компенсация не выплачивается, если задержка вызвана чрезвычайными обстоятельствами, такими как:

Неблагоприятные погодные условия (сильный снегопад, туман);

Стачки работников аэропорта (но не авиакомпании);

Политическая нестабильность, угрозы сохранности, природные катастрофы.

Стачки работников авиакомпании не считаются чрезвычайными обстоятельствами, и пассажиры могут требовать компенсацию в таких случаях.

Что делать, если вы застряли на перроне или хотите высадиться?

После определенного времени пассажир может покинуть самолет. Источник: Image Freepik

Отслеживайте время задержки:

Обратите внимание на момент, когда дверь самолета захлопнулась. Используйте часы или телефон для фиксации времени задержки.

Требуйте базовые услуги:

Если задержка превышает 1 час, вежливо напомните бортпроводникам о праве на воду, туалеты и кондиционирование.

После 2–4 часов (в зависимости от рейса) требуйте еду и напитки.

Спрашивайте о возможности высадки:

Если задержка длится 5 часов, вы вправе потребовать высадку, если это безопасно. Обратитесь к бортпроводнику или пилоту.

Собирайте доказательства:

Сохраняйте билеты, посадочные талоны, чеки на дополнительные расходы (еда, напитки, транспорт).

Фиксируйте время задержки (фото, скриншоты, заметки).

Подайте жалобу:

Если авиакомпания не выполняет свои обязательства (например, не предоставляет пищу или не разрешает высадку после 5 часов), обратитесь в авиакомпанию в письменном виде (по почте или электронной почте) в течение 6 лет с момента инцидента.

В жалобе опишите ситуацию, укажите детали рейса и требуйте компенсации или объяснения.

Авиакомпания ответит в течение 30 дней. Если вас не устроит ответ, обратитесь в национальный авиационный орган страны, где произошел инцидент (например, Государственной авиационной службы Украины для украинских аэропортов).

Обратитесь к посредникам:

Если авиакомпания игнорирует вашу жалобу, воспользуйтесь услугами компаний, таких как AirAdvisor или Compensair, которые помогут получить компенсацию за комиссию.

Высадка из-за задержки на перроне: ключевые моменты европейских регуляций

Можно ли покинуть самолет?

После 5 часов задержки в аэропорту вылета пассажиры вправе потребовать высадку, если это безопасно и не нарушает работу аэропорта.

Сообщит ли авиакомпания о возможности высадки?

Авиакомпания обязана информировать пассажиров каждые 30 минут о статусе задержки и возможности высадки через громкоговоритель или индивидуально.

Можно ли возвратиться на борт после высадки?

Если вы покинули самолет из-за задержки на перроне, авиакомпания не обязана пускать вас обратно на борт. В этом случае вам придется искать альтернативный рейс.

Что делать с багажом, если пассажир высаживается?

Авиакомпания не обязана разгружать зарегистрированный багаж, если пассажир решил не продлевать полет. Вам нужно будет связаться с авиакомпанией для организации возврата багажа.

Предусмотрена ли компенсация за неудобства на перроне?

Если задержка на перроне не привела к задержке прибытия на 3 часа или больше, компенсация не выплачивается. Однако вы имеете право на еду, напитки и другие услуги, описанные выше.

Советы пассажирам

Будьте в курсе своих прав : Ознакомьтесь с Регламентом ЕС 261/2004, чтобы знать, на что вы имеете право.

: Ознакомьтесь с Регламентом ЕС 261/2004, чтобы знать, на что вы имеете право. Сохраняйте спокойствие : В случае задержки вежливо общайтесь с экипажем, но настаивайте на своих правах.

Проверяйте погоду и статус рейсов : Если авиакомпания ссылается на "чрезвычайные обстоятельства", проверьте метеорологические отчеты (например, на сайте METAR), чтобы убедиться, что задержка не вызвана их виной.

: Если авиакомпания ссылается на "чрезвычайные обстоятельства", проверьте метеорологические отчеты (например, на сайте METAR), чтобы убедиться, что задержка не вызвана их виной. Обращайтесь за помощью: Если вы не уверены, как поступить, обратитесь к юридическим посредникам или национальным авиационным органам.

Задержка на перроне может быть неприятной, но знание ваших прав поможет минимизировать неудобства и получить надлежащую компенсацию или уход от авиакомпании.