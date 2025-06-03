Якщо літак застряг на злітно-посадковій смузі: чому це стається, як довго пасажирів можуть затримувати в літаку та коли можна покинути борт

Якщо ви довго перебуваєте в літаку на злітно-посадковій смузі в європейському аеропорту, у вас, природно, виникають питання про те, що відбувається. У цій статті ми розберемо все, що вам потрібно знати про ситуацію, відому як затримка на пероні, відповідно до європейського законодавства.

Що таке затримка на пероні?

Затримки рейсів можуть відбуватися також після посадки на рейс. Джерело: Image Freepik

Ви сидите в салоні літака на злітно-посадковій смузі, чекаючи зльоту. Або, можливо, ваш рейс щойно приземлився, але пасажирам не дозволяють покинути борт. Такі ситуації називаються затримками на пероні.

Затримка на пероні відрізняється від звичайного очікування під час зльоту чи посадки. Оскільки певне перебування на смузі є нормою, пасажири спочатку терпляче чекають, але з часом починають сумніватися, чи злетить літак взагалі, чи, можливо, доведеться повертатися до терміналу.

У таких випадках важливо зафіксувати час, коли двері літака зачинилися, щоб відстежити тривалість затримки. Якщо рейс значно затриманий або скасований, пасажири можуть мати право на компенсацію. Проте правила для затримок на пероні в Європі мають свої особливості, тому пасажирам корисно знати свої права, щоб ефективно їх захищати.

Затримка на пероні та європейське законодавство

Основним нормативним актом, що регулює права пасажирів у Європі, є Регламент ЄС 261/2004, який застосовується до:

Усіх рейсів, що вилітають з аеропортів країн ЄС;

Рейсів, що прибувають до аеропортів ЄС, якщо вони виконуються авіакомпанією, зареєстрованою в ЄС.

Цей регламент визначає обов’язки авіакомпаній щодо пасажирів у разі затримок, скасувань рейсів або відмови у посадці, включно із ситуаціями затримки на пероні.

Як довго авіакомпанія може тримати пасажирів у літаку в Європі?

На відміну від законодавства США, де чітко встановлено часові рамки (3 години для внутрішніх рейсів і 4 години для міжнародних), європейське законодавство не визначає точного максимального часу, протягом якого пасажирів можуть тримати на борту під час затримки на пероні. Однак Регламент ЄС 261/2004 встановлює, що пасажири мають право на певні послуги та догляд після однієї години затримки, а також можливість покинути літак після 5 годин.

Обов’язки авіакомпанії під час затримки на пероні:

Після 1 години затримки:

Доступ до працюючих туалетів;

Забезпечення кондиціонування повітря;

Надання питної води.

Після 2–4 годин затримки (залежно від дальності рейсу):

Надання їжі та напоїв відповідно до тривалості очікування:

Для рейсів до 1500 км – після 2 годин;

Для рейсів від 1500 до 3500 км – після 3 годин;

Для рейсів понад 3500 км – після 4 годин.

Після 5 годин затримки:

Пасажири мають право покинути літак, якщо затримка відбувається в аеропорту вильоту. Авіакомпанія повинна забезпечити можливість висадки, якщо це безпечно та не порушує роботу аеропорту.

Якщо рейс відкладено на наступний день, пасажири мають право на проживання в готелі та транспорт до/з аеропорту.

Винятки з правил:

Авіакомпанія може не виконувати ці обов’язки, якщо:

Пілот вважає, що висадка пасажирів становить загрозу безпеці;

Диспетчерська служба аеропорту визначає, що повернення до терміналу значно порушить роботу аеропорту.

Компенсація за затримку на пероні

У Європі затримка на пероні сама по собі не дає автоматичного права на компенсацію, якщо рейс у підсумку вилетів і прибув до пункту призначення із затримкою менше ніж 3 години. Однак, якщо затримка на пероні призвела до:

Затримки прибуття на 3 години або більше:

Пасажири можуть претендувати на компенсацію від 250 до 600 євро залежно від дальності рейсу:

250 євро – для рейсів до 1500 км;

400 євро – для рейсів від 1500 до 3500 км;

600 євро – для рейсів понад 3500 км (якщо один із аеропортів розташований за межами ЄС).

Компенсація зменшується на 50%, якщо авіакомпанія запропонувала альтернативний рейс, і пасажир прибув із затримкою менше ніж 4 години.

Скасування рейсу:

Якщо затримка на пероні призвела до скасування рейсу, пасажири мають право на компенсацію (за умови, що їх повідомили про скасування менше ніж за 14 днів) і відшкодування вартості квитка або альтернативний рейс.

Надзвичайні обставини:

Компенсація не виплачується, якщо затримка спричинена надзвичайними обставинами, такими як:

Несприятливі погодні умови (сильний снігопад, туман);

Страйки працівників аеропорту (але не авіакомпанії);

Політична нестабільність, загрози безпеці, природні катастрофи.

Страйки працівників авіакомпанії не вважаються надзвичайними обставинами, і пасажири можуть вимагати компенсацію в таких випадках.

Що робити, якщо ви застрягли на пероні або хочете висадитися?

Після певного часу пасажир може покинути літак. Джерело: Image Freepik

Відстежуйте час затримки:

Зверніть увагу на момент, коли двері літака зачинилися. Використовуйте годинник або телефон, щоб фіксувати тривалість затримки.

Вимагайте базові послуги:

Якщо затримка перевищує 1 годину, ввічливо нагадайте бортпровідникам про право на воду, туалети та кондиціонування.

Після 2–4 годин (залежно від рейсу) вимагайте їжу та напої.

Запитуйте про можливість висадки:

Якщо затримка триває 5 годин, ви маєте право вимагати висадку, якщо це безпечно. Зверніться до бортпровідників або пілота.

Збирайте докази:

Зберігайте квитки, посадкові талони, чеки на додаткові витрати (їжа, напої, транспорт).

Фіксуйте час затримки (фото, скріншоти, нотатки).

Подайте скаргу:

Якщо авіакомпанія не виконує свої обов’язання (наприклад, не надає їжу чи не дозволяє висадку після 5 годин), зверніться до авіакомпанії письмово (поштою або електронною поштою) протягом 6 років з моменту інциденту.

У скарзі опишіть ситуацію, вкажіть деталі рейсу та вимагайте компенсацію або пояснення.

Авіакомпанія має відповісти протягом 30 днів. Якщо відповідь вас не влаштує, зверніться до національного авіаційного органу країни, де стався інцидент (наприклад, Державної авіаційної служби України для українських аеропортів).

Зверніться до посередників:

Якщо авіакомпанія ігнорує вашу скаргу, скористайтеся послугами компаній, таких як AirAdvisor або Compensair, які допоможуть отримати компенсацію за комісію.

Висадка через затримку на пероні: ключові моменти європейських регуляцій

Чи можна покинути літак?

Після 5 годин затримки в аеропорту вильоту пасажири мають право вимагати висадку, якщо це безпечно та не порушує роботу аеропорту.

Чи повідомить авіакомпанія про можливість висадки?

Авіакомпанія зобов’язана інформувати пасажирів кожні 30 хвилин про статус затримки та можливість висадки через гучномовець або індивідуально.

Чи можна повернутися на борт після висадки?

Якщо ви покинули літак через затримку на пероні, авіакомпанія не зобов’язана пускати вас назад на борт. У такому разі вам доведеться шукати альтернативний рейс.

Що робити з багажем, якщо пасажир висаджується?

Авіакомпанія не зобов’язана розвантажувати зареєстрований багаж, якщо пасажир вирішив не продовжувати політ. Вам потрібно буде зв’язатися з авіакомпанією для організації повернення багажу.

Чи передбачена компенсація за незручності на пероні?

Якщо затримка на пероні не призвела до затримки прибуття на 3 години або більше, компенсація не виплачується. Проте ви маєте право на їжу, напої та інші послуги, описані вище.

Поради пасажирам

Будьте в курсі своїх прав : Ознайомтеся з Регламентом ЄС 261/2004, щоб знати, на що ви маєте право.

: Ознайомтеся з Регламентом ЄС 261/2004, щоб знати, на що ви маєте право. Зберігайте спокій: У разі затримки ввічливо спілкуйтеся з екіпажем, але наполягайте на своїх правах.

Перевіряйте погоду та статус рейсів : Якщо авіакомпанія посилається на "надзвичайні обставини", перевірте метеорологічні звіти (наприклад, на сайті METAR), щоб переконатися, що затримка не спричинена їхньою виною.

: Якщо авіакомпанія посилається на "надзвичайні обставини", перевірте метеорологічні звіти (наприклад, на сайті METAR), щоб переконатися, що затримка не спричинена їхньою виною. Звертайтеся за допомогою: Якщо ви не впевнені, як діяти, зверніться до юридичних посередників або національних авіаційних органів.

Затримка на пероні може бути неприємною, але знання ваших прав допоможе мінімізувати незручності та отримати належну компенсацію чи догляд від авіакомпанії.