Одесса получила самый мощный удар с 2023 года

За последние 48 часов Одесса и область оказались под интенсивным ракетно-дроновым ударом с 2023 года.

В течение суток противник уже применил:

Главные истории дня

видео дняPlay VideoAdvertisement

Дроны – более 170;

Ракеты Х-59/69 – 26;

Ракеты Х-31П – 6;

9М723 – 1.

В последний раз столь интенсивные удары наносились в 2023 году во время "зернового террора". Не менее интенсивным был декабрь 2025 – январь 2026 года, но все же не столь системно организованный, буквально ежечасный запуск дронов-камикадзе и применение ракетной компоненты.

Последний раз РОВ такое суммарное количество ракет Х-59/69 и Х-31П применяли в 2022 году, но в течение первых дней полномасштабного вторжения по всей Украине, а не как сейчас - за 48 часов относительно отдельно взятого региона.

Является ли это заранее спланированной интенсификацией с учетом поэтапной концентрации на отдельных областях и городах или попыткой отвлечь внимание российского потребителя информационного фастфуда от критической ситуации в Южной оперативной зоне? Время покажет. Но очень повышенное внимание к Одессе и области за последние дни просто невозможно не отметить.