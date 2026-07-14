Ксенофобия в Польше: главный урок для украинцев

По сети ширится информация о том, как ксенофобы в Польше нападают на украинцев. Я мог бы, конечно, сказать, что поляков, которые не поддерживают такое поведение, гораздо больше – миллионы людей, которые помогали украинцам спастись от войны.

Но я хочу сейчас сказать о другом. Главной гарантией вашей безопасности есть не изменения в чужой стране и не успешная борьба с ксенофобией. А наличие вашей собственной страны. Конечно, очень хорошо, когда и чужие страны толерантны, но вы не можете отвечать за развитие их общества.

Главные истории дня

Когда я подчеркивал важность Украины как убежища, мне многие говорили, что я архаически мыслю и что время национальных государств прошло.

Нет, друзья. Время национальных государств пришло – как оно всегда приходит во время войн и потрясений. А мы как раз в такую эпоху живем и будем жить.

Знаете, что позволяет мне ходить с высоко приподнятой головой? Существование Украины – да. Но и существование Израиля.

Меня посылают в Израиль с 1 сентября 1974 года – то есть с моего первого дня в школе. Как сейчас этих девушек на видео посылали в Украину. И меня продолжают посылать в Израиль уже 52 года. Вам достаточно открыть комментарии к любым моим текстам, чтобы увидеть это.

Как и в случае с Польшей, я всегда говорю себе, что украинцев, не являющихся ксенофобами, гораздо больше. И что люди, которые отказывают мне в праве жить в Украине, которую я считаю родиной, – в меньшинстве. Но я не могу отвечать за тенденции, которые могут измениться среди украинцев.

Я не могу быть уверен, что эти порядочные люди всегда меня защитят. И тогда я помню, что другие люди создали национальное убежище – чтобы я мог чувствовать себя в безопасности и среди своих. Там, где меня никто никуда не посылает. Я искренне благодарю этих людей. Всегда.

Когда я учился в школе и когда меня посылали в Израиль, мне было больно думать, что украинцам действительно некуда деться. Что собственного национального правительства у них нет – и многие даже этого не осознают. Поэтому идея независимости Украины для меня была столь же важна, как суверенитет Израиля. Я всегда хотел сделать для украинцев то, что другие люди сделали для меня.

И я думаю, что проявления ненависти к украинцам в других странах должны снова убедить нас в ценности украинского государства. Представьте себе, как чувствовали себя мои прадеды и прабабушки, когда их тоже выгоняли, а им было некуда идти. В конце концов их грабили и сжигали.

Просто представьте, что будет с вами, если не будет Украины. Куда деваться людям, которых будут выгонять с чужбины, где они спасались от скитаний?

Поэтому каждое такое проявление ксенофобии должно убеждать вас не только в том, что нужно изменить Польшу или Европу. Он должен убеждать вас прежде всего о том, как важно сохранить Украину.