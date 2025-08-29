Эксперимент в Крыму. Что предлагают российские либералы

Российские государственные пропагандисты и российские псевдолиберальные псевдооппозиционеры наперегонки бросились рассуждать о том, как хорошо бы, если бы по итогам войны Крым (как известно, он не бутерброд) стал бы нейтральным – не российским и не украинским. Некой "международной свободой политического эксперимента".

В этом уравнении нет крымскотатарского народа. Его просто вычеркнули, будто и никогда не было. Как будто нет ничего такого, а есть просто свободная ничья земля.

Сначала мы отберем у вас дом, а затем сделаем его площадкой для свободы политического эксперимента. Такая у них логика.

Почему никто не хочет сделать политический эксперимент, например, в Белгороде. У себя дома. Нет, для этого нужен чужой дом, изъятый у изгнанных хозяев.

Крым – это Украина.

Крым будет украинским только тогда, когда он будет крымскотатарским.

Крым будет крымскотатарским только тогда, когда он будет украинским.