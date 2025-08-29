Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали

Російські державні пропагандисти та російські псевдоліберальні псевдоопозиціонери наввипередки кинулися розмірковувати про те, як було би добре, коли би за підсумками війни Крим (як відомо, він не бутерброд) став би нейтральним – не російським і не українським. Такою собі "міжнародною свободою політичного експерименту".

В цьому рівнянні немає кримськотатарського народу. Його просто викреслили, ніби й ніколи не було. Ніби нема нічого такого, а є просто вільна нічия земля.

Спочатку ми відберемо у вас дім, а потім зробимо його майданчиком для "свободи політичного експерименту". Така в них логіка.

Чомусь ніхто не хоче зробити політичний експеримент, наприклад, у Білгороді. У себе вдома. Ні, для того потрібен чужий дім, вилучений у вигнаних господарів.

Крим – це Україна.

Крим буде українським лише тоді, коли він буде кримськотатарським.

Крим буде кримськотатарським лише тоді, коли він буде українським.