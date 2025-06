Таємні місця: 10 готелів світу із розкішною атмосферою та доступними цінами

Хто сказав, що розкішні відпустки доступні лише мільйонерам? Навіть скромні бюджети можуть розвіяти цей міф, адже по всьому світу заховані справжні перлини – готелі, які пропонують розкішний сервіс і комфорт за доступними цінами. Готові вирушити в захопливу подорож і відкрити для себе 10 неймовірно доступних розкішних готелів? Тоді вперед – світ чекає на вас!

The Dean Hotel, Провіденс, Род-Айленд

Стильний бутік-готель із вінтажним дизайном, розташований у будівлі колишнього банку.

Адреса: 122 Fountain St, Providence, RI 02903

Телефон: (401) 455-3326

Вебсайт: https://ash.world/hotels/the-dean/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Провіденс, місто, багате на історію та творчу енергію, саме по собі є визначною пам’яткою. А The Dean Hotel – це ваші стильні апартаменти в серці цього атмосферного місця. Забудьте про нудні готелі, де все нагадує про рутину! Розташований у будівлі колишнього банку, The Dean вразить вас своїм унікальним стилем і богемною атмосферою.

У The Dean немає місця для нудьги! Хочете послухати живу музику? Найкращі концертні майданчики міста розташовані прямо в готелі. Мрієте про чашку ароматної кави та свіжу випічку? Зайдіть до затишного кафе на першому поверсі. Увечері підніміться на дах, щоб насолодитися коктейлем у барі з панорамним видом на місто.

The Dean Hotel – ідеальний вибір для мандрівників, які цінують стиль, комфорт і унікальну атмосферу. Тут ви можете зануритися в творчу енергію Провіденса та провести незабутню відпустку, не витрачаючи статки.

The Brice, a Kimpton Hotel, Саванна, Джорджія

Доступні розкішні готелі світу. Джерело: Image by burakyamanlica from Pixabay website Доступні розкішні готелі світу. Джерело: Image by burakyamanlica from Pixabay website

Чарівний бюджетний готель у історичній будівлі з затишним внутрішнім двором і відкритим басейном.

Адреса: 601 E Bay St, Savannah, GA 31401

Телефон: (912) 238-1200

Рейтинг: 4.3 ⭐

Відчуйте чарівність південної гостинності в The Brice, a Kimpton Hotel, стильному оазисі в серці історичної Савани. The Brice зустрічає вас атмосферою невимушеної елегантності та затишком у кожній деталі.

Прогуляйтеся мальовничим внутрішнім двором, потопаючим у зелені, розслабтеся біля відкритого басейну з освіжаючим коктейлем у руці або вируште на велосипедну прогулянку чарівними вулицями Савани – велосипеди надаються безкоштовно! Увечері завітайте до Pacci Italian Kitchen + Bar, щоб насолодитися вишуканою італійською кухнею, приготовленою з найсвіжіших місцевих інгредієнтів.

The Brice, a Kimpton Hotel – ідеальне місце для бюджетного відпочинку. Відчуйте південний шарм для незабутньої відпустки, наповненої яскравими враженнями.

The Eliza Jane, Новий Орлеан, Луїзіана

Елегантний готель із демократичними цінами в будівлі колишньої друкарні, що поєднує історичний шарм із сучасними зручностями.

Адреса: 315 Magazine St, New Orleans, LA 70130

Телефон: (504) 882-1234

Вебсайт: https://www.theelizajane.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Відчуйте справжній дух Нового Орлеана в The Eliza Jane, готелі, який вдихне нове життя у ваші уявлення про розкіш і історію. Розташований у серці Французького кварталу в будівлі колишньої друкарні, The Eliza Jane гармонійно поєднує велич минулого з сучасним комфортом.

Прогуляйтеся просторим лобі, де колись друкували газети, а сьогодні панує витончена атмосфера. Зупиніться в одному зі стильних номерів, оформлених із елементами індустріального стилю та південного шарму.

The Eliza Jane запрошує вас на неквапливу прогулянку історичними вулицями, після чого ви можете розслабитися в затишному внутрішньому дворі з ароматом свіжозвареної кави. Увечері вирушайте на пригоди в один із численних барів і ресторанів, розташованих за декілька хвилин ходьби від готелю.

The Eliza Jane – це не просто бюджетний готель, а унікальне місце, де історія переплітається з сучасністю, створюючи неповторну атмосферу.

Hotel Particulier Montmartre, Париж

Затишний доступний готель із романтичною атмосферою, розташований у тихому куточку Монмартра.

Адреса: 23 Av. Junot Pavillon D, 75018 Paris, France

Телефон: +33 1 53 41 81 40

Вебсайт: https://www.hotelparticulier.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Подалі від гамірних бульварів і туристичних натовпів, на вершині пагорба Монмартр, ховається Hotel Particulier Montmartre, справжній таємний сад у серці Парижа.

Цей затишний бюджетний готель, розташований у колишньому приватному особняку, зачаровує своєю атмосферою романтики та усамітнення. Тут ви не почуватиметеся туристом, а бажаним гостем, якого радо запросили до його дому.

Проведіть вечір у затишному саду, потопаючому в квітах, насолоджуючись келихом французького вина, або вмостіться з книгою біля каміна в одній із елегантних віталень.

Hotel Particulier Montmartre – це місце для тих, хто хоче відкрити інший Париж – місто закоханих мрійників і витончених митців.

Hotel Le Petit Paris, Бордо

Чудові готелі з доступними цінами. Джерело: Image from Pixabay website Чудові готелі з доступними цінами. Джерело: Image from Pixabay website

Стильний бутік-готель у серці виноробного регіону, що пропонує комфортні номери та винний бар.

Адреса: 214 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris, France

Телефон: +33 1 53 10 29 29

Вебсайт: https://hotelpetitparis.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Вирушайте в подорож у світ вишуканих вин і французького шарму в Hotel Le Petit Paris, затишному бутік-готелі, розташованому в серці Бордо, столиці виноробства.

Hotel Le Petit Paris зустрічає гостей атмосферою тепла та гостинності. Елегантні номери, оформлені в класичному французькому стилі, затишний патіо, де так приємно випити чашку кави з круасаном – тут кожна деталь налаштовує на відпочинок і релаксацію.

Але головна гордість Hotel Le Petit Paris – це, звісно, його винний бар. Тут ви можете скуштувати найкращі вина регіону, отримати поради від досвідченого сомельє та обрати пляшку Бордо як сувенір із подорожі.

Hotel Le Petit Paris – ідеальний вибір для тих, хто хоче відкрити світ французького виноробства, насолодитися атмосферою затишного європейського міста та провести незабутню відпустку, не витрачаючи забагато грошей.

La Maison d'Aix, Екс-ан-Прованс

Чарівний готель у провансальському стилі з відкритим басейном і садом, ідеальний для спокійного відпочинку за обмеженого бюджету.

Адреса: 25 Rue du 4 Septembre, 13100 Aix-en-Provence, France

Телефон: +33 4 42 53 78 95

Вебсайт: https://www.lamaisondaix.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Вдихніть аромат лаванди, відчуйте тепло сонця на своїй шкірі та зануртесь у безтурботну атмосферу Провансу в La Maison d’Aix, чарівному готелі, розташованому в серці Екс-ан-Прованса.

La Maison d’Aix – це втілення провансальського шарму: елегантні номери, оформлені в світлих тонах, із балконами, потопаючими в квітах, затишний сад із фонтаном, де так приємно снідати зі свіжою випічкою та ароматом кави.

Проведіть день, прогулюючись вузькими вуличками Екс-ан-Прованса, милуючись фонтанами та старими маєтками, відвідайте місцевий ринок, щоб купити свіжі фрукти та овочі, а ввечері розслабтеся біля відкритого басейну з видом на червоні дахи міста.

La Maison d’Aix – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути справжній смак Провансу, насолодитися його красою та гостинністю.

Hotel Santa Caterina, Амальфі

Доступний розкішний готель із захоплюючими краєвидами на узбережжя Амальфі, що пропонує доступ до приватного пляжу.

Адреса: Via Mauro Comite, 9, 84011 Amalfi SA, Italy

Телефон: +39 089 871012

Вебсайт: https://www.hotelsantacaterina.it/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Hotel Santa Caterina, що граціозно розташований на скелі серед запашних лимонних і апельсинових дерев, пропонує своїм гостям не просто номер, а справжнє вікно в казку Амальфі.

Прокиньтеся під шум морського прибою та насолоджуйтесь захоплюючими краєвидами на бірюзові води узбережжя Амальфі з балкона вашого номера. Проведіть день, відпочиваючи на приватному пляжі готелю, доступному лише для гостей, або досліджуйте мальовничі містечка вздовж узбережжя.

Увечері насолоджуйтесь незабутньою вечерею на відкритій терасі ресторану з видом на море, де ви скуштуєте вишукану італійську кухню з найсвіжішими морепродуктами.

Hotel Santa Caterina – ідеальне місце для романтичної втечі, весільної подорожі або просто для тих, хто хоче насолодитися розкішшю та красою узбережжя Амальфі.

Hotel Lungarno, Флоренція

Демократичні готелі світу. Джерело: StockSnap image from the Pixabay website Демократичні готелі світу. Джерело: StockSnap image from the Pixabay website

Елегантний готель на березі річки Арно з приголомшливими краєвидами на міст Понте Веккіо та демократичними цінами.

Адреса: Borgo S. Jacopo, 14, 50125 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 27261

Вебсайт: https://www.lungarnocollection.com/hotel-lungarno/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Відчуйте романтику Флоренції в Hotel Lungarno, стильному готелі, розташованому на березі річки Арно з приголомшливими краєвидами на культовий міст Понте Веккіо.

Hotel Lungarno – це справжня галерея мистецтв: на вас чекають понад 400 оригінальних робіт сучасних художників, що створюють унікальну атмосферу творчості та витонченості.

Проведіть вечір на терасі ресторану, насолоджуючись вишуканою тосканською кухнею та келихом місцевого вина, милуючись мерехтливими вогнями вечірньої Флоренції.

Hotel Lungarno – ідеальний вибір для бюджетної відпустки, особливо для справжніх поціновувачів мистецтва, краси та італійського шарму.

The St. Regis Florence, Флоренція

Розкішний готель у історичному палаццо, що пропонує вишукані номери, бездоганний сервіс і доступні ціни.

Адреса: Piazza Ognissanti, 1, 50123 Firenze FI, Italy

Телефон: +39 055 27161

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/flrxr-the-st-regis-florence/

Рейтинг: 4.7 ⭐

The St. Regis Florence – це не просто готель, а справжній палац на березі річки Арно, втілення розкоші та італійської елегантності. Проведіть незабутню відпустку в історичній обстановці, оточеній шедеврами мистецтва та бездоганним сервісом.

Прогуляйтеся розкішними номерами, прикрашеними фресками, ліпниною та антикварними меблями, розслабтеся в затишному внутрішньому дворі з фонтаном, де панує атмосфера спокою та умиротворення.

The St. Regis Florence пропонує розкішні номери з краєвидами на річку Арно, міст Понте Веккіо та інші визначні пам’ятки Флоренції. Насолоджуйтесь фірмовими стравами в ресторані, відзначеному зіркою Мішлен, розслабтеся в спа-центрі або проведіть день, досліджуючи скарби Флоренції.

The St. Regis Florence – це незабутня подорож у світ розкоші, історії та вишуканого смаку за цілком доступними цінами.

Hotel Hospes Palau de la Mar, Валенсія

Стильний готель, розташований у колишньому палаці, із басейном на даху та спа-центром.

Адреса: Av. de Navarro Reverter, 14, L'Eixample, 46004 València, Valencia, Spain

Телефон: +34 914 36 34 78

Вебсайт: https://www.hospes.com/en/palau-mar/

Рейтинг: 4.5 ⭐

У серці Валенсії, міста сонця, паельї та футуристичної архітектури, на вас чекає Hotel Hospes Palau de la Mar – оазис спокою та розкоші за напрочуд доступною ціною.

Розташований у відреставрованому палаці XVIII століття, Hotel Hospes Palau de la Mar зберіг свій історичний шарм, гармонійно поєднуючи його з сучасним комфортом. Просторі номери, оформлені в стриманому елегантному стилі, затишний патіо з фонтаном, де панує атмосфера спокою та миру – тут ви можете відпочити від міської метушні та зануритися в атмосферу релаксації.

Hotel Hospes Palau de la Mar також порадує вас приємними бонусами: басейн на даху з панорамним видом на місто, де ви можете насолоджуватися валенсійським сонцем, і розкішний спа-центр, де можна побалувати себе розслаблюючими процедурами.

Hotel Hospes Palau de la Mar – це унікальна можливість відчути розкіш і історію, не витрачаючи статки.

Only YOU Hotel Valencia, Валенсія

Елегантні готелі з приємними цінами. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website Елегантні готелі з приємними цінами. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Дизайнерський готель у серці міста, що пропонує стильні номери та ресторан на даху.

Адреса: Plaça de Rodrigo Botet, 5, Ciutat Vella, 46002 València, Valencia, Spain

Телефон: +34 963 98 10 00

Вебсайт: https://www.onlyyouhotels.com/hoteles/only-you-hotel-valencia/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Only YOU Hotel Valencia – це стильний готель у серці Валенсії, який ламає стереотипи про те, якою має бути розкішна відпустка. Забудьте про чопорність і офіційність, Only YOU – це місце, де панує атмосфера свободи, творчості та яскравих емоцій.

Готель розташований у будівлі XIX століття, яка була перетворена на справжній арт-об’єкт, де історичні елементи гармонійно поєднуються з сучасним дизайном.

Only YOU Hotel Valencia – це також гастрономічне відкриття. На даху готелю розташований ресторан із панорамним видом на місто, де ви можете скуштувати вишукані страви авторської кухні та насолодитися авторськими коктейлями.

Only YOU Hotel Valencia – ідеальний вибір для тих, хто цінує стиль, комфорт і унікальну атмосферу.

Як бачите, розкішний відпочинок не обов’язково має спустошувати ваш гаманець. У різних куточках світу приховані унікальні готелі, які готові подарувати вам незабутні враження та сервіс найвищого класу за доступними цінами. Плануйте свою подорож, бронюйте бюджетні готелі — і вирушайте на пригоди!