Найкращі готелі Хорватії для казкової відпустки серед природи з видом на Адріатичне море

Хорватія розширює свої туристичні горизонти завдяки унікальній природі, пропонуючи все – від гір із водоспадами до моря з безмежними можливостями за горизонтом. Ви можете обрати локацію відповідно до ваших бажань, із достатньою кількістю простору для активного відпочинку на свіжому повітрі. Однак, якщо ваша мета – розкішна відпустка, орієнтована на релаксацію та відновлення, наш список найкращих готелів Хорватії саме для вас. У розкішних готелях Хорватії завжди є чим зайнятися, не залишаючи території, хоча вирушити на прогулянку також можливо.

Затишні притулки розташовані або на пляжах Адріатичного моря, або серед пишної рослинності на пагорбах і скелях, пропонуючи приватність і усамітнення. Це найкращі місця для проживання в Хорватії, щоб зробити вашу відпустку казковою, чи то сімейний відпочинок, романтичний вікенд, чи відпустка лише для дорослих. Усе це ви знайдете нижче в Топі найкращих готелів Хорватії для релаксації та відновлення.

Погляд завжди спрямований на море в готелі Ninon у Хорватії. Джерело: https://www.myninon.com/

1. Boutique Hotel Ninion, Дубровник – Тільки для дорослих

Розташований на пагорбах і скелях із видом на море, цей чарівний готель із 9 номерами є втіленням художнього бачення двох майстрів-архітекторів. З особливою увагою до деталей творчий дует створив затишний морський притулок на узбережжі Адріатичного моря.

Кожен номер у готелі продуманий до дрібниць і названий на честь відомих мореплавців, із власним унікальним шармом. Деякі номери мають балкони з панорамними видами на море, інші – тераси з прямим доступом до пляжу.

Бістро та бар NINON, розташовані на тлі неба, створюють чарівну вечірню атмосферу, коли мерехтять свічки, а сонце сідає за горизонтом. Меню пропонує страви з свіжих морепродуктів і сезонних овочів, обіцяючи симфонію природних і насичених смаків.

Басейн готелю, що відображає море поблизу, гармонійно зливається з горизонтом, даруючи відчуття спокою та безтурботності.

Розташований лише за 20 хвилин їзди від гамірного Дубровника, Boutique Hotel Ninion знаходиться в тихому селі Брсечине, де панують мир і приватність, забезпечуючи спокійний відпочинок.

На території готелю гості можуть помилуватися роботами місцевих художників і ремісників, представленими в різноманітних декоративних виробах.

У Boutique Hotel Ninion гості засинають і прокидаються під ніжний плескіт хвиль Адріатики.

Вічна романтика в готелі San Canzian Village, Хорватія. Джерело: https://www.facebook.com/

2. San Cancian Village & Hotel – Усамітнення та спокійний відпочинок

Розташований у середньовічному мальовничому селі Істрія на північному узбережжі Хорватії, San Cancian Village & Hotel пропонує спокійний притулок далеко від суєти сучасного життя. Колись тут стояла венеціанська фортеця XIV століття, і залишки її історичного шарму досі відчуваються, відкриваючи погляд на багате минуле регіону. Хоча від каплиці залишилися лише руїни, перетворення цієї локації на сучасний комфортний притулок вражає.

Оточений виноградниками, оливковими гаями та фруктовими садами, готель забезпечує спокійну атмосферу для відпочинку та відновлення. Ресторан готелю повною мірою використовує багатство землі, створюючи меню з найсвіжіших місцевих інгредієнтів у поєднанні з найкращими регіональними винами.

Гості можуть розслабитися та насолоджуватися сонцем біля ландшафтного басейну, обладнаного сучасними шезлонгами, парасольками та баром, де вправні міксологи створюють яскраві коктейлі.

Для максимального релаксу готель пропонує спа-послуги, включно з фінською сауною, джакузі та оздоровчим центром, де гості можуть насолодитися різноманітними відновлювальними процедурами, адаптованими до індивідуальних уподобань.

San Cancian Village пропонує послуги для активного відпочинку на природі та екскурсій, щоб ви могли побачити найкраще в регіоні, не втрачаючи комфорту готелю.

Ваш Едемський сад для двох у готелі Lemongarden, Хорватія. Джерело: https://www.lemongardenhotel.com/

3. Hotel Lemongarden, Брач – Тільки для дорослих

Розташований у чарівному рибальському селі Сутіван на острові Брач, Hotel Lemongarden пропонує спокійний притулок неподалік від культового пляжу Златні Рат. Оточений пишною рослинністю та барвистими квітами, готель створює ідеальну атмосферу для тих, хто шукає релаксації.

Номери готелю оформлені зі смаком і оснащені всіма необхідними зручностями, забезпечуючи комфортне перебування без зайвого захаращення. Гості можуть обрати номери з видом на море, сад або з прямим доступом до привабливої зони басейну.

Для максимального релаксу гості можуть скористатися різноманітними спа-послугами, включно з паровою лазнею, сауною та ароматичним душем. Чи то легке відновлення, чи глибока ревіталізація – спа пропонує процедури на будь-який смак.

Скористайтеся салоном краси для особливого випадку чи для щоденного відчуття краси. Також до ваших послуг тренажерний зал, щоб не переривати спортивний розклад. Hotel Lemongarden порадує кількома чудовими притулками в Хорватії, кожен із унікальним розташуванням і краєвидом.

Приморський оглядовий майданчик у готелі Grand Park, Хорватія. Джерело: https://www.booking.com/

4. Grand Park Hotel, Ровінь – Місцева перлина

Як піонер відпочинку на Адріатиці, Grand Park Hotel випромінює стриману, але безперечно розкішну атмосферу. Спроектований П’єром Ліссоні, відомим своєю увагою до деталей і просторими приміщеннями, готель має вікна від підлоги до стелі, які гармонійно поєднують горизонт із номерами. Кожен простір ретельно оформлений із чистими лініями та преміальними матеріалами, надаючи інтер’єрам вишуканої та витонченої атмосфери.

Стратегічно розташований для активної та незабутньої відпустки, готель пропонує безліч зручностей, щоб забезпечити комфортне перебування без необхідності залишати його територію.

Гості можуть досліджувати численні об’єкти, включно з шістьма ресторанами та барами, зонами відпочинку з басейнами, спа- та оздоровчим центром, а також бутіками для приємної роздрібної терапії.

Для тих, хто шукає пригод, готель надає доступ до різноманітних активностей, таких як тенісний корт, бігові доріжки та велосипеди для дослідження чарівного рибальського містечка Ровінь.

Марина добре видна з вікон готелю, і за кілька хвилин ви зможете дістатися до неї, щоб помилуватися білими вітрильними човнами. Ви можете орендувати один із них, щоб вийти в море та побачити архітектурну красу найкращого готелю Хорватії – Grand Park – у всій красі.

Номер Sumatra в готелі Lesic Dimitri, Хорватія. Джерело: https://www.facebook.com/

5. Lesić Dimitri Palace, Корчула – Острівний притулок

Острів Корчула постає як окремий всесвіт із жвавими брукованими вулицями, що в’ються лабіринтовими провулками. Розташований у самому серці міста та оточений Адріатичним морем, Lesić Dimitri Palace пропонує ексклюзивний притулок із лише шістьма номерами, кожен із яких оформлений як незалежна квартира з кухнею, вітальнею, приватними зонами відпочинку та розкішними спальнями. Інтер’єри апартаментів індивідуально стилізовані, дозволяючи гостям обирати відповідно до їхніх уподобань.

Повне обслуговування номерів забезпечує приватність і персоналізовану увагу, а персонал відомий своєю ввічливістю та уважністю, завжди готовий допомогти гостям у будь-якій ситуації.

Насолоджуйтесь кулінарними шедеврами в ресторані готелю, відзначеному зіркою Мішлен, де сезонне меню демонструє натуральні інгредієнти, майстерно поєднані, щоб зачарувати ваші відчуття неперевершеними ароматами та смаками. Обідайте на тлі бірюзового Адріатичного моря, прикрашеного білими вітрилами.

Атмосферний спа готелю готовий дарувати щоденні задоволення та догляд за вашим тілом. LesDmitri – розкішне місце для проживання на хорватських островах.

Каскадні басейни в готелі Amfora, Хорватія. Джерело: https://www.suncanihvar.com/

6. Amfora Hvar Grand Beach Resort, Хвар – Сімейний відпочинок

Цей популярний острівний готель у Хорватії підходить для гостей усіх вікових категорій завдяки доступним ресторанам і барам, що робить його улюбленим серед батьків. Розташований у відокремленій приватній затоці з власним пляжним клубом, курорт пропонує тихий відпочинок від натовпів навіть у пік сезону.

Багаторівневі басейни з кабанами приносять задоволення гостям усіх віків, особливо тим, що розташовані біля бару, де вільно ллються молочні коктейлі та яскраві коктейлі.

Номери оформлені в морській тематиці з відтінками піску та бірюзи. Деякі люкси мають балкони, ідеальні для насолоди приголомшливими заходами та сходами сонця під час вечері чи сніданку з обслуговуванням у номері.

Amfora Hotel пропонує привабливі пропозиції, включно зі знижками на проживання, щоденними кредитами на їжу, ексклюзивним доступом до пляжного клубу та можливістю включити сніданок і вечерю у ваше бронювання.

Курорт пропонує безліч вражень як на воді, так і на суші. Активності, такі як веслування на каное, поїздки на електросамокатах, вітрильний спорт і дайвінг, доступні вздовж узбережжя, а трансфер до жвавого міста Хвар легко доступний. Досліджуйте найкращі вина та сири регіону, милуючись чарівною архітектурою та пам’ятками.

Amfora Hvar Grand Beach Resort – найкращий вибір для зупинки в Хорватії, якщо ви подорожуєте з дітьми або великою групою.

Кам'яний палац на вершині острова в Хорватії. Джерело: https://villanai.com/

7. Villa Nai 3.3: Спокійний притулок на острові Дугі

Розташована на вершині острова, Villa Nai 3.3 випромінює величну присутність, що пронизує навколишнє повітря. Натхненна унікальним розташуванням і гармонією з природою, авангардний архітектор створив стіни вілли з каменю, взятого з сусіднього пагорба. Результат – вражаюча та міцна структура.

З лише дев’ятьма кам’яними оселями, численними терасами та величними природними краєвидами, враження тут неперевершені, викликаючи цілу гаму сильних емоцій і відчуттів. У цьому захоплюючому місці є багато що дослідити та чим помилуватися.

Прибуваючи, гості доставляються або гелікоптером, або водним транспортом, кожен із яких пропонує власний незабутній досвід. З висоти відкривається вид на оливковий гай, відображаючий басейн і пишну територію вілли.

Інтер’єри номерів сучасні, розкішні та надзвичайно комфортні. Гості також можуть насолодитися оливковою олійницею та дегустаційною залою на території, де чекають унікальні враження та яскраві емоції.

Дослідження острова Дугі охоплює його круті схили та спокійні води. Відкрийте гроти, лагуни та захоплюючий підводний світ, що чекають, щоб надихнути ваш авантюрний дух.

Villa Nai 3.3 – розкішний острівний готель Хорватії для пар, які прагнуть приватності та пригод.

Терапевтична відпустка в готелі Maslina, Хорватія. Джерело: https://www.maslinaresort.com/

8. Maslina Resort, Хвар – Відновлювальний притулок

Побалуйте себе розкішною відпусткою на острові Хвар у вишуканому Maslina Resort, провідному розкішному готелі Хорватії. Дотримуючись екологічної філософії, курорт занурює вас у природне оточення серед ретельно доглянутих гаїв.

У серці готелю розташований спа-центр, святилище оздоровлення та відновлення. Тут на вас чекає різноманітний набір терапевтичних процедур, що дозволяють прокласти власний шлях до оновлення та балансу. Від шаманських ритуалів до медитацій і занять йогою – щоденні релаксаційні активності гармонізують ваше єство та наповнюють життєвою енергією. Розташований далеко від гамірного центру міста Хвар, курорт огортає спокоєм, порушуваним лише заспокійливими звуками природи.

Ресторани Maslina пропонують оздоровче меню, створене з органічно вирощених інгредієнтів і дарів Адріатичного моря. Ваша подорож до оздоровлення виходить за межі зовнішнього, живлячи і тіло, і душу в цьому ідилічному притулку.

Maslina Resort – чудовий вибір оздоровчого готелю в Хорватії.

Досліджуйте міста Хорватії з комфортом у готелі Spirito Santo Palazzo Storico. Джерело: https://www.facebook.com/

9. Spirito Santo Palazzo Storico, Ровінь – Міський комфорт

Для тих, хто зачарований жвавими прибережними містами Хорватії, Spirito Santo Palazzo Storico у Ровіні пропонує розкішний притулок посеред міського шарму.

Екстер’єр цього бутік-готелю переносить вас в іншу епоху, де середньовічні стіни гармоніюють із сучасними меблями, випромінюючи атмосферу витонченості та сучасності. Чисті лінії та мінімалістичний декор підкреслені ретельно підібраними аксесуарами, створюючи атмосферу стриманої елегантності.

Люкси та тераса виходять на море, забезпечуючи спокійний притулок серед міського блиску. Розташований у серці Старого міста, готель дозволяє неспішно досліджувати бруковані вулиці, що ведуть до прихованих скарбів і сонячних пляжів.

Насолоджуйтесь вишуканою кухнею в ресторані готелю, де подають хорватські делікатеси та божественні десерти в елегантному посуді. Оберіть обслуговування в номері, щоб підняти ваш обідній досвід із інтимними сніданками чи вечерями.

Максимізуйте свій час, досліджуючи визначні пам’ятки міста, за допомогою рекомендацій і підтримки персоналу готелю, що забезпечить бездоганний і незабутній досвід.

Spirito Santo Palazzo Storico – хороший готель у Хорватії для традиційного відпочинку та дослідження міста.